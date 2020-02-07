Узнайте, что и в каком размере должен компенсировать работодатель!

сократился доход, поскольку работник больше не может работать на прежнем рабочем месте или на ином соответствующем его способностям, опыту и навыкам, вследствие чего уменьшился доход, или человек вообще не может больше работать. Однако если у работника имеется возможность сохранить уровень дохода, пройдя разумное переобучение, но он эту возможность не использует, то сокращение дохода могут не возместить в полном объеме;

возникли дополнительные расходы, например, на лекарства, лечебные услуги, восстановительное лечение, вспомогательные средства и прочее, и государство эти расходы не компенсирует.

Работодатель обязан возместить:

возникшие в связи с профзаболеванием обоснованные расходы, обусловленные увеличением потребностей, а также ущерб из-за полной или частичной нетрудоспособности, включая ущерб в связи с уменьшением доходов и ухудшением материальных возможностей;

в случае смерти – разумные расходы на похороны, на лечение вызвавшего смерть ущерба здоровью или телесного повреждения, а также ущерб, обусловленный промежуточной нетрудоспособностью человека. Также следует выплатить возмещение лицу, которое находилось на иждивении у пострадавшего;

нематериальный ущерб, включающий, прежде всего, физическую и душевную боль и страдания – если пострадавший докажет их наличие и что они были обусловлены профзаболеванием.