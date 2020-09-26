26.09.2020, 20:30

Вопиющий случай: пенсионер теряет деньги, потому что за него годами недоплачивали налоги, а потом и вовсе тайком уволили

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EST
Pensionär.
Foto: Anni Õnneleid

Житель Таллинна Владимир Петрович (имя изменено) был в шоке, когда узнал, что работодатель тайком от него расторг с ним трудовой договор, пишет "МК-Эстония".

”А когда стал выяснять, когда это произошло, то выплыло еще и то, что он оформил все так, будто я на протяжении 22 последних лет работаю на полставки, — возмущается пенсионер. — В итоге я потерял 13 лет пенсионного стажа!” Как же можно людям трудоспособного возраста и пенсионерам узнать, все ли за вас уплачено, как положено? И можно ли потерянные не по своей вине годы стажа восстановить?

У Владимира Петровича такая востребованная профессия, что он и на пенсии продолжает работать. И последние десятилетия работал, говорит он, с утра до позднего вечера.

”Я много лет трудился в одной и той же фирме, — рассказывает он, — и в какой-то момент сменился начальник. Пришел молодой да ушлый. Дела с его приходом пошли наперекосяк, клиенты стали уходить, денег ему все время не хватало. Вот он и решил, похоже, сэкономить на налогах. И платил за меня налогов в два раза меньше положенного, будто бы я получаю в два раза меньше”.

Шахер-махер за спиной

Но так как Владимир Петрович с компьютером ”на вы”, то долгое время он ни сном, ни духом не ведал о махинациях начальника.

”Зарплату старый хозяин нам всегда давал наличными, — говорит пенсионер. — Этот тоже много лет давал наличными. Потом его, видимо, какие-то инстанции пожурили — стал переводить деньги на карточку. А два года назад подошел ко мне и сказал: ”Слушай, денег нет, давай я тебе снова наличными буду платить?”

Наличными так наличными. Владимир Петрович не усмотрел в этом большой проблемы. Тем более, что ему как человеку в возрасте привычнее было держать в кошельке купюры, нежели смотреть на виртуальные цифры в банкомате.

”И только в этом году дочка случайно выяснила, что как раз два года назад он тайком от меня меня уволил! — рассказывает пожилой человек. — Я ей до этого пожаловался, что что-то пенсию мне насчитали маленькую. А она и говорит: ”Папа, мы сейчас все выясним!” И через компьютер это все посмотрела. Что я уже два года как безработный, оказывается. И что до этого много лет за меня платили меньше налогов, чем надо, и ”рисовали” меньшую зарплату, чем была на самом деле”.
Узнав это, Владимир Петрович ушел от этого начальника и устроился работать в другую фирму.

”Конечно, хотелось бы, чтобы эти годы стажа мне вернули, — говорит он. — Ведь получается, что я каждый месяц теряю 91 евро! Это большие для меня деньги! И хотелось бы предупредить других, что, оказывается, и так может быть. И если вы не умеете обращаться с компьютером, то вы, может, даже никогда об этих махинациях и не узнаете!”

Все можно поправить

Главный специалист по вопросам пенсий из отдела компенсаций Департамента социального страхования Юлле Пихо отмечает, что если работодатель ошибся или же, как в данном случае, специально обманывал государство и работника, то пострадавший может обратиться в Налогово-таможенный департамент (НТД) или в Трудовую инспекцию (ТИ). Ведь налогами занимается НТД, а контролем над соблюдением законов, регулирующих трудовые отношения, и соответствующими спорами — ТИ.
”Работник может подать заявление в Комиссию по трудовым спорам, чтобы доказать, что он действительно работал все эти годы с полной нагрузкой, или обратиться в суд”, — добавляет она.

На вопрос, можно ли восстановить свой потерянный стаж, Пихо объясняет: пенсия состоит из трех частей. И, по всей видимости, Владимира Петровича волнует именно та часть, которая рассчитывается на основании уплаченного за него с 1999 года социального налога.
”Если выяснится, что работодатель неправильно платил за человека социальный налог, — говорит специалист, — и НТД изменит эти данные, то Департамент социального страхования будет учитывать новые данные и платить пенсию уже по этим расчетам”.

Будет ли наказание?

Руководитель отдела налогового аудита НТД Оскар Ыун отмечает, что на самом деле неважно, сколько работодатель указал рабочей нагрузки — полставки или целую. Важно, сколько он заплатил за вас социального налога.

”Расчет, декларирование и оплата налогов с зарплаты работника — это обычно обязанность работодателя. Если работодатель не задекларировал все выплаты работнику и не уплатил с них социальный налог, то работнику сначала нужно обратиться к работодателю и попросить его исправить налоговую декларацию. А если работодатель отказывается, то нужно обратиться уже в НТД”.

Он подчеркивает: если работник действительно не знал, что работодатель не задекларировал его зарплату, то работнику наказания никакого не будет. Следовательно, налоги доплачивать ему тоже не придется.
”Если же работник сознательно получал зарплату в конверте, зная, что она идет неофициально, то оба — и работник, и работодатель — будут отвечать за создание этой ситуации и оба будут нести возникшую налоговую нагрузку, — подчеркивает Ыун. — И работник должен будет заплатить подоходный налог”.

”Начальник мне сказал, что ничего противозаконного в этом нет, — вспоминает разговор двухлетней давности Владимир Петрович. — И что зарплату можно платить в Эстонии как наличными, так и на счет”.
”В таком случае наказания для работника точно не будет, — заверяют в НТД, — потому что работник не знал, что работодатель не декларирует с его зарплаты налоги. Зарплату действительно можно платить как наличными, так и на счет. Но работодатель должен все выплаты декларировать и платить с них налоги”.

Как же люди, которые, как Владимир Петрович, не умеют смотреть все в компьютере или у них нет к нему доступа, тогда могут выяснить, платят ли за них налоги, числятся ли они вообще как работники в данной фирме?
”Мы советуем обратиться в бюро НТД — либо по телефону, либо придя на место, — советуют налоговики. — По телефону вас попросят идентифицировать себя при помощи Mobiil-ID или Smart-ID”.

Так что если у вас нет смартфона или установленных на нем приложений Mobiil-ID или Smart-ID, то лучше обратиться в бюро, где консультанты помогут посмотреть все нужные вам данные и дадут рекомендации, как в случае чего быть дальше.

”Особенно нужно все проверить, если вам, как Владимиру Петровичу, предлагают платить зарплату наличными, — советуют в НТД. — Обязательно в таком случае нужно выяснить, оформлены ли вы официально на работу? Декларируют ли вашу зарплату? Платят ли с нее налоги?”

Никто не застрахован

Подобное может случиться с каждым. Когда материал был почти уже готов, в социальной сети Фейсбук молодой мужчина написал: ”Как быть, если работодатель не платит за меня налоги — месяц, два? Чем мне это грозит?”

”Это зависит от конкретных обстоятельств, — говорит опытный бухгалтер. — Если работодатель декларирует зарплату и просто не платит налоги, то ничего страшного для работника тут нет. Просто на работодателе будет висеть долг. Но если фирма оставляет часть налогов неоплаченными, то это может значить, что дела у фирмы идут совсем не очень, и неизвестно, сколько фирма еще протянет. Может, стоит уже начинать искать новое место работы”.

Если же предприниматель не декларирует и зарплату, а также не платит налоги, потому что платит ”по-черному”, то у работника нет медицинской страховки, у него не копится пенсионный стаж, не идут отчисления в пенсионные ступени, да и в Кассе по безработице, в случае чего, ему тоже нечего ловить.

”Декларирует работодатель или нет, вы всегда можете посмотреть на сайте НТД, — говорит бухгалтер. — Для этого нужен компьютер, ИД-карта, считыватель и пароли от ИД-карты. Если есть сомнения, всегда можно также проверить, зарегистрированы ли вы в качестве работника у своего работодателя. И если вы не зарегистрированы, и налоги за вас не платят, а дают зарплату в конверте, то да, здесь есть о чем волноваться…”

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