01.02.2020, 09:45

В Эстонии почти половина пожилого населения живет в относительной бедности. Почему?

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Vaene pensionär
Foto: Andres Putting

По данным Департамента статистики, в 2018 году 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности. Это 284 300 человек. Еще 2,4% населения живут в абсолютной бедности. Самые бедные в нашей стране — это пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше, пишет "МК-Эстония".

По сравнению с 2017 годом уровень относительной и абсолютной бедности в Эстонии снизился, но незначительно — всего на 0,2% и 0,3% соответственно. В относительной бедности в 2018 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 569 евро, а в абсолютной бедности — лица с доходом менее 215 евро.

Только факты

За год относительная бедность уменьшилась среди проживающих в одиночку лиц, а также среди родителей-одиночек.

В годовом сравнении неизменным остался показатель относительной бедности среди молодежи в возрасте 16–24 лет. Он составляет 20,9%. Однако показатель увеличился среди детей. В 2018 году в относительной бедности проживало 17,1% детей в возрасте до 18 лет. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. При этом уровень абсолютной бедности среди детей снизился: в 2017 году этот показатель составлял 2,5%, а в 2018 году — 1,6%.

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Снизился также и уровень относительной бедности среди пожилых людей: в 2017 году в относительной бедности проживали 46,4% жителей старше 65 лет, а в 2018 году — 43,1%. Тем не менее в этой возрастной группе уровень бедности значительно выше, чем в других.

Стоит отметить, что если бы доход рассчитывался без учета государственных пособий и пенсий, то общий показатель нашей бедности составил бы 39,1% населения, а в абсолютной бедности оказались бы 22,7%.

Кроме этого, уже в 2019 году 7,6% населения Эстонии проживало в материальной депривации, которую определяют с помощью 13 показателей. Наиболее высоким (10,4%) этот показатель был опять-таки среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а самым низким (5,3%) — в возрастной группе 18–24 лет.

В региональном разрезе самый высокий уровень относительной бедности в Валгаском уезде — 41%, самый низкий в Харьюмаа — 15,7%.

Почему мы?

Как ни печально, но, глядя на европейскую статистику, приходится делать вывод, что пенсионеры Эстонии самые бедные в ЕС. В 2017 году в Европейском союзе средний показатель относительной бедности людей 65+ составлял 15%. В Эстонии же он, по данным Eurostat, самый высокий — 41,2%. Самый низкий показатель у Словакии — около 7%.

Согласно рапорту Европейской комиссии, состояние нынешней эстонской пенсионной системы не дает уверенности в том, что финансовое положение пожилых людей улучшится, а относительная бедность снизится.
Любая пенсионная политика должна обеспечить людей достаточным доходом после окончания их трудовой деятельности. А под достаточным доходом имеется в виду, что пенсионеры не ”топчутся” на грани краха, а могут позволить себе жить в хороших условиях и участвовать в жизни общества, а не быть его назойливым бременем.

Причиной высокого уровня относительной бедности называют как низкие доходы, так и их сегрегацию в стране в целом. В Эстонии у большей части пенсионеров доходы близки к черте относительной бедности. Часто пенсия остается единственным доходом у людей, а ее размер растет не так стремительно, как зарплаты и другие финансовые источники в обществе.

Повод для беспокойства

В 2018 году в 21-й стране было проведено исследование, выявляющее, как люди оценивают свои социальные и экономические риски в дальней перспективе. Результаты показали, что больше всего люди (в среднем 72% опрошенных) беспокоятся о своих будущих пенсиях. ”Лидер” по беспокойству снова Эстония, вернее ее жители (82% опрошенных). В возрастном разрезе больше всего вопрос пенсий волнует людей 55–70 лет. Среди молодежи 18–29 лет 67% беспокоятся о своих доходах в старости. Средний показатель среди молодежи по всем странам — 57%.

В 2018 году средняя пенсия по старости (при стаже 44 года) в нашей стране составляла 440,7 евро в месяц. Это 34% от средней месячной брутто-зарплаты. При этом граница относительной бедности составляла 568,97 евро в месяц. То есть доходы старшего поколения заметно приближены к границе бедности.

Снижение рисков бедности напрямую зависит от темпов роста пенсий и зарплат. Если зарплаты будут расти быстрее пенсий, есть риск, что улучшится общее благосостояние общества, но пенсионеры еще больше опустятся вниз по уровню достатка.

”С другой стороны, например, в 2009 году, пенсии росли быстрее зарплат в силу экономического кризиса. В тот период бедность среди пенсионеров значительно снизилась”, — медиасоветник Министерства социальных дел Анна Тислер.

Бедных женщин больше

Еще один важный аспект заключается в том, что с возрастом увеличивается количество женщин, проживающих в относительной бедности. В 2017 году 16% женщин младше 65 лет попадали в эту группу. Процент мужчин того же возраста был выше на 1,4%. Но среди более старшего поколения ситуация иная. В относительной бедности пребывали 53,4% женщин и только 36,1% мужчин. Одна причина, конечно, в том, что с возрастом увеличивается количество одиноких женщин. Из таких женщин старше 65 лет в 2017 году 82,1% жили в относительной бедности. Хотя среди одиноких мужчин процент немногим ниже — 80,7%.

Что делать?

По подсчетам аналитиков, в 2020 году эквивалентный месячный доход людей в возрасте от 65 лет будет примерно на 100 евро ниже черты относительной бедности. Если бы государство сделало усилие, чтобы поднять пенсию по старости на 70 евро в месяц, это снизило бы процент пожилых людей, живущих за гранью бедности, на 8,3%. А если по взмаху волшебной палочки пенсия поднялась бы на 100 евро — еще 13,9% пенсионеров смогли бы себе позволить больше, чем позволяют сейчас.

Наиболее правильным было бы в первую очередь поднять пособие для одиноких пенсионеров. Дополнительные 100 евро стали бы для них не лишними, а заодно улучшили бы общее благосостояние пожилых на 16,1%. Но, как показывают сегодняшние реалии, о таких цифрах можно лишь мечтать. В 2020 году пенсия по старости поднимется на 45 евро.

”Снижение относительной бедности среди старшего поколения — это одна из целей, которую предполагается достичь с помощью изменений в пенсионном законе, начинающих вступать в силу с 2021 года. Изменения заключаются в том, что размер зарплаты уже не будет так сильно влиять на будущую пенсию человека. А доход в первой пенсионной ступени для низкооплачиваемых работников будет выше. В то же время важно дать людям удобную возможность быть на пенсии и продолжать работать. Для одиноких пенсионеров важно единоразовое пособие в 115 евро, которое выплачивается ежегодно с 2017 года”, — говорит Анна Тислер.

В министерстве поясняют, что с 2021 года первая ступень станет более солидарной и будет способствовать продлению трудовой жизни. Человек сможет сам решать, с какой нагрузкой он хочет работать, а также когда он хочет выйти на пенсию и в каком объеме ее получать. Изменения также позволяют временно приостановить выплату пенсий первой и второй ступеней и возобновить получение в наиболее подходящее время. Кроме того, изменится формула расчета пенсий, что сделает пенсии более равными в будущем.

”Эти изменения предоставляют людям возможность гибкой работы и получения пенсии в подходящий период. А во время работы они продолжают наращивать свою пенсию. Таким образом, чем дольше откладывать выход на пенсию, тем больше будет ежемесячная пенсионная выплата. Можем сказать, что работать полезно в любом возрасте, так как кроме получения доходов и пенсии пожилого работника мотивирует возможность почувствовать себя необходимым и сохранить социальные отношения. Это важно для предотвращения депрессии и одиночества, что, согласно исследованиям, наиболее распространенные проблемы психического здоровья в пожилом возрасте”, — замечает Тислер.

Правительство предусматривает разовые повышения пенсии в течение четырех лет. В 2022 году ожидается повышение на восемь, а в 2023 году — на девять евро в месяц. Таким образом, средняя пенсия по старости лица, имеющего 44 года стажа, включая индексацию, должна увеличиться до 528 евро в 2020 году, 557 евро в 2021 году, 582 евро в 2022 году и 608 евро в месяц в 2023 году.

"МК Эстония"
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