07.08.2020, 07:25

Враг за забором: яблоко раздора в соседских отношениях созревает без оглядки на сезон


Татьяна Писарева
EST
Враг за забором: яблоко раздора в соседских отношениях созревает без оглядки на сезон
MK-Эстония

В городе, в отличие от деревни, причин для ссор с соседями немного. В многоквартирном доме из-за чего конфликтовать? Ну, шумят за стенкой, курят на балконе, еще парковку под самым носом заняли — вот, в общем-то, и все. Зато на природе поводов раздуть конфликт находится куда больше, пишет "МК-Эстония".

А за примерами далеко ходить не надо. Вот сейчас начинает созревать черешня, наливаются соком твердые зеленые яблочки и грушки, плодоносные ветки свисают через соседские заборы. Тут-то, у заборов, и начинаются истории.

Чей урожай за оградой?

Соседские вишни, растущие вдоль изгороди, разделяющей два участка, не вызывали раздражения у Сергея, дачника из Аэспа, пока ветки деревьев не перекрыли проезд к гаражу его автомобилю. ”Проехать-то можно, но борт машины всякий раз царапается, — негодует дачник. — Да и выходить из машины приходится в какие-то джунгли, особенно после дождя ”приятно”. Взял бы да срезал, но соседка против — ветки молодые, вишен на них много. Мои, говорит, ветки, права у тебя нет их портить”.

На этом конфликт не исчерпывается. Когда ”джунгли” покрываются ягодами, устоять невозможно — нет-нет, да и сорвет ягодку то сам Сергей, то его домочадцы. Соседка сердится. Ну как же так — дерево она обихаживает, а урожай соседу достается?

”И каждый год спорят до хрипоты соседка и моя теща, — усмехается Сергей, — кто будет эти вишни собирать, и должны ли мы пускать соседку на свою территорию, чтобы она свои вишни с нашей стороны собирала, и должна ли соседка опавшую с ее веток листву по осени собирать с моей дорожки”.

И так каждый год: одни, улучив момент, рвут соседские вишни, другие, также улучив момент в свою очередь, перелезают по лестнице через забор на соседний участок собирать свой урожай. Дело уже едва не дошло до рукоприкладства.

Канавы раздора

В другой истории причиной вражды между соседями стала канава. ”Наши соседи по даче живут где-то за границей, — рассказала Людмила из Клоогаранда. — Но за участком ухаживать наняли фирму. Так, на участке время от времени какие-то люди косили газон, обрезали деревья, крыльцо чинили. А однажды появился мини-эскаватор и прокопал вдоль нашего общего забора канаву глубиной около метра. Для отвода воды — у них участок пониже нашего, весной вода стоит долго”.

Появление канавы не обеспокоило Людмилу — даже обрадовало, что и с ее участка лишняя вода будет уходить раньше. Но прошло два-три года, и канава показала свое ”истинное лицо”.

”Сначала заметили, что в канаву сползает грунт, который в свое время на участок мы завозили КамАЗами. Газонокосилка у ограды стала заваливаться на бок. Дальше больше — по фундаменту парника побежала трещина, стенка парника опасно накренилась, и нам пришлось разобрать парник, пока кого-нибудь не засыпало стеклами”, — перечисляет женщина. При этом чинить фундамент или возводить его заново она смысла не видит — пока грунт уползает в канаву, надежной постройка не будет.

Вообще канавы обладают особым даром ссорить соседей. Еще одну историю поведал житель Суурупи Григорий. ”Пару лет назад решил присоединиться к общему водоснабжению и канализации. Нанял фирму, чтобы прокопали траншею для труб — там глубоко рыть надо, — рассказывает он. — Копали вдоль забора, чтобы трасса была короче. Трубы проложили, зарыли. А потом у соседа серебристые елки посохли. Вроде как потому, что эскаватор им корни поотрывал. А я виноват? Я на своей земле копал, не моя вина, что его корни на моей земле оказались”.

Вершки и корешки

Корни — еще один повод сцепиться с соседями. Многие растения обладают способностью захватывать большую площадь с помощью корневой поросли — как сорные, например, рейнутрия или вьюн, так и культурные — малина, слива, девичий виноград. ”Сосед уничтожает все растения, что ни посажу у забора между нашими садами, — пожаловалась в одной из социальных сетей участница сообщества садоводов Маргарита. — И стрижет, и гербицидом поливает. Якобы у него на газоне и в грядках вылезают мои ползучие растения и мешают. А разве ржавая сетка лучше, чем зеленая стена из растений?”

На соседские же корни пожаловался Роберт, купивший бокс рядного дома. Живая изгородь из елок обрамляет его лужайку с двух сторон, и где бы ни воткнул Роберт лопату, чтобы посадить, например, розы, везде натыкается на еловые корни.

Что растет на границе — то общее

”МК-Эстония” попросила прокомментировать эти многим знакомые ситуации присяжного адвоката Евгения Твердохлебова из Advokaadibüroo Vindex. На чьей стороне правда?

”Во-первых, нужно определиться, о какой границе мы говорим: о границе самостоятельных земельных участков, каждый из которых внесён в Крепостную книгу в качестве самостоятельной недвижимой вещи, или об условной границе между соседями, пользующимися одной большой общей недвижимой вещью, принадлежащей товариществу и разделённой на территории, отданные в пользование конкретному дачнику, посоветовал юрист.

Если дерево, куст или забор находятся на границе, то они являются общими, независимо от того, что об этом думают собственники примыкающих к этой границе земель. Если нужно обслуживать общую вещь, то расходы делятся между собственниками.

Если дерево или куст находится не на границе, но его ветка простирается на территорию соседа, то эта ветка принадлежит соседу, который может её или обрезать, или пользоваться ею или её плодами, независимо от того, висят ли плоды на ветке или упали. Если ветка висит над общеиспользуемой дорогой, то любой человек имеет право собрать с неё плоды и оставить себе.

Собственник недвижимости должен пользоваться своей вещью так, чтобы это не оказывало запрещённых воздействий на соседей. Это касается и рытья траншей, и аморального поведения, которое, например, видели бы люди с соседнего участка. Если будет причинён ущерб, то его надо возместить или деньгами, или восстановив прежнее положение вещей, или ”задобрив” соседа другим возмещением, на которое он согласится. Важно при этом иметь доказательства, что обе стороны считают ущерб возмещённым.

В зависимости от обстоятельств, иногда сажать на границе растения можно и это даже предусмотрено планировкой, а иногда — нельзя. Преграду для корней должен создавать тот, чьи растения причиняют ущерб, но только в случае, если сосед не должен мириться с таким ущербом.

Вопросы, возникающие между пользователями отдельных частей одной недвижимой вещи (например, земля принадлежит товариществу) законом отдельно не урегулированы, поэтому нужно исходить из других источников: договор, традиции, обычай, принцип добросовестности и вытекающий из него принцип уважения прав и интересов другого лица. По аналогии или путём толкования можно применять и положения, касающиеся соседних земельных участков”.

Читайте также: