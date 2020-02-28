Упал, отжался, гипс: Мужчина получил в спортзале травму: кто за это ответит?

В 2017 году 20-летняя фристайлистка Каролийне Холтер, которая как раз должна была выступать на этапе Кубка мира в Австрии, вынуждена была досрочно завершить сезон. Занимаясь в тренажерном зале, девушка травмировала крестообразные связки колена, и ей понадобилась операция.

”Конечно, есть люди, которые получают травмы в тренажерном зале. Риск выше у тех, кто приходит в зал впервые. Новички не знают, как подойти к тренажеру, что с ним делать. Поэтому стоит взять занятие с персональным тренером, который все объяснит и покажет. И, конечно, ваше здоровье в этом случае — ответственность тренера. Он должен правильно рассчитать вес, поставить технику выполнения упражнений и подобрать подходящие именно вашему уровню подготовки упражнения”, — комментирует тренер, судья Федерации культуризма и фитнеса Эстонии Екатерина Реметс-Морозова.

Она отмечает, что если человек приходит заниматься один, не берет занятия с тренером, то ответственность за свое здоровье несет сам.

”Обычно в зале есть главный тренер. Он может подойти, если человек что-то делает неправильно, объяснить, показать. К нему можно обратиться за советом. Но он не отвечает за то, как вы занимаетесь. Эта ответственность есть только у персонального тренера, когда вы берете индивидуальные занятия”, — поясняет Екатерина.

Однако даже персональный тренер не застрахует от травм. Оказывается, в Эстонии тренером может называть себя любой спортсмен-любитель. И если вы доверили свое здоровье тренеру-самоучке, который мог даже не изучать основы анатомии и физиологии, результаты тренировок могут оказаться неутешительными.

Хочешь быть тренером — будь

”Я знаю, что в Эстонии был случай, когда ребенок пострадал от действий тренера, у которого и не было такой квалификации, — говорит тренер шестой категории, международный судья Федерации культуризма и фитнеса Марек Морозов. — Существуют следующие квалификации тренеров: третья, четвертая, пятая и так далее. Продлевать и подтверждать их нужно каждые четыре года, посещая в нужном объеме курсы и работая тренером”.

Марек Морозов считает, что у человека, оказывающего услуги тренера, должна иметься хотя бы начальная квалификация. Тогда можно говорить о том, что он знает правила безопасности, физиологию, анатомию, правильную технику выполнения упражнений и их очередность.

”В Эстонии нет института физкультуры и спорта, как, например, в России, но в Таллиннском и Тартуском университетах есть отделения физической культуры, — отмечает Марек. — Когда человек заканчивает его, он может ходатайствовать о получении сразу пятой категории тренера, на которую надо сдать экзамен”.

По словам Марека Морозова, в Эстонии пока никак не развита система контроля, и даже без наличия категории и сданных экзаменов человек может устроиться на работу в спортзал. У него могут быть пройдены курсы или не пройдено вообще ничего. Какие-либо требования — на усмотрение работодателя.