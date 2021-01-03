Время — деньги: как должна оплачиваться работа сверхурочно

Рабочий день в некоторых отраслях — понятие растяжимое: то нужно остаться после смены что-то доделать, то взять работу на дом. Недавнее исследование, проведенное порталом CVKeskus.ee, показало, что более половины жителей нашей страны выполняли в этом году сверхурочную работу. Но материальную компенсацию за это получили только немногим больше половины из них. ”МК-Эстония” выяснила, что можно считать сверхурочной работой, и как ее должны оплачивать по закону.
Портал поиска работы CVKeskus.ee провел опрос среди 4495 работников со всей Эстонии на тему сверхурочной работы. Оказалось, что в этом году сверхурочную работу выполняли 51% работников. При этом 53% из них получили за отработанное больше положенного время денежную компенсацию, а 47% делали это бесплатно.
В столице не доплачивают
Доплачивали за переработки чаще всего работникам сектора здравоохранения, где 73% работавших сверхурочно отметили, что получали за это дополнительную плату. ”Бесплатно” сверхурочную работу выполняли чаще всего руководители, среди которых всего четверть указали, что получали за дополнительную работу денежную компенсацию. Таким образом, выходит, что в работу руководителей уже включены сверхурочные часы.
”Сверхурочную работу во многих секторах вызвал с большой вероятностью кризис в области здравоохранения. Реагирование на вызванный коронавирусом кризис потребовало от многих работников постоянного внимания и смены обязанностей, а также возросла необходимость замены коллег, которая увеличила тем самым рабочую нагрузку”, — комментирует исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
Несмотря на то, что аналогичный объем сверхурочной работы наблюдается по всей Эстонии, в некоторых регионах она встречается несколько чаще — например, среди людей, работающих в уездах Восточной Эстонии (56%) и Южной Эстонии (53%). В столице сверхурочную работу выполняли немногим более половины работников (51%), а в Западной Эстонии (в т. ч. в Пярну) — ровно половина.
Больше всего бесплатно трудятся сверхурочно в Таллинне — за отработанное больше положенного время доплату получали менее половины (47%) столичных работников. Однако в Восточной и Южной Эстонии сверхурочные часы были компенсированы 60% работников.
Из исследования также выяснилось, что молодежь соглашается на бесплатную работу не так легко — 73% работников моложе 21 года отметили, что за отработанное больше положенного время получали доплату. Оплата сверхурочных часов среди молодежи распространена по той причине, что большинство из них работает в сфере обслуживания, где оплата сверхурочных скорее обычное явление, поскольку результативность работы измеряется в часах.
”Не просим больше”
Опросив несколько человек, ”МК-Эстонии” удалось выяснить, что многим действительно приходится работать сверх нормы, и не все получают за это дополнительную оплату.
”Я работаю в кафе. Так как мы сориентированы больше на местных жителей, а не туристов, и в обед к нам ходят сотрудники близлежащих офисов, то и сейчас мы продолжаем работать. Несмотря на то, что клиентов стало меньше, кто-то работает из дома, а кто-то перестал тратить деньги на вылазки в кафе, все равно нужно прийти заранее, подготовить все, а потом убрать помещения после закрытия. Иногда на это уходит совсем немного времени, иногда больше. Периодически нужно списать продукты или составить список, что нужно докупить. В принципе, на мне довольно много обязанностей. Но как-то я не задумывалась над тем, что это должно еще дополнительно оплачиваться — как заканчиваю, так и ухожу домой”, — рассказывает Кристина.
”Работаю каждый день практически без выходных по 12–16 часов, — делится Дмитрий. — Я работаю в нескольких местах, поэтому оплату в принципе получаю плюс-минус более или менее нормальную. Это вынужденная мера, связанная с предыдущим работодателем, который несколько месяцев не платил зарплату, и в результате этого образовалась большая дыра в бюджете. Коронакризис весной тоже повлиял на резкое уменьшение зарплаты, а расходы возросли в разы, поэтому приходится много заниматься всякими делами, чтобы вылезти из долгового болота и не жить от зарплаты до зарплаты”.
”Мы, учителя детского сада, не представляем себе работу без ”домашки” вообще. За зарплату, не более. И не просим больше. Думаю, многие со мной согласятся”, — говорит Любовь.
С ней соглашается Галина, которая все же считает, что к работникам относятся так, как они позволяют. ”Да, не просим! А может, зря. Все вечера дома у компа, то проекты, то отчеты. А если еще у тебя подготовительная группа, то без подготовки к занятиям никак!” — констатирует женщина.
Мария (имя изменено. — Прим. ред.), старший кассир в супермаркете известной торговой сети, подтверждает, что переработки у них постоянно. Но получить оплату за них — задача самих работников: кто ее выбьет, тот и получит. ”Если занесут данные в компьютер, то получишь за сверхурочные. У нас летом не было уборщицы, я два месяца после своей смены еще и убирала, и мне не заплатили. Сказали, чтобы сама звонила в контору и договаривалась”, — вспоминает женщина.
Однако есть и позитивные примеры, которые подтверждают общую статистику. Так, например, Надежда, которая трудится в сфере здравоохранения, рассказывает, что всегда работает сверх нормы, но и оплату за это тоже всегда получает.
Как, например, и Андрей, занимающийся деревообработкой. ”С апреля работаем по 11 часов шесть дней в неделю. Оплата в 1,5 раза больше, все по закону. Не принудительно, кто хочет, тот работает — заказы есть”, — говорит мужчина.
”Мой муж работает на одном крупном эстонском предприятии. Так как в другой смене кто-то заболел коронавирусом, им изменили график работы. Теперь ему приходится брать дополнительные часы, но их дополнительно оплачивают. Так что нам сейчас тоже подспорье, потому что я из-за коронавируса осталась без работы”, — добавляет Юлия.
И в будни, и в праздники
Так что же вообще можно считать сверхурочной работой, и как ее должны оплачивать? Например, офисный сотрудник может взять работу на дом после окончания трудового дня. Может ли это считаться сверхурочной работой, ведь фактически человек уже не находится на в офисе?
Юрисконсульт Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва объясняет, что сверхурочная работа, согласно статье 44 части 1 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД), представляет собой работу сверх согласованного рабочего времени. В случае суммированного учета рабочего времени количество сверхурочных часов выясняется в конце учетного периода (ЗТД статья 44 ч. 1).
”Поскольку выполнение сверхурочной работы происходит по договоренности между сотрудником и работодателем, самостоятельное решение работать дополнительно, как правило, не считается сверхурочной работой за исключением случаев, когда работодатель потом одобрит работу, выполненную вне рабочего времени как сверхурочную”, — комментирует юрисконсульт.
Иными словами, если вы не доделали что-то в офисе или на вас свалились дополнительные обязанности, из-за которых над окончанием этой работы вам пришлось прокорпеть всю ночь или все выходные дома, стоит заранее обсудить с начальником, будет ли это считаться сверхурочной работой.
Яана Ваус Мадурейра Сильва поясняет, что, согласно статье 44 части 6 ЗТД, работодатель возмещает сверхурочную работу свободным временем в размере, равном времени сверхурочной работы, если не было оговорено возмещение деньгами. То есть, если, например, человек отработал дополнительную смену, то должен получить и дополнительный выходной. В случае возмещения сверхурочной работы деньгами вознаграждение за труд должно быть в 1,5-кратном размере (ЗТД статья 44 ч. 7).
”Если рабочее время приходится на государственный праздник, такая работа оплачивается в двукратном размере (ЗТД статья 45 ч. 2). Но, по соглашению с работником, выполняемую в государственный праздник работу можно также возместить предоставлением свободного времени”, — добавляет Яана Ваус Мадурейра Сильва.
Переработал, но недоплатили
И здесь возникает другой вопрос. Может ли работодатель в трудовом договоре прописать, что сверхурочная работа или работа в праздники не оплачивается дополнительно, а является спецификой должности или сферы труда? Допустим, человек работает 2/2 в супермаркете, и его смена неизбежно может попасть на государственный выходной.
По словам Яаны Ваус Мадурейра Сильва, работник и работодатель могут обозначить в трудовом договоре вид возмещения сверхурочной работы или работы, выполняемой в государственный праздник — будет она оплачиваться деньгами или компенсироваться свободным временем.
Однако, отмечает представитель Трудовой инспекции, невозможно заключить соглашение, согласно которому работнику не возмещается сверхурочная работа или работа в государственный праздник ни деньгами, ни оплачиваемым свободным временем. Потому что соглашения, заключаемые во вред работнику, являются ничтожными. Исключением могут быть только случаи, когда возможность такого соглашения предусмотрена в Законе о трудовом договоре (ЗТД статья 2).
”Поскольку сверхурочная работа не может быть запланированной, работодатель и работник должны каждый раз согласовывать ее отдельно, — обращает внимание юрисконсульт. — До достижения соглашения о выполнении сверхурочной работы также необходимо договорится о виде ее возмещения — деньгами или оплачиваемым свободным временем. Если возмещение сверхурочной работы отдельно не оговорено, тогда она возмещается оплачиваемым свободным временем в размере, равном времени сверхурочной работы (ЗТД статья 44 ч. 6)”.
Не секрет, что не все начальники честны на руку. Если была договоренность о том, что за сверхурочную работу будет заплачено, а работодатель не выполняет это соглашение, Яана Ваус Мадурейра Сильва советует в первую обратиться к работодателю, желательно в письменной форме, и потребовать неполученную оплату сверхурочных часов. Если это не возымело эффекта, можно начать трудовой спор, обратившись в Комиссию по трудовым спорам.
”Если цель работника — получить возмещение сверхурочной работы деньгами вместо оплачиваемого свободного времени, то у него всегда есть возможность переговорить с работодателем о виде возмещения. Если соглашение по этому поводу не будет достигнуто, работник имеет право не согласиться на выполнение сверхурочной работы”, — подытоживает представитель Трудовой инспекции.
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