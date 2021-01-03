Внимание! За посылки из Великобритании теперь придется оплачивать налог

Теперь официально: с 1 января 2021 года Великобритания не будет входить в состав Евросоюза. В этой связи к посылкам из Королевства будут применяться те же правила, что и к посылкам из других государств за пределами ЕС. И это при том, что Великобритания входит в пятерку стран, из которых в Эстонию приходит больше всего посылок. Речь как об интернет-магазинах, так и об отправлениях от близких, живущих в Англии.

Любители онлайн-шопинга занервничали, ведь выбор в эстонских магазинах довольно скуден, цены высоки, и заядлые покупатели регулярно заказывают что-то из Великобритании. Но не все так плохо. Некоторые магазины уже готовы к новым обстоятельствам.

Так, например, популярный онлайн-магазин ASOS, торгующий одеждой, обувью, аксессуарами и даже косметикой, уже предупредил своих клиентов, что будет отправлять товары европейским покупателям со своих европейских складов. Таким образом, эти посылки не будут облагаться дополнительными налогами. Что касается цен и времени доставки, ASOS обещает постараться держать их на прежнем уровне.

Крупный английский интернет-магазин косметики Feelunique также доводит до сведения своих европейских клиентов, что все заказы будут отправляться им из Евросоюза, так что никаких налогов платить не придется.

А вот другой известный косметический онлайн-магазин Lookfantastic напоминает, что за заказы, которые доставляются за пределы Великобритании, возможно, придется заплатить налог или таможенную пошлину. И в каждой стране эти налоги и пошлины могут отличаться.

И посылка, и доставка



Так как же это будет происходить в Эстонии? Надо ли будет оплачивать налог при покупке товара или во время получения? Учитывается ли при этом стоимость доставки? Что будет с посылкой, если не заплатить налог? На этот и многие другие вопросы отвечает руководитель сферы таможенного обслуживания Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.

– Изменения вступают в силу 01.01.2021 г. Если посылка была отправлена из Великобритании, например, 25 декабря, а в Эстонию прибыла 2 января, будет ли она облагаться налогом по новой схеме? Надо ли получателю доказывать, что посылка была отправлена еще в 2020 году?