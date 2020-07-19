19.07.2020, 18:09

Важные изменения во второй пенсионной ступени: какие уже вступили в силу, а какие еще впереди?


Ирина Петрова
EST
Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

Последовавший за пандемией коронавируса экономический спад внес коррективы в пенсионную систему, отчасти дав возможности, которые предполагает грядущая пенсионная реформа. Правительство, осознав, что после чрезвычайного положения денег в государственной казне недостаточно, решило с первого июля приостановить взносы во II пенсионную ступень. Кого это коснется, какую выгоду из этого можно извлечь и что можно потерять — разбиралась ”МК-Эстония”.

Столкнувшись с новым экономическим кризисом, правительство Эстонии решило начать экономить тем же способом, который уже отработало в 2009 году — приостановить взносы во II пенсионную ступень. Сейчас присоединившиеся к этой ступени отдают в пенсионной фонд 2% со своей зарплаты. Также государство отчисляет туда 4% социального налога, уплаченного этим человеком.

Правительство приняло решение с июля прекратить 4-процентные отчисления всем, кто родился в 1961 году или позже. Таким образом государство планирует сэкономить 142 млн евро в это экономически сложное время. Также жители могут сами прекратить делать взносы во II пенсионную ступень, правда, эта возможность им будет дана на полгода позже, чем государству. Приостановка взносов пока введена до осени 2021 года.

”Этот период времени был введен при условии, что реформа второй пенсионной ступени будет одобрена Госсудом, и добровольный выход из второй ступени вступит в силу с сентября следующего года”, — объяснил это решение министр финансов Мартин Хельме.

Как приостановление отчислений повлияет на зарплату?

4%, которые перестанет отчислять государство, никак не повлияют на вашу зарплату. С нее также будет удерживаться социальный налог в прежнем размере. Просто раньше часть налога поступала на вашу II пенсионную ступень, а сейчас перестанет.

2%, которые вы перестанете переводить во II пенсионную ступень, будут добавлены к вашей брутто-зарплате. Они в любом случае увеличат вашу зарплату, но на меньшую сумму, т. к. со всей брутто-зарплаты будут вычтены налоги, в том числе и с этих прибавленных 2%. Если вы получаете брутто-зарплату 1200 евро, то 2% от нее — это 24 евро. Именно они идут в вашу II пенсионную ступень. Если они не будут отчисляться в пенсионный фонд, то в качестве нетто-зарплаты останется только 16,8 евро. 30% от этих двух будет идти государству.

1 июля 2020 года до 31 августа 2021 года

Для тех, кто родился в 1961 году и позже: Государство прекратит вносить 4% в вашу II пенсионную ступень. Исключение — родители детей до трех лет. Государство продолжит делать дополнительные взносы во II ступень, как это и было до сих пор.

Для тех, кто родился в 1942–1960 годы: Ничего не изменится.

1 октября 2020 года до 31 октября 2020 года

Для тех, кто родился в 1961 году и позже: Государство перестало вносить 4% в вашу II пенсионную ступень, и вы также можете прекратить отчислять туда 2% от своей зарплаты. Для этого нужно подать заявление держателю пенсионного регистра или управляющему счета. Если вы в данный момент не работаете, но не планируете делать отчисления, когда вернетесь к работе, написать заявление необходимо все равно сейчас.

Для тех, кто родился в 1942–1960 годы: Государство продолжает делать отчисления в вашу II пенсионную ступень, но вы можете подать заявление держателю пенсионного регистра или

управляющему счета и перестать отчислять туда 2% от своей зарплаты. Позже подать это заявление будет нельзя, даже если вы только планируете вернуться на рынок труда, а сейчас не работаете.

1 декабря 2020 года до 31 августа 2021 года

Для тех, кто родился в 1961 году и позже: Если вы написали заявление о приостановлении своих взносов, они будут приостановлены с 1 декабря. Восстановить взносы можно будет только в сентябре 2021 года, когда к ним снова приступит и государство.

Для тех, кто родился в 1942–1960 годы: Если вы написали заявление о приостановлении своих взносов, государство также перестанет вносить 4% с 1 декабря. Таким образом, взносы во II пенсионную ступень приостановятся полностью. Восстановить собственные взносы можно будет только в сентябре 2021 года, когда к ним снова приступит и государство.

1 сентября 2021 года

Для тех, кто родился в 1961 году и позже: Если вы продолжали вносить 2% от зарплаты, государство восстановит 4-процентные взносы во II пенсионную ступень. Если вы отказались на время от платежей во II ступень, они восстановятся автоматически вместе с восстановлением платежей от государства.

Для тех, кто родился в 1942–1960 годы: Если вы не писали заявление о приостановке выплат во II пенсионную ступень, то для вас все так же ничего не меняется. Если вы отказались делать взносы, их также перестало делать и государство, но теперь все вернется в прежнее русло: в вашу II ступень снова будут уходить отчисления по принципу 2%+4%.

2023–2024 годы

Для тех, кто родился в 1961 году и позже: Если вы продолжали делать взносы во II пенсионную ступень, когда государство прекратило это делать, оно вернет вам то, что недоплатило со своей стороны. Если вы прекратили делать взносы, то компенсация полагается только за период с июля по декабрь, когда государство перестало делать отчисления, а вы еще продолжали. Каждому человеку в его II ступень будет переведено вдвое больше той суммы взносов, которую он сам внес за время, когда государство не отчисляло по 4%.

Если средняя доходность пенсионных фондов II ступени была положительной в то время, когда государство не делало отчисления, то переводимая сумма будет также увеличена на размер средней доходности. То есть человек должен получить то, что мог примерно накопить за это время, если бы государство не прекращало делать взносы в его II ступень, а пенсионный фонд продолжал бы вкладывать поступающие средства. Если доходность пенсионных фондов в среднем будет отрицательной, государство просто компенсирует взносы человека, умноженные на два.

Так как речь идет о средней доходности, те, чьи деньги были инвестированы в успешные фонды, могут даже проиграть, недополучив того, на что можно было бы рассчитывать без всех эти приостановлений. В то же время те, чьи средства были вложены в фонды с отрицательной доходностью, смогут немного нивелировать потери за счет более выгодной компенсации.

На компенсацию влияют только фактические взносы в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года. Если человек еще работал в этот период и делал отчисления во II пенсионную ступень, а в 2023 году уже вышел на пенсию, он все равно получит компенсацию по всем правилам.

Для тех, кто родился в 1942–1960 годы: Если вы не прекращали взносы, то их не прекращало и государство. Если вы писали заявление о приостановлении отчислений во II пенсионную ступень, то государственные отчисления прекратились одновременно с вашими. Ни в том, ни в другом случае никаких компенсаций вам не положено.

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