Внимание! За посылки из Великобритании теперь придется оплачивать налог

Далеко не каждый задумывался о том, какое влияние лично на него окажет выход Великобритании из состава Евросоюза. Оказывается, Брекзит (Brexit — слияние слов Britain и exit) окажет воздействие и на обычных людей, и не самое положительное. С нового года за посылки из английских интернет-магазинов придется платить налог на добавленную стоимость, а в некоторых случаях еще и таможенные пошлины. Касается ли это отправлений от родственников и знакомых, как задекларировать посылку и что будет, если вы не оплатите налог, разбиралась ”МК-Эстония”.
Теперь официально: с 1 января 2021 года Великобритания не будет входить в состав Евросоюза. В этой связи к посылкам из Королевства будут применяться те же правила, что и к посылкам из других государств за пределами ЕС. И это при том, что Великобритания входит в пятерку стран, из которых в Эстонию приходит больше всего посылок. Речь как об интернет-магазинах, так и об отправлениях от близких, живущих в Англии.
Любители онлайн-шопинга занервничали, ведь выбор в эстонских магазинах довольно скуден, цены высоки, и заядлые покупатели регулярно заказывают что-то из Великобритании. Но не все так плохо. Некоторые магазины уже готовы к новым обстоятельствам.
Так, например, популярный онлайн-магазин ASOS, торгующий одеждой, обувью, аксессуарами и даже косметикой, уже предупредил своих клиентов, что будет отправлять товары европейским покупателям со своих европейских складов. Таким образом, эти посылки не будут облагаться дополнительными налогами. Что касается цен и времени доставки, ASOS обещает постараться держать их на прежнем уровне.
Крупный английский интернет-магазин косметики Feelunique также доводит до сведения своих европейских клиентов, что все заказы будут отправляться им из Евросоюза, так что никаких налогов платить не придется.
А вот другой известный косметический онлайн-магазин Lookfantastic напоминает, что за заказы, которые доставляются за пределы Великобритании, возможно, придется заплатить налог или таможенную пошлину. И в каждой стране эти налоги и пошлины могут отличаться.
И посылка, и доставка
Так как же это будет происходить в Эстонии? Надо ли будет оплачивать налог при покупке товара или во время получения? Учитывается ли при этом стоимость доставки? Что будет с посылкой, если не заплатить налог? На этот и многие другие вопросы отвечает руководитель сферы таможенного обслуживания Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.
– Изменения вступают в силу 01.01.2021 г. Если посылка была отправлена из Великобритании, например, 25 декабря, а в Эстонию прибыла 2 января, будет ли она облагаться налогом по новой схеме? Надо ли получателю доказывать, что посылка была отправлена еще в 2020 году?
– Следует учитывать, что если заказ был оформлен в интернет-магазине в 2020 году, а посылку отправили из Великобритании в 2021 году, то отправление стоимостью более 22 евро подлежит таможенному декларированию. Посылки стоимостью от 22 до 150 евро облагаются НДС (налогом на добавленную стоимость. — Прим. ред.), а посылки стоимостью больше 150 евро облагаются и НДС, и таможенной пошлиной. Например, если посылка стоимостью 30 евро, заказанная 25 декабря, была отправлена из Великобритании 2 января 2021 года, к стоимости будет добавлен НДС.
Но если, например, посылка стоимостью 30 евро, заказанная 25 декабря 2020 года, будет отправлена из Великобритании 31 декабря и прибудет в Эстонию 2 января, перевозчик (курьерская или почтовая компания) подтвердит, что посылка была отправлена в 2020 году, и покупатель подтвердит, если потребуется, что купил этот товар в 2020 году, то в этом случае посылка по-прежнему не будет облагаться налогом.
Мы рекомендуем сохранять документы об оплате на покупки, сделанные в конце переходного периода, а также другие документы, подтверждающие, что товары были приобретены и отправлены в течение 2020 года.
– Облагается ли налогом также стоимость доставки в Эстонию? Например, если посылка стоит 20 евро + 5 евро доставка, надо ли платить налог? А если посылка стоит 25 евро + 5 евро доставка, налог нужно платить со всей суммы, то есть с 30 евро, или только со стоимости посылки?
– До 01.07.2021 года не облагаются НДС посылки стоимостью до 22 евро. С 01.07.2021 все посылки, отправленные из-за пределов ЕС, независимо от их стоимости, будут облагаться НДС.
Теперь рассмотрим примеры. Если посылка прибывает до 01.07.2021, то при стоимости 20 евро НДС за этот товар платить не нужно. После 01.07.2021 при прибытии того же товара из третьей страны, если его стоимость составляет 20 евро, а стоимость доставки 5 евро, и посылка, и доставка облагаются НДС (20 + 5 = 25 евро).
Во втором примере, если стоимость товаров составляет 25 евро, а транспортные расходы — 5 евро, то такие товары облагаются НДС как до, так и после 01.07.2021, а налогооблагаемой стоимостью является стоимость товара + транспортные расходы (25 + 5 = 30 евро).
– Если стоимость посылки больше 150 евро, нужно платить и налог с оборота 20%, и таможенный сбор? Не могли бы вы перечислить таможенные сборы на разные виды товаров?
– Да, в случае стоимости товара более 150 евро необходимо оплатить и таможенные пошлины, и НДС. Примеры различных таможенных пошлин: кожаная обувь –8%, обувь из кожзаменителя — 16,8%, одежда — 12%, спортивная обувь — 16,9%, мобильный телефон — 0%, электроинструменты — 2,7%, книги — 0%.
Агент поможет заплатить
– Как получатель узнает о том, что ему нужно заплатить налог, чтобы получить посылку? Его уведомляют об этом?
– О том, подлежит ли отправление таможенному декларированию и налогообложению, получателю сообщает транспортная компания, доставляющая товары в ЕС. Например, Omniva, если посылка доставляется обычной почтой, или курьерская компания, если посылка доставляется с курьером.
– Декларировать посылку нужно уже после того, как она придет в Эстонию, или можно сделать это заранее?
– Таможенная декларация может быть подана физическим лицом до прибытия отправления, если известен номер для отслеживания посылки, либо она может быть подана после того, как посылка прибудет, и почтовая или курьерская служба уведомит получателя об этом.
– Какие способы декларации товаров и оплаты налога/пошлины существуют кроме среды самообслуживания на сайте Налогово-таможенного департамента? Можно ли сделать это не по интернету?
– Таможенные декларации необходимо подавать в электронном виде. Если вы не хотите декларировать товары самостоятельно, за отдельную плату вы можете заказать услугу декларирования у курьерской компании, почтовой компании или таможенного агентства (их список можно найти на сайте департамента). Подача деклараций в бумажном виде возможна только в исключительных случаях при наличии технических проблем в электронной среде Налогово-таможенного департамента.
– Что будет с посылкой, если получатель не заплатит налог или пошлину?
– Если получатель не подает таможенную декларацию или не производит необходимые оплаты, посылка возвращается отправителю или уничтожается под контролем таможни.
– Касается ли все вышеперечисленное посылок от родственников? Например, сын, живущий в Великобритании, отправляет маме подарок в Эстонию. Придется ли маме платить налог/пошлину?
– В случае, когда посылкa бесплатно отправлена одним частным лицом другому частному лицу, она не облагается налогом, если ее стоимость не превышает 45 евро. Если стоимость товара в посылке или его количество превышает не облагаемый налогом предел, вся посылка облагается НДС и таможенными пошлинами.
Если таможенная стоимость посылки, бесплатно отправленной физическим лицом, превышает 45 евро, но содержит разные предметы с указанием их стоимости, тo освобождение от налога может применяться только к одному товару с таможенной стоимостью менее 45 евро. Например, отправление содержит три товара с таможенной стоимостью 40, 50 и 35 евро. Только один из них, стоимостью 35 евро либо 40 евро, может быть освобожден от обложения НДС.
– Что надо теперь учитывать при отправке частных посылок из Эстонии в Великобританию?
– При отправке посылок из Эстонии в Великобританию необходимо учитывать, что на некоторые товары действуют ограничения, кроме того, не все товары разрешено отправлять по почте.
В целом, посылку необходимо задекларировать, если ее стоимость превышает 1000 евро или ее вес превышает 1000 кг, либо на товар установлено требование по представлению специального разрешения.
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