Внимание! За посылки из Великобритании теперь придется оплачивать налог

Теперь рассмотрим примеры. Если посылка прибывает до 01.07.2021, то при стоимости 20 евро НДС за этот товар платить не нужно. После 01.07.2021 при прибытии того же товара из третьей страны, если его стоимость составляет 20 евро, а стоимость доставки 5 евро, и посылка, и доставка облагаются НДС (20 + 5 = 25 евро).
Во втором примере, если стоимость товаров составляет 25 евро, а транспортные расходы — 5 евро, то такие товары облагаются НДС как до, так и после 01.07.2021, а налогооблагаемой стоимостью является стоимость товара + транспортные расходы (25 + 5 = 30 евро).
– Если стоимость посылки больше 150 евро, нужно платить и налог с оборота 20%, и таможенный сбор? Не могли бы вы перечислить таможенные сборы на разные виды товаров?
– Да, в случае стоимости товара более 150 евро необходимо оплатить и таможенные пошлины, и НДС. Примеры различных таможенных пошлин: кожаная обувь –8%, обувь из кожзаменителя — 16,8%, одежда — 12%, спортивная обувь — 16,9%, мобильный телефон — 0%, электроинструменты — 2,7%, книги — 0%.
Агент поможет заплатить
– Как получатель узнает о том, что ему нужно заплатить налог, чтобы получить посылку? Его уведомляют об этом?
– О том, подлежит ли отправление таможенному декларированию и налогообложению, получателю сообщает транспортная компания, доставляющая товары в ЕС. Например, Omniva, если посылка доставляется обычной почтой, или курьерская компания, если посылка доставляется с курьером.
– Декларировать посылку нужно уже после того, как она придет в Эстонию, или можно сделать это заранее?
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