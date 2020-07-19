Важные изменения во второй пенсионной ступени: какие уже вступили в силу, а какие еще впереди?

Столкнувшись с новым экономическим кризисом, правительство Эстонии решило начать экономить тем же способом, который уже отработало в 2009 году — приостановить взносы во II пенсионную ступень. Сейчас присоединившиеся к этой ступени отдают в пенсионной фонд 2% со своей зарплаты. Также государство отчисляет туда 4% социального налога, уплаченного этим человеком.

Правительство приняло решение с июля прекратить 4-процентные отчисления всем, кто родился в 1961 году или позже. Таким образом государство планирует сэкономить 142 млн евро в это экономически сложное время. Также жители могут сами прекратить делать взносы во II пенсионную ступень, правда, эта возможность им будет дана на полгода позже, чем государству. Приостановка взносов пока введена до осени 2021 года.

”Этот период времени был введен при условии, что реформа второй пенсионной ступени будет одобрена Госсудом, и добровольный выход из второй ступени вступит в силу с сентября следующего года”, — объяснил это решение министр финансов Мартин Хельме.

Как приостановление отчислений повлияет на зарплату?

4%, которые перестанет отчислять государство, никак не повлияют на вашу зарплату. С нее также будет удерживаться социальный налог в прежнем размере. Просто раньше часть налога поступала на вашу II пенсионную ступень, а сейчас перестанет.

2%, которые вы перестанете переводить во II пенсионную ступень, будут добавлены к вашей брутто-зарплате. Они в любом случае увеличат вашу зарплату, но на меньшую сумму, т. к. со всей брутто-зарплаты будут вычтены налоги, в том числе и с этих прибавленных 2%. Если вы получаете брутто-зарплату 1200 евро, то 2% от нее — это 24 евро. Именно они идут в вашу II пенсионную ступень. Если они не будут отчисляться в пенсионный фонд, то в качестве нетто-зарплаты останется только 16,8 евро. 30% от этих двух будет идти государству.

1 июля 2020 года до 31 августа 2021 года

Для тех, кто родился в 1961 году и позже: Государство прекратит вносить 4% в вашу II пенсионную ступень. Исключение — родители детей до трех лет. Государство продолжит делать дополнительные взносы во II ступень, как это и было до сих пор.