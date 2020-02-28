Упал, отжался, гипс: Мужчина получил в спортзале травму: кто за это ответит?

Что касается примера Александра Корниенко, Данил Липатов считает, что здесь вопрос трактовок. Нет четких инструкций или описания условий, в которых проводится тренировка. Если в зале нет ничего, что напрямую угрожает жизни и здоровью, например, оголенных проводов, то предполагается, что человек должен проявлять элементарную осторожность при физических нагрузках, которые сам на себя берет. Допустим, если человек разбежится, ударится головой о стену и получит травму — это не вина спортзала.
Если было повреждено покрытие пола, где проводилась игра, и человек не мог предполагать этого, пожалуй, по мнению юриста, можно сказать, что зал был в ненадлежащем состоянии, не был пригоден для игры, хотя эта возможность была предоставлена. Можно говорить об этом нарушении со стороны зала, но это тоже вопрос трактовок.
”Та нагрузка, которую человек ставит себе на тренажере — это его ответственность. Спортзал просто предоставляет ему возможность пользоваться инвентарем. В случае занятий с персональным тренером ситуация другая. Тренер здесь выполняет свою работу в рамках договорных отношений — он проводит тренировку за деньги, — отмечает Липатов. — Как правило, эти договоры не оформляются в письменном виде. Тогда мы должны исходить из каких-то общих принципов. Но если договор есть, опираемся на него”.
По общему принципу, поясняет юрист, подразумевается, что человек дает тренеру поручение, чтобы тот занимался его физической культурой, и эти занятия не должны причинять ему вред.
”Если возникает травма в результате того, что тренер проводил тренировку ненадлежащим образом, не заботился о технике безопасности, перегрузил своего подопечного или не отслеживал технику выполнения, то можно говорить о том, что тренер не выполнял обязанности надлежащим образом, и рассмотреть вопрос его ответственности, — констатирует юрист. — Если же в зале стоит неисправный тренажер, информации о его неисправности нет, и человек в результате занятий на нем получает травму, здесь тоже можно говорить об ответственности спортивного заведения. При условии, что пострадавший не нарушал правила пользования тренажером”.
Любой спор, добавляет Липатов, предполагает, что должен быть досудебный этап. Стоит обратиться в письменном виде к спортивному заведению, тренеру и т.п., изложить суть произошедшего, свои требования и дождаться обратной связи. Или не дождаться ее и тогда обратиться в суд.
”Но мы должны понимать, что бремя доказывания лежит на пострадавшем. Он должен собрать фотографии, видеозаписи, заручиться поддержкой свидетелей. И стоит индивидуально взвешивать, надо ли идти в суд, ведь в случае проигрыша придется нести определенные материальные потери”, — заключает Данил Липатов.
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