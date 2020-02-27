Воспитываю, а удочерить не могу! Мужчина почти с рождения растит дочь жены от первого брака, но официально удочерить ее не может

”Получили у властей РФ разрешение на смену фамилии, — описывает злоключения на пути к удочерению Даниил. — Чтобы у нас у всех в семье была одна фамилия. А то девочка уже взрослая, и рано или поздно может начать задавать вопросы, почему мы все с фамилией — Лагойда, а у нее — другая фамилия? О биологическом отце она ничего не знает, я для нее — один-единственный папа. Однако даже это разрешение от властей РФ не сыграло никакой роли: в Эстонии все равно отказались выдать разрешение на ее удочерение”.
Даниил рассказывает, что подал в суд и четыре года пытался добиться, чтобы ему разрешили признать девочку своей дочерью. Писал везде, что он готов, даже если они разойдутся потом с ее матерью, платить на нее алименты и нести обязанность по ее содержанию. Прилагал бумагу из России с разрешением на удочерение и смену фамилии. Безуспешно.
”В итоге я сдался и забрал заявление из суда, — констатирует мужчина. — Но недавно мое терпение лопнуло, и я написал открытое письмо президенту и обратился в ”МК-Эстонию”.
Помогли решить проблему
Наша газета связалась и с посольством РФ в Таллинне, чтобы выяснить, как такая ситуация могла возникнуть и что Даниилу сделать. Там вопросом очень заинтересовались, связались в тот же день с Даниилом и, узнав детали, обсудили варианты решения проблемы.
”Мы связались с Даниилом Лагойдой и выяснили, что дочь его супруги от первого брака до настоящего времени не имеет российского документа, удостоверяющего личность, — сообщила пресс-служба посольства России в Таллинне. — Мы порекомендовали записаться на прием в Генеральное консульство России в Нарве для его получения, после чего через российское загранучреждение в Эстонии (посольство или генконсульство) можно будет направить соответствующее обращение к российским компетентным ведомствам за выдачей разрешения на удочерение несовершеннолетней гражданки России иностранным гражданином”.
”Звонили из Консульства РФ, записали на следующий же рабочий день на прием. И паспорт они ребенку сделают не за три месяца, как всем, а за 2 недели. Это фантастика! — радуются Даниил и Елена. — За два дня дело сдвинулось дальше, чем до этого за четыре года! Спасибо вам огромное, что вы есть!”
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