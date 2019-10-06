06.10.2019, 08:51

Важно знать всем: 20 нюансов II пенсионной ступени и грядущей реформы


Ирина Петрова, МК-Эстония
Ирина Петрова, МК-Эстония
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Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe.
Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe.Foto: Sven Arbet

Законопроект о пенсионной реформе еще не принят, а вопросы о ней уже поступают в редакцию. Более того, многие нынешние и будущие пенсионеры не разбираются даже в существующих сегодня пенсионных реалиях. ”МК-Эстония” собрала ответы на самые важные вопросы об эстонской пенсионной системе и второй пенсионной ступени в свете грядущей реформы.

Законопроект о пенсионной реформе намереваются вынести в Рийгикогу уже в октябре, и, если все пойдет по плану, к концу года он будет принят. Всего в Эстонии ко II пенсионной ступени сейчас присоединено больше 740 000 человек, и эта цифра только растет. Тем не менее, и те, кому до пенсии еще далеко, и те, кто уже ее получает, должны разбираться в важных аспектах, чтобы принимать правильные решения и с умом распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

1. Сколько ступеней в эстонской пенсионной системе и чем они отличаются?
Эстонская пенсионная система состоит из трех ступеней. I ступень — это государственная пенсия. II ступень — обязательная на сегодняшний день накопительная пенсия. III ступень — дополнительная накопительная пенсия, в которую можно откладывать деньги по собственному желанию.
Государственная пенсия по старости положена всем, кто наработал 15-летний стаж в Эстонии и достиг пенсионного возраста. Государство выплачивает пенсию I ступени из поступающего в казну социального налога, то есть сегодняшним пенсионерам выплаты делаются за счет тех, кто сейчас работает и платит налоги. И в этом контексте существует одна проблема — количество пенсионеров на 100 работающих человек постепенно увеличивается из-за общемировой тенденции старения населения. Соответственно, теми же, а то и меньшими средствами, которые поступают из социального налога, нужно обеспечивать государственные пенсии все большему числу людей. Именно для этого и были созданы II и III пенсионные ступени.

2. Из чего формируется II пенсионная ступень?
Сейчас с зарплаты каждого работника, который трудится официально, удерживается социальный налог в размере 33%. 13% из них идет на медицинское страхование, а 20% — на выплату пенсии I ступени сегодняшним пенсионерам. Если вы присоединены ко II пенсионной ступени, то на государственные пенсии вы отдаете не 20%, а 16%. Разница в 4% поступает в фонд именно вашей накопительной пенсии. Кроме того, туда же идет еще 2% от вашей зарплаты. То есть эти 4%+2%, которые должны расти в пенсионном фонде, не тратятся на сегодняшних пенсионеров, а будут выплачены лично вам, когда придет время.

3. Как узнать, присоединен ли я ко II пенсионной ступени?
Присоединение ко II пенсионной ступени было сделано обязательным для всех, кто родился начиная с 1983 года. В этом случае, выходя на работу, такая опция подключалась автоматически, и отчисления делались с каждой зарплаты. Для всех остальных, то есть для тех, кто родился до 1983 года, присоединение ко II пенсионной ступени являлось добровольным. После реформы все, кто родился после 1982 года, также продолжат присоединяться ко II пенсионной ступени автоматически, а все остальные смогут это сделать по желанию.
Если есть сомнения, на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee в самом низу на каждой странице есть графа ”Проверьте, присоединились ли вы к накопительной пенсии”, куда надо ввести свой личный код. Система покажет, присоединены ли вы ко II пенсионной ступени, когда вы к ней присоединились, с какого момента производятся отчисления, был ли выбран пенсионный фонд.

4. Как присоединиться ко II пенсионной ступени?
Чтобы присоединиться ко II пенсионной ступени, если этого не было сделано автоматически, надо подать заявление непосредственному управляющему пенсионного фонда, который вы выбрали, то есть банку. Либо можно заполнить соответствующее заявление на сайте Пенсионного центра, выбрав себе пенсионный фонд.

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5. Если я не выбирал пенсионный фонд, поступают ли накопления во II пенсионную ступень?
Если вы родились до 1983 года, не выбирали пенсионный фонд и не подавали заявление для присоединения ко II пенсионной степени, то, соответственно, вы не присоединены к накопительной пенсии II ступени, никакие отчисления от вашей зарплаты в нее не делаются и никакие средства в пенсионном фонде не копятся.
Если вы родились в 1983 году или позже, то были автоматически присоединены ко II пенсионной ступени. Если при этом вы не выбирали пенсионный фонд, отчисления все равно поступают с зарплаты ежемесячно и средства копятся. Просто фонд был выбран автоматически путем розыгрыша. В этом розыгрыше участвовали не все доступные фонды, а только консервативные, которые инвестируют а облигации. В отличие от акций доходность облигаций, как правило, ниже, соответственно, ниже и доходность таких фондов. Но и риск ”прогореть” здесь тоже меньше.

6. Можно ли поменять пенсионный фонд?
Да. Пенсионный фонд можно сменить три раза в год: 30 ноября, 31 марта и 31 июля. Накопленные средства можно перевести в новый фонд полностью либо частично. Если накопления остаются в старом пенсионном фонде, а вы просто выбираете новый, в который в будущем будут поступать платежи, это можно сделать в любой момент.

7. Как узнать, сколько денег накоплено в моей II пенсионной ступени?
Накопленную во II пенсионной ступени сумму можно посмотреть в своем интернет-банке или сделать запрос в отделении своего банка. Помимо этого, о сумме, накопившейся на II ступени, можно узнать на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee, выбрав в правом верхнем углу ”Войти в свой счет”. Войти в систему можно с помощью интернет-банка, ID-карты или Mobiil-ID.

8. Что происходит со II пенсионной ступенью у работающих пенсионеров?
Если вы присоединены к накопительной пенсии II ступени, то, выйдя на пенсию по старости, но при этом не прекращая работать, можно продолжать делать накопления. С вашей зарплаты и дальше автоматически будут делать отчисления в пенсионный фонд по принципу 4%+2% до тех пор, пока вы не захотите воспользоваться деньгами из своей II пенсионной ступени.

9. Я не хочу ждать пенсии, хочу уже сейчас забрать то, что накопилось. Могу ли я это сделать?
На данный момент получить накопленные во II пенсионной ступени средства можно, только если вы достигли возраста пенсии по старости. Когда закон о пенсионной реформе вступит в силу, планируется, что это произойдет с начала следующего года, забрать накопления, заплатив с них подоходный налог (на данный момент это 20%), можно будет, не дожидаясь пенсионного возраста.
Если собранная сумма не превышает 10 000 евро, ее выплатят за один раз. Если собранная сумма окажется больше, первая выплата будет произведена в размере 10 000 евро, а оставшиеся деньги будут выплачены в двух частях. Средства будут выплачиваться в течение года, в дни, когда можно сменить пенсионный фонд. Через 10 лет можно будет снова присоединиться ко II пенсионной ступени и еще через 10 лет снова забрать накопления. Если вы дважды заберете средства из II пенсионной ступени, то потеряете право вновь к ней присоединиться.

10. Если деньги не изымать раньше времени, а начать использовать их после выхода на пенсию по старости, будет ли с них удерживаться подоходный налог?
В данном контексте важно прояснить один момент — налог не удерживается с каких-то конкретных денег, он удерживается с вашего дохода. На сегодняшний день не облагаемый налогом минимум при годовом доходе до 14 400 евро составляет 6000 евро в год, или 500 евро в месяц.
Предположим, вы уже вышли на пенсию и ваш единственный доход — это государственная пенсия по старости, а также выплаты по обязательной накопительной пенсии — в общей сумме составляет 400 евро. В этом случае подоходным налогом ничего облагаться не будет, так как ваш суммарный доход меньше не облагаемого налогом минимума. Если в той же ситуации вы получаете 600 евро, то 500 из них — необлагаемый налогом минимум, а с оставшихся 100 евро придется заплатить подоходный налог.
При этом стоит помнить о том, что доход — это не только пенсия и накопления II пенсионной ступени, но и зарплата работающего пенсионера, например, или доход от сдачи в аренду недвижимости. Так что тот факт, будете ли вы платить подоходный налог, зависит от суммы вашего годового дохода и не облагаемого налогом минимума, который установит государство на тот момент.

11.Я присоединен ко II пенсионной ступени, но не хочу продолжать откладывать туда деньги. Это значит, что я должен буду забрать то, что там накопилось?
Необязательно. Если вы не хотите продолжать выплаты во II пенсионную ступень, то после вступления Закона о пенсионной реформе в силу вы сможете просто перестать это делать. Накопленные деньги при этом можно не забирать. Они останутся в пенсионном фонде, и банк продолжит их инвестировать. Если вы решите возобновить выплаты, это можно будет сделать. Заявления о внесении платежей или их приостановке будут приниматься в те же дни, что и заявления о смене фонда — 1 января, 1 мая, 1 сентября. Если эти даты будут выпадать на выходные — то в первый следующий за ними рабочий день.

12. Правильно ли я понимаю, что могу забрать деньги, накопленные на второй пенсионной ступени, и начать копить заново, но забрать накопления снова я смогу только через десять лет? И всего забирать накопления можно два раза?

Нет, это не так. Если, согласно проекту пенсионной реформы, вы решите забрать накопленные во II ступени средства, то в течение 10 лет вы не сможете снова присоединиться ко II ступени. То есть только через 10 лет после того, как забрали деньги, вы сможете снова подать заявление и начать делать выплаты в накопительную пенсию. После того, как вы вновь присоединитесь ко II пенсионной ступени, должно пройти минимум 10 лет, чтобы у вас опять появилась возможность забрать накопленные деньги.
Если вы дважды изымали средства из II пенсионной ступени, больше вы к ней присоединиться не сможете. То есть с этого момента нельзя будет даже откладывать деньги в накопительную пенсию с расчетом на то, что вы будете получать их, выйдя на пенсию. Таким образом, вы сможете рассчитывать только на государственную пенсию в будущем.

13. Уже несколько лет, как я присоединен ко II пенсионной ступени и регулярно делаю выплаты. За это время там накопилась неплохая сумма. Все деньги я забирать не хочу, но взял бы часть. Можно так сделать?
Нет, так сделать не получится. Пенсионная реформа предусматривает только один вариант изъятия пенсионных накоплений — всей суммы полностью. И с этой суммы надо будет заплатить подоходный налог (на сегодняшний день это 20%).
Если собранная сумма не превышает 10 000 евро, ее выплатят за один раз. Если собранная сумма окажется больше, первая выплата будет произведена в размере 10 000 евро, а оставшиеся деньги будут выплачены в двух частях. Средства будут выплачиваться в течение года, в дни, когда можно сменить пенсионный фонд.

14. Сейчас я делаю отчисления во II пенсионную ступень, то есть с каждой зарплаты переводится определенная сумма. Что будет, если вдруг я потеряю работу?
Если вы лишитесь работы, то, само собой, прекратятся отчисления во II ступень. Но с накопленными деньгами ничего не произойдет, банк сохранит их и продолжит инвестировать.

15. Какие варианты получения накопленных во II пенсионной ступени средств у меня будут, когда я выйду на пенсию?
По достижении пенсионного возраста у человека будет возможность выбрать, как он хочет получить накопленные деньги: в виде разовой выплаты, в виде пенсии от фонда или в виде пенсионного договора. Также человек может вообще не забирать деньги, они достанутся наследникам.

16. В чем разница между пенсионным договором и фондовой пенсией?
Пенсионный договор вы заключаете с обществом по страхованию жизни. Страховое общество получает все накопленные вами средства и обязуется пожизненно выплачивать вам пенсию. Размер пенсии устанавливается в момент заключения договора, исходя из прогнозируемой продолжительности жизни, и не может меняться.
Если вы проживете долго, есть шанс, что получите больше, чем отложили. В противном случае ваши деньги страховое общество потратит на нужды других пенсионеров. В качестве альтернативы можно заключить пенсионный договор с гарантийным периодом. Если пенсионер уходит из жизни раньше этого срока, выплаты будет получать указанный в договоре выгодоприобретатель. Также можно рассмотреть вариант совместного пенсионного договора.
Договор о фондовой пенсии вы заключаете с банком и оговариваете, как часто хотите получать выплаты. На размер пенсии влияет стоимость паев, которая может меняться. То есть пенсия может как увеличиваться, так и уменьшаться. Выплаты прекращаются, когда на счете заканчиваются деньги. Если пенсионер уходит из жизни раньше, неизрасходованные средства фонда получают наследники.

17. Буду ли я получать на счет пенсию по старости вместе с накопительной?
Нет, эти пенсии не перечисляются вместе. Государственная пенсия по старости и обязательная накопительная пенсия выплачиваются из разных источников. Государственную пенсию перечисляет Департамент социального страхования, а выплаты по II пенсионной ступени — страховое общество или держатель Центрального регистра ценных бумаг Эстонии.

18. Я присоединилась ко II пенсионной ступени в 2002 году, и к моменту выхода на пенсию в 2018 году у меня было накоплено 11 000 евро. По договору на пожизненную пенсию, я получаю по 35 евро в месяц из своих накоплений. Я не представляю, сколько лет мне надо прожить, чтобы получить собственные накопления. Смогу ли я расторгнуть договор и забрать свои деньги за вычетом уже выплаченных?
На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет. В результате реформы возможны оба варианта — либо те, кто достиг пенсионного возраста и уже заключил пенсионный договор, не смогут его расторгнуть, либо такая возможность будет, но должен быть решен вопрос о штрафах при расторжении договора. Ясной политической договоренности по этому поводу еще нет, но юридические нюансы этого вопроса сейчас обсуждаются.

19. У меня есть долг. Каждый месяц судебный исполнитель снимает с моего банковского счета почти все деньги. Если я заберу свои накопления из II пенсионной ступени, то снимет ли судебный исполнитель сразу все средства, как только они поступят на счет, с учетом того, что мой долг больше, чем общая сумма накоплений? Или я так же смогу каждый месяц выплачивать долг по частям?
Полученные накопления из II пенсионной ступени — это доход, и если есть долг, деньги будут арестованы судебным исполнителем. То есть, если, например, накопления, поступившие на счет, составят 6000 евро, а долг составляет 5500, то 5500 евро будет снято в счет погашения долга. Как вариант, можно договориться с кредиторами. Если они согласятся на это, то судебный исполнитель может продолжать регулярно снимать определенную сумму, и долг будет погашаться постепенно.

20. Зачем нужна III пенсионная ступень?
Согласно разным исследованиям, чтобы не терять качество жизни, человеку на пенсии нужно 65-70% его допенсионного дохода. При этом государственная пенсия и обязательная накопительная пенсия II ступени дают в среднем 40%. Чтобы накопить к пенсии больше денег, была создана III пенсионная ступень.
Откладывать деньги в III ступень государство не помогает, каждый отчисляет столько, сколько считает нужным. Однако со взносов в III ступень можно получить возврат подоходного налога (20%), если эти взносы составляют не больше 15% брутто-дохода и 6000 евро в год.
Кроме того, деньги из III ступени можно забрать уже сейчас, до вступления в силу пенсионной реформы. Если отчисления делались больше пяти лет, и вам уже 55 лет, за снятие денег можно будет заплатить не 20% подоходного налога, а вполовину меньше. Если вы предпочтете получать накопленные в III ступени деньги в качестве пожизненных выплат, то они не будут считаться частью годового дохода и облагаться налогом не будут.

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