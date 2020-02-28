28.02.2020, 10:05

Упал, отжался, гипс: Мужчина получил в спортзале травму: кто за это ответит?


Ирина Петрова
EST
Упал, отжался, гипс: Мужчина получил в спортзале травму: кто за это ответит?
Foto: "МК-Эстония"

Занятия спортом могут быть разными. Кто-то регулярно ходит в тренажерный зал, кто-то — на групповые тренировки или занимается любимым видом спорта. Есть те, кто предпочитает все делать самостоятельно, другие же доверяют только работе с тренером. Но, занимаясь спортом для улучшения состояния здоровья, можно серьезно его ухудшить. Полученная в спортзале или на тренировке травма способна выбить из колеи на долгие недели. Кто должен за это отвечать — разбиралась ”МК-Эстония”.

Отправляясь на занятия спортом, никто не ожидает, что из зала уедет на скорой помощи, а потом будет терять деньги из-за невозможности вернуться в работу. Но именно это произошло с Александром Корниенко.

Лужи в зале

”Я состою в бадминтонном клубе Badminton Stars Tallinn и регулярно посещаю тренировки в теннисном центре Tallinnk. Время от времени в этом центре на полу бадминтонной площадки появляются лужи. Иногда об этом сообщают работникам центра, иногда, как последние разы, отправляют СМС-сообщения управляющему центром. Но никаких ответных действий со стороны работников центра не видно, лужи как появлялись внезапно, так и продолжают появляться, причем природа их появления нам непонятна, — рассказывает Александр. — В итоге мы, если обнаруживаем лужи, просто перед тренировкой вытираем пол шваброй”.

Утром 12 января один из игроков клуба увидел лужу на шестом корте и вытер ее. Александр говорит, что пол был уже сухой, когда команда начала тренировку.

”Но через 50 минут в полуметре от этой площадки в том же самом месте снова появилась лужа. Я ее не заметил, и в момент игры при отходе назад я шагнул за пределы площадки и наступил на эту лужу опорной ногой. В итоге я сильно растянул голеностоп, и даже после заморозки боль не проходила. Мои товарищи вызвали скорую, врачи которой оказали мне помощь, — вспоминает мужчина. — Удивляет только отношение администрации центра, как спокойно они отшивают и игнорируют неоднократные обращения о лужах на площадках. Знакомый юрист сказал, что в этой истории у меня очень мало шансов, так как придется доказывать, что лужа реально существовала, а на камере ее не видно. Видимо, руководители центра тоже это понимают, поэтому так и ответили мне — мол сам виноват”.

Александр обратился с заявлением в теннисный центр Tallink. Он изложил суть произошедшего, приложил фотографии и попросил возместить ему 750 евро за то, что не смог поехать из-за травмы в командировку.

Руководитель теннисного центра Tallink Мяртен Тамла ответил Александру, что искренне сожалеет о случившемся, и пожелал скорейшего выздоровления. Пострадавшему даже подарили ваучер на бесплатное игровое время. Тем не менее, какую-либо вину центр не признал.
”12 января вы с партнерами были первыми посетителями на корте № 6 и начали тренировку в 11:00. К моменту, когда случилось происшествие, вы интенсивно использовали корт уже час, поэтому маловероятно, что падение было вызвано появившейся там между делом лужей. На сайте Теннисного центра Tallink для всех доступны общие условия на трех языках, с которыми следует ознакомиться до начала пользования услугами центра. Согласно общим условиям, использование услуг теннисного центра происходит под личную ответственность клиента, и спортивный центр не несет ответственности за полученные клиентом травмы или возможные несчастные случаи”, — говорится в ответе.

Новички под угрозой

Причиной травмы во время спорта может стать не только лужа или повреждение напольного покрытия. По всей Эстонии открыто множество тренажерных залов, которые посещают тысячи людей ежедневно. Занимаясь на тренажерах, навредить себе могут не только новички, но даже профессиональные спортсмены. Кто тогда должен нести ответственность за подорванное здоровье?

В 2017 году 20-летняя фристайлистка Каролийне Холтер, которая как раз должна была выступать на этапе Кубка мира в Австрии, вынуждена была досрочно завершить сезон. Занимаясь в тренажерном зале, девушка травмировала крестообразные связки колена, и ей понадобилась операция.
”Конечно, есть люди, которые получают травмы в тренажерном зале. Риск выше у тех, кто приходит в зал впервые. Новички не знают, как подойти к тренажеру, что с ним делать. Поэтому стоит взять занятие с персональным тренером, который все объяснит и покажет. И, конечно, ваше здоровье в этом случае — ответственность тренера. Он должен правильно рассчитать вес, поставить технику выполнения упражнений и подобрать подходящие именно вашему уровню подготовки упражнения”, — комментирует тренер, судья Федерации культуризма и фитнеса Эстонии Екатерина Реметс-Морозова.

Она отмечает, что если человек приходит заниматься один, не берет занятия с тренером, то ответственность за свое здоровье несет сам.
”Обычно в зале есть главный тренер. Он может подойти, если человек что-то делает неправильно, объяснить, показать. К нему можно обратиться за советом. Но он не отвечает за то, как вы занимаетесь. Эта ответственность есть только у персонального тренера, когда вы берете индивидуальные занятия”, — поясняет Екатерина.
Однако даже персональный тренер не застрахует от травм. Оказывается, в Эстонии тренером может называть себя любой спортсмен-любитель. И если вы доверили свое здоровье тренеру-самоучке, который мог даже не изучать основы анатомии и физиологии, результаты тренировок могут оказаться неутешительными.

Хочешь быть тренером — будь

”Я знаю, что в Эстонии был случай, когда ребенок пострадал от действий тренера, у которого и не было такой квалификации, — говорит тренер шестой категории, международный судья Федерации культуризма и фитнеса Марек Морозов. — Существуют следующие квалификации тренеров: третья, четвертая, пятая и так далее. Продлевать и подтверждать их нужно каждые четыре года, посещая в нужном объеме курсы и работая тренером”.

Марек Морозов считает, что у человека, оказывающего услуги тренера, должна иметься хотя бы начальная квалификация. Тогда можно говорить о том, что он знает правила безопасности, физиологию, анатомию, правильную технику выполнения упражнений и их очередность.
”В Эстонии нет института физкультуры и спорта, как, например, в России, но в Таллиннском и Тартуском университетах есть отделения физической культуры, — отмечает Марек. — Когда человек заканчивает его, он может ходатайствовать о получении сразу пятой категории тренера, на которую надо сдать экзамен”.

По словам Марека Морозова, в Эстонии пока никак не развита система контроля, и даже без наличия категории и сданных экзаменов человек может устроиться на работу в спортзал. У него могут быть пройдены курсы или не пройдено вообще ничего. Какие-либо требования — на усмотрение работодателя.

В октябре прошлого года Postimees писал о том, что даже в такой крупной сети, как MyFitness, свидетельство о квалификации есть лишь у каждого седьмого тренера. Остальные просто окончили курсы. Руководство сети проблемой сей факт не считает, ведь важны знания, которые их тренеры применяют на практике, а не сданные экзамены и полученные ”корочки”.

”Если вы берете тренера без квалификации, то и спросить с него будет нечего, если с вами что-то случится, — констатирует Екатерина Реметс-Морозова. — Выбирая себе тренера, узнайте, что он заканчивал. Олимпийским комитетом поддерживается и выдается сертификация тем тренерам Эстонии, которые прошли в необходимом объеме курсы Федерации культуризма и фитнеса, а также в полном объеме общие предметы, такие как биология и физиология, анатомия, спортивная психология т.д. в Тартуском или Таллиннском университете, и курсы оказания первой помощи в объеме 16 часов. Это обязательные требования для квалифицированного тренера”.

Тренер, по словам Марека и Екатерины, должен знать, что делать, если произошел несчастный случай. Он должен понимать, что упражнения, которые подходят одному человеку, могут не подойти другому.
”Мы не говорим, что все самоучки — плохие тренеры. Но квалифицированным тренером может быть только тот, который прошел все, что было перечислено выше, и обязательно сдал все необходимые экзамены. Это дает больше уверенности в его профессионализме”, — считают Екатерина и Марек.

Зависит от трактовки

Но если ответственность — это только слова, то реальный ущерб здоровью нередко оценивается конкретными суммами. Что на этот счет говорит закон?

”Общий принцип гражданско-правовой ответственности заключается в следующей связке: должно быть какое-либо нарушение обязанностей, вытекающее из закона или из договора, то есть противоправность поведения, и ущерб. Между этим нарушением и возникшим ущербом должна быть взаимосвязь, — отвечает юрист, партнер юридического бюро Progressor Данил Липатов. — На мой взгляд, загнувшийся коврик на полу или лужа в душевой — это не нарушение, человек сам должен быть достаточно внимательным и осторожным”.

Что касается примера Александра Корниенко, Данил Липатов считает, что здесь вопрос трактовок. Нет четких инструкций или описания условий, в которых проводится тренировка. Если в зале нет ничего, что напрямую угрожает жизни и здоровью, например, оголенных проводов, то предполагается, что человек должен проявлять элементарную осторожность при физических нагрузках, которые сам на себя берет. Допустим, если человек разбежится, ударится головой о стену и получит травму — это не вина спортзала.

Если было повреждено покрытие пола, где проводилась игра, и человек не мог предполагать этого, пожалуй, по мнению юриста, можно сказать, что зал был в ненадлежащем состоянии, не был пригоден для игры, хотя эта возможность была предоставлена. Можно говорить об этом нарушении со стороны зала, но это тоже вопрос трактовок.

”Та нагрузка, которую человек ставит себе на тренажере — это его ответственность. Спортзал просто предоставляет ему возможность пользоваться инвентарем. В случае занятий с персональным тренером ситуация другая. Тренер здесь выполняет свою работу в рамках договорных отношений — он проводит тренировку за деньги, — отмечает Липатов. — Как правило, эти договоры не оформляются в письменном виде. Тогда мы должны исходить из каких-то общих принципов. Но если договор есть, опираемся на него”.

По общему принципу, поясняет юрист, подразумевается, что человек дает тренеру поручение, чтобы тот занимался его физической культурой, и эти занятия не должны причинять ему вред.

”Если возникает травма в результате того, что тренер проводил тренировку ненадлежащим образом, не заботился о технике безопасности, перегрузил своего подопечного или не отслеживал технику выполнения, то можно говорить о том, что тренер не выполнял обязанности надлежащим образом, и рассмотреть вопрос его ответственности, — констатирует юрист. — Если же в зале стоит неисправный тренажер, информации о его неисправности нет, и человек в результате занятий на нем получает травму, здесь тоже можно говорить об ответственности спортивного заведения. При условии, что пострадавший не нарушал правила пользования тренажером”.

Любой спор, добавляет Липатов, предполагает, что должен быть досудебный этап. Стоит обратиться в письменном виде к спортивному заведению, тренеру и т.п., изложить суть произошедшего, свои требования и дождаться обратной связи. Или не дождаться ее и тогда обратиться в суд.

”Но мы должны понимать, что бремя доказывания лежит на пострадавшем. Он должен собрать фотографии, видеозаписи, заручиться поддержкой свидетелей. И стоит индивидуально взвешивать, надо ли идти в суд, ведь в случае проигрыша придется нести определенные материальные потери”, — заключает Данил Липатов.

"МК Эстония"
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