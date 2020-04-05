Важно знать каждому работнику: отпуск по частям

Прежде всего, стоит знать, что отдых для сохранения здоровья – это право и обязанность ра-ботника. Право на отдых необходимо использовать, и если работодатель сам его не предлага-ет, то работнику следует востребовать отпуск, предоставив соответствующее заявление, в противном случае срок давности отпуска может истечь, также останутся не полученными отпускные.

Работодатель имеет право устанавливать сроки отпусков в одностороннем порядке, учитывая при этом разумные пожелания работника. Если работодатель сам определяет график отпус-ков, то продолжительность отпуска должна быть 28 дней подряд. Если работник изъявляет желание взять отпуск частями, об этом необходимо предварительно договориться с работода-телем. Работодатель имеет право установить также коллективный отпуск. Например, в зим-ний период, когда у предприятия самая низкая рабочая нагрузка, и летом, соответственно, из-за интенсивной нагрузки никто отдыхать не будет, и т. п.

Право потребовать отпуск в подходящее для них время имеют следующие лица: женщины непосредственно перед и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком; мужчины непосредственно после отпуска по уходу за ребен-ком или во время отпуска по беременности и родам жены; родители, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет; родители, воспитывающие детей в возрасте 7–10 лет (во время школьных каникул); обязанные посещать школу несовершеннолетние (во время школьных каникул).

По соглашению сторон основной отпуск можно разделить на части. В этом случае продолжи-тельность, по меньшей мере одной части отпуска, должна составлять 14 календарных дней. От предоставления отпуска продолжительностью менее 7 дней работодатель имеет право от-казаться. В ситуации, когда работник берет отпуск, например, частями по 5 дней, отпуск про-длевается искусственно, а это является недопустимым.

Работодатель может устанавливать определенные правила, когда можно брать отпуск и какой продолжительностью. Перед началом работы стоит обсудить с руководством возможности использования отпуска и прийти к соглашению.