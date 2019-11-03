В одной таллиннской больнице девушке покалечили зубы, а в другой — доломали. Хождению по клиникам не видно конца

Девушке несколько раз пришлось просить документы с подтверждением, что она выходит из больницы со сломанными зубами. Не сразу, но она получила подтверждения от врача и анестезиолога. Последний, однако, написал, что, вероятно, зубы у девушки были сломаны еще до операции.
”По словам пациента, с зубами проблем не было. Однако полагаю, что здоровые зубы не могли начать шататься после таких легких манипуляций. При надевании маски (с трубкой для гортани — прим. ред.) и ее снятии не применялась сила”, — говорится в пояснении анестезиолога.
Никаких извинений девушка не услышала. По ее словам, все вели себя, словно так и должно быть.
”Мы гинекология, а не стоматология. И что вам делать, мы не знаем”, — такие слова девушка услышала от персонала.
Надо отметить, что Елена все же не растерялась в сложившейся ситуации. Несмотря на то, что она сразу получила выписку, касающуюся операции, домой она пойти не могла, а осталась в больнице еще до следующего дня. Помимо проблем с зубами, девушка также плохо чувствовала себя после самой операции.
”Мне было плохо, и кроме того, я боялась, что если уйду без подтверждения о том, что после операции зубы оказались сломанными, потом не смогу ничего доказать. А лечить зубы — это не три евро стоит”, — говорит девушка.
Компенсацию обещали
Больница, по словам Елены, согласилась компенсировать лечение зубов на основании чеков. Однако предварительно все будет проверяться.
”Стоматолог должен будет подробно расписывать каждый мой прием: что делал, зачем делал, и касается ли это повреждения. В больнице потом будут дотошно разбираться. Не каждый стоматолог согласится так подробно все описывать, и вообще ввязываться в такое лечение”, — говорит девушка.
На запросы журналиста и просьбу разъяснить, как все было, представители Ида-Таллиннской больницы ответили, что ждут от пострадавшей документов, на основании которых будет рассматриваться требование о компенсации. До этого больница не хочет комментировать ситуацию.
Лечить надо сразу
Уже на следующий после операции день Елена обратилась к стоматологам в две разные клиники, где подтвердили, что зубы сломались не сами по себе, а под воздействием приложенной силы.
”Сначала я обратилась к стоматологу, у которого была раньше, летом. У них в клинике имеется рентгеновский снимок моих зубов, где видно, что они целые”, — говорит Елена и показывает новые снимки, где отчетливо видна поперечная трещина на одном зубе и скол на другом.
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