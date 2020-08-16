В Эстонии нарушители не реагируют на сигналы полиции об остановке

Жители Нарвы 11 июля своими глазами наблюдали за сценой погони, достойной киноэкрана. Полиция преследовала универсал Volkswagen, которым управлял 23-летний молодой человек. Водитель авто не отреагировал на сигнал патруля об остановке и пытался уйти от преследования, колеся по улицам Нарвы, наезжая на газоны и пешеходные дорожки. Очевидцы утверждают, что погоня длилась не меньше 10 минут, при этом водителю удавалось увильнуть от стражей порядка.

Доехав до улицы Вестервалли, молодой человек на ходу выпрыгнул из автомобиля, который проехал еще около 60 метров и снес дорожный знак, а потом врезался в стену дома. Но гонщик не хотел сдаваться и попытался сбежать. Однако полицейские задержали молодого человека. Оказалось, что у него нет водительских прав. Ранее его уже наказывали за вождение без них.

Лихие мотоциклисты

Буквально неделей ранее полицейским пришлось гоняться за нарушителем по улицам Йыхви. 4 июля патруль заметил на шоссе Таллинн-Нарва мотоцикл Suzuki, который ехал со скоростью не меньше 141 км/ч при разрешенных 110. Полицейские дали сигнал лихачу остановиться, но тот только прибавил скорость и ринулся в Йыхви. На скорости, бешеной для города, совершая опасные маневры и подвергая опасности других участников движения, мотоциклист старался уйти от преследования, в числе прочего — и по тротуарам.

Погоня длилась несколько десятков минут. Полицейские даже сделали предупредительный выстрел, но мотоциклист не отреагировал. Чтобы не дать ему скрыться, пришлось идти на таран — патрульная машина коснулась заднего колеса мотоцикла, после чего водитель упал, и полицейские смогли его схватить. Нарушителем оказался 49-летний мужчина. Он был трезв, и у него имелись права соответствующей категории.

Это далеко не первый раз, когда полиция идет на таран при преследовании мотоцикла. В 2017 году был случай, когда 25-летний мужчина, гонявший на мотоцикле BMW с пассажиркой по Таллинну, проигнорировал сигнал полиции остановиться. Скорость мотоцикла порой достигала 200 км/ч, а у водителя, как потом оказалось, не было прав соответствующей категории, и он неоднократно нарушал ПДД.