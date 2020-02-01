В Эстонии почти половина пожилого населения живет в относительной бедности. Почему?

По сравнению с 2017 годом уровень относительной и абсолютной бедности в Эстонии снизился, но незначительно — всего на 0,2% и 0,3% соответственно. В относительной бедности в 2018 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 569 евро, а в абсолютной бедности — лица с доходом менее 215 евро.

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За год относительная бедность уменьшилась среди проживающих в одиночку лиц, а также среди родителей-одиночек.

В годовом сравнении неизменным остался показатель относительной бедности среди молодежи в возрасте 16–24 лет. Он составляет 20,9%. Однако показатель увеличился среди детей. В 2018 году в относительной бедности проживало 17,1% детей в возрасте до 18 лет. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. При этом уровень абсолютной бедности среди детей снизился: в 2017 году этот показатель составлял 2,5%, а в 2018 году — 1,6%.

Снизился также и уровень относительной бедности среди пожилых людей: в 2017 году в относительной бедности проживали 46,4% жителей старше 65 лет, а в 2018 году — 43,1%. Тем не менее в этой возрастной группе уровень бедности значительно выше, чем в других.

Стоит отметить, что если бы доход рассчитывался без учета государственных пособий и пенсий, то общий показатель нашей бедности составил бы 39,1% населения, а в абсолютной бедности оказались бы 22,7%.