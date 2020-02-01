В Эстонии почти половина пожилого населения живет в относительной бедности. Почему?

В 2018 году средняя пенсия по старости (при стаже 44 года) в нашей стране составляла 440,7 евро в месяц. Это 34% от средней месячной брутто-зарплаты. При этом граница относительной бедности составляла 568,97 евро в месяц. То есть доходы старшего поколения заметно приближены к границе бедности.
Снижение рисков бедности напрямую зависит от темпов роста пенсий и зарплат. Если зарплаты будут расти быстрее пенсий, есть риск, что улучшится общее благосостояние общества, но пенсионеры еще больше опустятся вниз по уровню достатка.
”С другой стороны, например, в 2009 году, пенсии росли быстрее зарплат в силу экономического кризиса. В тот период бедность среди пенсионеров значительно снизилась”, — медиасоветник Министерства социальных дел Анна Тислер.
Бедных женщин больше
Еще один важный аспект заключается в том, что с возрастом увеличивается количество женщин, проживающих в относительной бедности. В 2017 году 16% женщин младше 65 лет попадали в эту группу. Процент мужчин того же возраста был выше на 1,4%. Но среди более старшего поколения ситуация иная. В относительной бедности пребывали 53,4% женщин и только 36,1% мужчин. Одна причина, конечно, в том, что с возрастом увеличивается количество одиноких женщин. Из таких женщин старше 65 лет в 2017 году 82,1% жили в относительной бедности. Хотя среди одиноких мужчин процент немногим ниже — 80,7%.
Что делать?
По подсчетам аналитиков, в 2020 году эквивалентный месячный доход людей в возрасте от 65 лет будет примерно на 100 евро ниже черты относительной бедности. Если бы государство сделало усилие, чтобы поднять пенсию по старости на 70 евро в месяц, это снизило бы процент пожилых людей, живущих за гранью бедности, на 8,3%. А если по взмаху волшебной палочки пенсия поднялась бы на 100 евро — еще 13,9% пенсионеров смогли бы себе позволить больше, чем позволяют сейчас.
Наиболее правильным было бы в первую очередь поднять пособие для одиноких пенсионеров. Дополнительные 100 евро стали бы для них не лишними, а заодно улучшили бы общее благосостояние пожилых на 16,1%. Но, как показывают сегодняшние реалии, о таких цифрах можно лишь мечтать. В 2020 году пенсия по старости поднимется на 45 евро.
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