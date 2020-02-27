27.02.2020, 12:10

Воспитываю, а удочерить не могу! Мужчина почти с рождения растит дочь жены от первого брака, но официально удочерить ее не может


Оксана Авдеева
EST
Воспитываю, а удочерить не могу! Мужчина почти с рождения растит дочь жены от первого брака, но официально удочерить ее не может
MK-Estonia

Житель Нарвы Даниил Лагойда уже семь с половиной лет воспитывает дочь своей жены от первого брака, но удочерить ее власти ему не позволяют, пишет "МК-Эстония".

Несмотря на то, что он в браке с ее матерью. Несмотря на то, что ее биологический отец подписал у нотариуса отказ от прав на ребенка и дал Даниилу разрешение ее удочерить. Несмотря на то, что он даже подал в суд. Проблема в том, что у девочки — гражданство России, хотя родилась она здесь. ”Эстонские власти говорят: решайте этот вопрос с представителями РФ, а в посольстве РФ в Нарве футболят обратно, — разводит руками мужчина. — В итоге я четыре года не могу удочерить девочку, которую с полутора лет воспитываю как свою”. При помощи ”МК-Эстонии” удалось решить проблему.

История началась восемь с половиной лет назад, когда Даниил и Елена познакомились. У Елены уже была полуторагодовалая дочь, чей биологический отец ребенком не интересовался. В 2013 году Даниил и Елена поженились, вскоре у них родилась и общая дочь.

”И вполне логично встал вопрос об удочерении Анастасии, — говорит мужчина. — Однако оказалось, что это все очень непросто. Так как у биологического отца вообще не было никакого гражданства, а у Елены — гражданство РФ, то дочери дали тоже гражданство РФ. Я же — гражданин Эстонии. Но когда я захотел удочерить девочку, мне сказали: так как она гражданка РФ, то решайте все вопросы с органами опеки РФ. Жена тогда пошла в посольство РФ в Нарве, однако там получила ответ: ”Никакой информации о вашей дочери в архивах РФ нет; так как девочка родилась в Эстонии, то решайте этот вопрос с эстонскими властями!”

Круг замкнулся

Куда Даниил с Еленой только не обращались: и в службу защиты детей по месту жительства, и к министру народонаселения, и даже в Россию поехали, чтобы там попробовать решить проблему.

”Получили у властей РФ разрешение на смену фамилии, — описывает злоключения на пути к удочерению Даниил. — Чтобы у нас у всех в семье была одна фамилия. А то девочка уже взрослая, и рано или поздно может начать задавать вопросы, почему мы все с фамилией — Лагойда, а у нее — другая фамилия? О биологическом отце она ничего не знает, я для нее — один-единственный папа. Однако даже это разрешение от властей РФ не сыграло никакой роли: в Эстонии все равно отказались выдать разрешение на ее удочерение”.

Даниил рассказывает, что подал в суд и четыре года пытался добиться, чтобы ему разрешили признать девочку своей дочерью. Писал везде, что он готов, даже если они разойдутся потом с ее матерью, платить на нее алименты и нести обязанность по ее содержанию. Прилагал бумагу из России с разрешением на удочерение и смену фамилии. Безуспешно.
”В итоге я сдался и забрал заявление из суда, — констатирует мужчина. — Но недавно мое терпение лопнуло, и я написал открытое письмо президенту и обратился в ”МК-Эстонию”.

Помогли решить проблему

Наша газета связалась и с посольством РФ в Таллинне, чтобы выяснить, как такая ситуация могла возникнуть и что Даниилу сделать. Там вопросом очень заинтересовались, связались в тот же день с Даниилом и, узнав детали, обсудили варианты решения проблемы.

”Мы связались с Даниилом Лагойдой и выяснили, что дочь его супруги от первого брака до настоящего времени не имеет российского документа, удостоверяющего личность, — сообщила пресс-служба посольства России в Таллинне. — Мы порекомендовали записаться на прием в Генеральное консульство России в Нарве для его получения, после чего через российское загранучреждение в Эстонии (посольство или генконсульство) можно будет направить соответствующее обращение к российским компетентным ведомствам за выдачей разрешения на удочерение несовершеннолетней гражданки России иностранным гражданином”.

”Звонили из Консульства РФ, записали на следующий же рабочий день на прием. И паспорт они ребенку сделают не за три месяца, как всем, а за 2 недели. Это фантастика! — радуются Даниил и Елена. — За два дня дело сдвинулось дальше, чем до этого за четыре года! Спасибо вам огромное, что вы есть!”

"МК Эстония"
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