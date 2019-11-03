В одной таллиннской больнице девушке покалечили зубы, а в другой — доломали. Хождению по клиникам не видно конца

Несложную операцию Елене делали 20 сентября в Ида-Таллиннской больнице на Рави, 18.

”Мне сказали, что в тот же день я смогу пойти домой. Перед операцией я заполнила анкету для анестезиолога о том, что у меня нет никаких аллергий и пр. Насчет зубов в бумагах говорилось лишь то, что во время наркоза могут быть повреждены протезы, но у меня свои зубы”, — говорит Елена.

Как вспоминает Елена, операция продлилась около часа, а очнулась женщина лишь тогда, когда ее перекладывали на кровать.

”Я сразу машинально провела языком по зубам и почувствовала, что один передний шатается, а второй надломлен”, — вспоминает Лена.

Она сразу стала расспрашивать медсестер даже не о том, как прошла операция, а что случилось с ее зубами.

”Мне отвечали: ”Вам доктор все расскажет”. Я была после наркоза, чувствовала боль после самой операции, и еще было непонятно, что произошло с зубами. Доктор пришла только через два часа. Первый мой вопрос опять-таки был о зубах”, — говорит Лена.

Врач сказала, что когда девушке вытаскивали трубку, то случайно повредили зубы. По словам Елены, это говорилось с ухмылкой, словно так и должно быть.

”Я просила, чтобы пришла анестезиолог и объяснила мне, как возможно сломать зубы, вытаскивая силиконовую трубку. Но ни анестезиолог, ни кто-либо другой мне так ничего и не объяснили. И со стороны персонала не было никакого желания помочь мне понять, что случилось и как теперь быть”.