Воспитываю, а удочерить не могу! Мужчина почти с рождения растит дочь жены от первого брака, но официально удочерить ее не может

Несмотря на то, что он в браке с ее матерью. Несмотря на то, что ее биологический отец подписал у нотариуса отказ от прав на ребенка и дал Даниилу разрешение ее удочерить. Несмотря на то, что он даже подал в суд. Проблема в том, что у девочки — гражданство России, хотя родилась она здесь. ”Эстонские власти говорят: решайте этот вопрос с представителями РФ, а в посольстве РФ в Нарве футболят обратно, — разводит руками мужчина. — В итоге я четыре года не могу удочерить девочку, которую с полутора лет воспитываю как свою”. При помощи ”МК-Эстонии” удалось решить проблему.

История началась восемь с половиной лет назад, когда Даниил и Елена познакомились. У Елены уже была полуторагодовалая дочь, чей биологический отец ребенком не интересовался. В 2013 году Даниил и Елена поженились, вскоре у них родилась и общая дочь.

”И вполне логично встал вопрос об удочерении Анастасии, — говорит мужчина. — Однако оказалось, что это все очень непросто. Так как у биологического отца вообще не было никакого гражданства, а у Елены — гражданство РФ, то дочери дали тоже гражданство РФ. Я же — гражданин Эстонии. Но когда я захотел удочерить девочку, мне сказали: так как она гражданка РФ, то решайте все вопросы с органами опеки РФ. Жена тогда пошла в посольство РФ в Нарве, однако там получила ответ: ”Никакой информации о вашей дочери в архивах РФ нет; так как девочка родилась в Эстонии, то решайте этот вопрос с эстонскими властями!”

Круг замкнулся

Куда Даниил с Еленой только не обращались: и в службу защиты детей по месту жительства, и к министру народонаселения, и даже в Россию поехали, чтобы там попробовать решить проблему.