Важно знать всем: 20 нюансов II пенсионной ступени и грядущей реформы

2. Из чего формируется II пенсионная ступень?

Сейчас с зарплаты каждого работника, который трудится официально, удерживается социальный налог в размере 33%. 13% из них идет на медицинское страхование, а 20% — на выплату пенсии I ступени сегодняшним пенсионерам. Если вы присоединены ко II пенсионной ступени, то на государственные пенсии вы отдаете не 20%, а 16%. Разница в 4% поступает в фонд именно вашей накопительной пенсии. Кроме того, туда же идет еще 2% от вашей зарплаты. То есть эти 4%+2%, которые должны расти в пенсионном фонде, не тратятся на сегодняшних пенсионеров, а будут выплачены лично вам, когда придет время.

3. Как узнать, присоединен ли я ко II пенсионной ступени?

Присоединение ко II пенсионной ступени было сделано обязательным для всех, кто родился начиная с 1983 года. В этом случае, выходя на работу, такая опция подключалась автоматически, и отчисления делались с каждой зарплаты. Для всех остальных, то есть для тех, кто родился до 1983 года, присоединение ко II пенсионной ступени являлось добровольным. После реформы все, кто родился после 1982 года, также продолжат присоединяться ко II пенсионной ступени автоматически, а все остальные смогут это сделать по желанию.

Если есть сомнения, на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee в самом низу на каждой странице есть графа ”Проверьте, присоединились ли вы к накопительной пенсии”, куда надо ввести свой личный код. Система покажет, присоединены ли вы ко II пенсионной ступени, когда вы к ней присоединились, с какого момента производятся отчисления, был ли выбран пенсионный фонд.

4. Как присоединиться ко II пенсионной ступени?

Чтобы присоединиться ко II пенсионной ступени, если этого не было сделано автоматически, надо подать заявление непосредственному управляющему пенсионного фонда, который вы выбрали, то есть банку. Либо можно заполнить соответствующее заявление на сайте Пенсионного центра, выбрав себе пенсионный фонд.

5. Если я не выбирал пенсионный фонд, поступают ли накопления во II пенсионную ступень?

Если вы родились до 1983 года, не выбирали пенсионный фонд и не подавали заявление для присоединения ко II пенсионной степени, то, соответственно, вы не присоединены к накопительной пенсии II ступени, никакие отчисления от вашей зарплаты в нее не делаются и никакие средства в пенсионном фонде не копятся.

Если вы родились в 1983 году или позже, то были автоматически присоединены ко II пенсионной ступени. Если при этом вы не выбирали пенсионный фонд, отчисления все равно поступают с зарплаты ежемесячно и средства копятся. Просто фонд был выбран автоматически путем розыгрыша. В этом розыгрыше участвовали не все доступные фонды, а только консервативные, которые инвестируют а облигации. В отличие от акций доходность облигаций, как правило, ниже, соответственно, ниже и доходность таких фондов. Но и риск ”прогореть” здесь тоже меньше.

6. Можно ли поменять пенсионный фонд?

Да. Пенсионный фонд можно сменить три раза в год: 30 ноября, 31 марта и 31 июля. Накопленные средства можно перевести в новый фонд полностью либо частично. Если накопления остаются в старом пенсионном фонде, а вы просто выбираете новый, в который в будущем будут поступать платежи, это можно сделать в любой момент.

7. Как узнать, сколько денег накоплено в моей II пенсионной ступени?

Накопленную во II пенсионной ступени сумму можно посмотреть в своем интернет-банке или сделать запрос в отделении своего банка. Помимо этого, о сумме, накопившейся на II ступени, можно узнать на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee, выбрав в правом верхнем углу ”Войти в свой счет”. Войти в систему можно с помощью интернет-банка, ID-карты или Mobiil-ID.

8. Что происходит со II пенсионной ступенью у работающих пенсионеров?

Если вы присоединены к накопительной пенсии II ступени, то, выйдя на пенсию по старости, но при этом не прекращая работать, можно продолжать делать накопления. С вашей зарплаты и дальше автоматически будут делать отчисления в пенсионный фонд по принципу 4%+2% до тех пор, пока вы не захотите воспользоваться деньгами из своей II пенсионной ступени.