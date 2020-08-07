Враг за забором: яблоко раздора в соседских отношениях созревает без оглядки на сезон

А за примерами далеко ходить не надо. Вот сейчас начинает созревать черешня, наливаются соком твердые зеленые яблочки и грушки, плодоносные ветки свисают через соседские заборы. Тут-то, у заборов, и начинаются истории.

Чей урожай за оградой?

Соседские вишни, растущие вдоль изгороди, разделяющей два участка, не вызывали раздражения у Сергея, дачника из Аэспа, пока ветки деревьев не перекрыли проезд к гаражу его автомобилю. ”Проехать-то можно, но борт машины всякий раз царапается, — негодует дачник. — Да и выходить из машины приходится в какие-то джунгли, особенно после дождя ”приятно”. Взял бы да срезал, но соседка против — ветки молодые, вишен на них много. Мои, говорит, ветки, права у тебя нет их портить”.

На этом конфликт не исчерпывается. Когда ”джунгли” покрываются ягодами, устоять невозможно — нет-нет, да и сорвет ягодку то сам Сергей, то его домочадцы. Соседка сердится. Ну как же так — дерево она обихаживает, а урожай соседу достается?

”И каждый год спорят до хрипоты соседка и моя теща, — усмехается Сергей, — кто будет эти вишни собирать, и должны ли мы пускать соседку на свою территорию, чтобы она свои вишни с нашей стороны собирала, и должна ли соседка опавшую с ее веток листву по осени собирать с моей дорожки”.

И так каждый год: одни, улучив момент, рвут соседские вишни, другие, также улучив момент в свою очередь, перелезают по лестнице через забор на соседний участок собирать свой урожай. Дело уже едва не дошло до рукоприкладства.

Канавы раздора

В другой истории причиной вражды между соседями стала канава. ”Наши соседи по даче живут где-то за границей, — рассказала Людмила из Клоогаранда. — Но за участком ухаживать наняли фирму. Так, на участке время от времени какие-то люди косили газон, обрезали деревья, крыльцо чинили. А однажды появился мини-эскаватор и прокопал вдоль нашего общего забора канаву глубиной около метра. Для отвода воды — у них участок пониже нашего, весной вода стоит долго”.

Появление канавы не обеспокоило Людмилу — даже обрадовало, что и с ее участка лишняя вода будет уходить раньше. Но прошло два-три года, и канава показала свое ”истинное лицо”.