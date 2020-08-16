В Эстонии нарушители не реагируют на сигналы полиции об остановке

Полицейские редко останавливают водителей без повода. Обычно основанием для остановки служит подозрительное поведение на дороге или нарушение ПДД. Остановиться на сигнал полицейских — нормальная реакция. Однако некоторые лихачи, видимо, насмотревшись голливудских фильмов, пытаются уйти от стражей порядка, и тогда разворачивается настоящая погоня. Почему водители пытаются скрыться, есть ли у полицейских ограниченное время на погоню и когда они применяют крайние меры — узнала ”МК-Эстония”.
Жители Нарвы 11 июля своими глазами наблюдали за сценой погони, достойной киноэкрана. Полиция преследовала универсал Volkswagen, которым управлял 23-летний молодой человек. Водитель авто не отреагировал на сигнал патруля об остановке и пытался уйти от преследования, колеся по улицам Нарвы, наезжая на газоны и пешеходные дорожки. Очевидцы утверждают, что погоня длилась не меньше 10 минут, при этом водителю удавалось увильнуть от стражей порядка.
Доехав до улицы Вестервалли, молодой человек на ходу выпрыгнул из автомобиля, который проехал еще около 60 метров и снес дорожный знак, а потом врезался в стену дома. Но гонщик не хотел сдаваться и попытался сбежать. Однако полицейские задержали молодого человека. Оказалось, что у него нет водительских прав. Ранее его уже наказывали за вождение без них.
Лихие мотоциклисты
Буквально неделей ранее полицейским пришлось гоняться за нарушителем по улицам Йыхви. 4 июля патруль заметил на шоссе Таллинн-Нарва мотоцикл Suzuki, который ехал со скоростью не меньше 141 км/ч при разрешенных 110. Полицейские дали сигнал лихачу остановиться, но тот только прибавил скорость и ринулся в Йыхви. На скорости, бешеной для города, совершая опасные маневры и подвергая опасности других участников движения, мотоциклист старался уйти от преследования, в числе прочего — и по тротуарам.
Погоня длилась несколько десятков минут. Полицейские даже сделали предупредительный выстрел, но мотоциклист не отреагировал. Чтобы не дать ему скрыться, пришлось идти на таран — патрульная машина коснулась заднего колеса мотоцикла, после чего водитель упал, и полицейские смогли его схватить. Нарушителем оказался 49-летний мужчина. Он был трезв, и у него имелись права соответствующей категории.
Это далеко не первый раз, когда полиция идет на таран при преследовании мотоцикла. В 2017 году был случай, когда 25-летний мужчина, гонявший на мотоцикле BMW с пассажиркой по Таллинну, проигнорировал сигнал полиции остановиться. Скорость мотоцикла порой достигала 200 км/ч, а у водителя, как потом оказалось, не было прав соответствующей категории, и он неоднократно нарушал ПДД.
Полицейской машине после примерно 15 минут погони пришлось врезаться сзади в мотоцикл. И водитель, и пассажирка упали и получили травмы, за что в социальных сетях потом критиковали полицию. Однако если бы мотоцикл не остановили, последствия возможного ДТП были бы куда плачевнее. Кстати, мотоциклист в итоге получил максимальный денежный штраф в размере 1200 евро.
Зависит от ситуации
Подобные погони в Эстонии случаются периодически. Иногда они заканчиваются быстро, а иной раз нарушителю удается долго увиливать. В таких случаях возникает резонный вопрос — есть ли определенный лимит времени, в течение которого полиция дает нарушителю шанс остановиться, а потом идет на крайние меры? Ведь с каждой минутой шансы, что лихач совершит аварию, увеличиваются.
”При подаче сигнала c требованием об остановке полиция должна убедиться, что водитель, которому подан сигнал, понял, что полиция требует остановки именно от него, –
комментирует руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон. — Когда полиция убедилась в том, что водитель это понял, но тем не менее продолжает движение, к тому же, например, увеличивая скорость, то полиция рассматривает такие случаи как намеренное игнорирование требования об остановке”.
По словам Леи Бяренсон, бывали ситуации, когда пожилые водители не замечали сигнала об остановке — в таких случаях сложно говорить о намеренном нарушении.
”Определенного периода времени для остановки нет, все зависит от конкретных обстоятельств и убежденности полицейского в том, что водитель заметил сигнал. Однако даже при отсутствии конкретно обозначенного времени, в течение которого нужно остановиться после сигнала полиции, водитель транспортного средства должен быть внимателен, следить за происходящим на дороге и обращать внимание на то, что происходит вокруг, в том числе — в зеркале заднего вида”, — делает акцент представитель полиции.
Она объясняет, что тактика остановки водителя зависит от обстоятельств каждой отдельной ситуации. В общем случае полицейские вначале прибегают к самым простым способам, но в случае, если водитель не останавливается и представляет серьезную опасность для себя и окружающих, шаг за шагом переходят к более серьезным принудительным методам остановки.
В этой связи можно вспомнить случай прошлого года, когда полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля Mercedes. Скорость машины достигала 200 км/ч, а опасные маневры ставили под угрозу другие автомобили. Даже после выстрелов, когда у ”мерседеса” лопнула шина, водитель мчал, не останавливаясь. Лишь загоревшись, автомобиль сбавил скорость, и нарушителя удалось задержать. В машине были трезвые мужчины 29 и 53 лет. Оба без прав и с историей нарушений ПДД.
Без причины виноватые
”Каждый случай игнорирования требования об остановке сложен по-своему, потому что таким инцидентам сопутствует очень большая опасность как для других участников движения и работников полиции, так и для самого водителя, игнорирующего требования полицейских. Для выбора тактики принудительной остановки полицейскому необходимо в течение очень короткого времени принять много важных решений — как, где и каким образом остановить транспортное средство, чтобы опасность возникновения ущерба была минимальной”, — говорит Леа Бяренсон.
Она добавляет, что, безусловно, сложнее остановить водителя мотоцикла, так как предполагается, что в машине водитель пристегнут ремнем безопасности и в какой-то мере защищен самим транспортным средством. Водителя мотоцикла же защищает лишь шлем и в некоторых случаях костюм, поэтому опасность получить повреждения значительно выше.
”На данный момент слишком рано делать выводы о том, что водители стали чаще игнорировать требования полиции об остановке, — заявляет руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения. — По оценке полиции, все многообразие причин, по которым водители не останавливаются, сводится к страху перед наказанием”.
Говоря более конкретно о многочисленных причинах такого поведения, Леа Бяренсон приводит следующие факторы: страх за уже зафиксированное правонарушение, как, например, в последнем случае нарушения скоростного режима мотоциклистом в Йыхви; отсутствие прав на управление транспортного средства; вождение в состоянии опьянения; попытка скрыть какое-либо другое правонарушение, например, самовольное использование транспортного средства.
”Был случай, когда водитель мотоцикла проигнорировал требование об остановке, потому что боялся реакции своей девушки, у которой он без разрешения взял мотоцикл, — рассказывает представитель полиции. — Позже выяснилось, что у водителя еще и отсутствовали права соответствующей категории. Однако, по его словам, проигнорировать требование полиции его вынудил именно страх перед реакцией хозяйки мотоцикла”.
Бяренсон добавляет, что были и такие случаи, когда водители не останавливались, даже если на это не было ни одной веской причины.
”Объясняя свой поступок, они признавались, что сами не понимают, почему так поступили. Но в то же время осознавали, что причиной требования полиции остановиться могло быть
желание стражей порядка обратить внимание водителя на незначительное нарушение. Например, на игнорирование дорожного знака, которое в самых простых случаях грозило бы водителю лишь устным предупреждением”, — констатирует Леа Бяренсон.
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