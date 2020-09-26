Вопиющий случай: пенсионер теряет деньги, потому что за него годами недоплачивали налоги, а потом и вовсе тайком уволили

”А когда стал выяснять, когда это произошло, то выплыло еще и то, что он оформил все так, будто я на протяжении 22 последних лет работаю на полставки, — возмущается пенсионер. — В итоге я потерял 13 лет пенсионного стажа!” Как же можно людям трудоспособного возраста и пенсионерам узнать, все ли за вас уплачено, как положено? И можно ли потерянные не по своей вине годы стажа восстановить?

У Владимира Петровича такая востребованная профессия, что он и на пенсии продолжает работать. И последние десятилетия работал, говорит он, с утра до позднего вечера.

”Я много лет трудился в одной и той же фирме, — рассказывает он, — и в какой-то момент сменился начальник. Пришел молодой да ушлый. Дела с его приходом пошли наперекосяк, клиенты стали уходить, денег ему все время не хватало. Вот он и решил, похоже, сэкономить на налогах. И платил за меня налогов в два раза меньше положенного, будто бы я получаю в два раза меньше”.

Шахер-махер за спиной

Но так как Владимир Петрович с компьютером ”на вы”, то долгое время он ни сном, ни духом не ведал о махинациях начальника.

”Зарплату старый хозяин нам всегда давал наличными, — говорит пенсионер. — Этот тоже много лет давал наличными. Потом его, видимо, какие-то инстанции пожурили — стал переводить деньги на карточку. А два года назад подошел ко мне и сказал: ”Слушай, денег нет, давай я тебе снова наличными буду платить?”

Наличными так наличными. Владимир Петрович не усмотрел в этом большой проблемы. Тем более, что ему как человеку в возрасте привычнее было держать в кошельке купюры, нежели смотреть на виртуальные цифры в банкомате.

”И только в этом году дочка случайно выяснила, что как раз два года назад он тайком от меня меня уволил! — рассказывает пожилой человек. — Я ей до этого пожаловался, что что-то пенсию мне насчитали маленькую. А она и говорит: ”Папа, мы сейчас все выясним!” И через компьютер это все посмотрела. Что я уже два года как безработный, оказывается. И что до этого много лет за меня платили меньше налогов, чем надо, и ”рисовали” меньшую зарплату, чем была на самом деле”.

Узнав это, Владимир Петрович ушел от этого начальника и устроился работать в другую фирму.