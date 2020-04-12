12.04.2020, 10:03

Удачи в сдаче дачи! Весна и карантин — причины оживления на рынке аренды загородной недвижимости

 (1)
Татьяна Писарева
EST
Pöidla talu, konkurss Kaunis maakodu 2019, kauneim suvekodu
Pöidla talu, konkurss Kaunis maakodu 2019, kauneim suvekoduFoto: Meeli Küttim

Если человек может себе позволить работать удаленно и в то же время изнывает, находясь в четырех стенах, найм загородного домика может стать неплохим решением. На порталах недвижимости уже появляются объявления, где владельцы дач предлагают в аренду свои дачи и коттеджи в качестве безопасного убежища от коронавируса на лоне природы. Таким образом дача приносит двойную выгоду – владельцу дополнительный доход, арендатору – возможность чаще выходить из дома, пишет "МК-Эстония".

Жителей Эстонии возможность перебраться из города поближе к природе привлекает всегда, весной же этот интерес особенно заметен. Дачи, выставленные на продажу, присматривают и те, кого привлекает типично дачное времяпровождение — пара-тройка грядок, гамак, банька и т. п. , но главным образом ими интересуются люди, в чьи планы входит постройка дома для круглогодичного проживания в районе с уже налаженной инфраструктурой. К летним домикам, которые предлагаются в аренду, интерес особый.

Дачи, как горячие пирожки

Читайте также:

По словам маклеров крупных бюро недвижимости, в Эстонии интерес к аренде дач достаточно большой, но предложений немного, и, как правило, чем теплее становится погода, тем быстрее их расхватывают. Зимой интерес хотя и невысок, тем не менее случается, что люди обращаются в бюро в самый ”несезон”. Это делается по двум причинам — одни ожидают, что в период низкого спроса можно будет договориться о более выгодной цене (иногда это срабатывает, но чаще владельцы дач предпочитают подождать весны и запросить цену повыше), другие предъявляют к даче определенные требования и боятся упустить наиболее подходящий вариант.

Кетлин Юндас, профессиональный маклер в агентстве недвижимости Uus Maa, рассказала, что люди заинтересованы в аренде дачи. Они хотят проводить время на природе, когда погода хорошая. Наступление коронавируса в этом году вызвало момент затишья, когда люди хотели получить ясность, но с наступлением солнечных дней эта потребность снова вырастет.

– Обычно дачи берут в аренду те, у кого есть возможность работать в ”домашнем офисе” или у кого хотя бы один член семьи может все лето пробыть дома с детьми, или дети уже достаточно большие, – говорит Юндас. – Цель найма дачи состоит по большей части в том, чтобы держаться подальше от города, уделить себе время, все ищут спокойствия и хотят перезарядить свои батареи.

Маклер бюро недвижимости Arco Vara Ало Эргма рассказал о своих наблюдениях:
– Если просмотреть три крупнейших портала по недвижимости Эстонии, то в каждом из них сейчас около 8–10 объявлений о сдаче в аренду именно дач. Через наш офис мы сдаем в аренду более 10 дач в год, и по статистике видно, что возраст интересующихся возможностью найма дачи людей обычно составляет от 35 до 50 лет, говорящих по-русски среди них немного больше, чем эстонцев. У молодежи это не очень популярно, а люди в возрасте старше 50 лет обычно уже имеют свой домик за городом, унаследованный или построенный за эти годы.

Море, грядки, лейки

Самый большой интерес вызывают, по словам маклеров, летние домики на берегу моря или на расстоянии недолгой прогулки от берега. Магазин или лес рядом — это всегда бонус, но море — бесспорный фаворит. Конечно, желательны основные удобства — возможность готовить еду и устраивать барбекю на террасе, душевой уголок или баня, туалет в доме или поблизости, автобусная остановка в пределах 1 км. Ценится непринужденная приватная атмосфера.

При аренде дачи каждый человек или семья руководствуется собственными потребностями — например, владельцы домашних животных ищут дачу с надежным забором. Если в семье есть малыши, летний дом и сад должны подходить для детей, и молодыми родителями высоко ценится возможность выращивать зелень и овощи для своего стола — редиску, огурчики и т. д., или собирать урожай с хозяйских плодовых кустов или деревьев.
Дачи обычно нанимают надолго, иногда даже с мая до середины осени, но варианты съема на один или два месяца также востребованы. В пик сезона можно арендовать домик на выходные, существует рынок и для краткосрочной аренды, особенно вблизи популярных летних курортов — Пярну, Хаапсалу, Нарва-Йыэсуу, Лахемаа, Сааремаа, Чудского озера и т. д., – отмечает Ало Эргма.

Конечно, владельцы классических дач с огородами и теплицами считают, чем дольше срок аренды — тем надежнее, и поскольку предложений немного, они могут выбирать съемщиков на свой вкус. Предпочтение отдается арендаторам, которые приезжают отдыхать и проводить свое время спокойно. По словам Кетлин Юнгас, больших компаний и любителей вечеринок избегают, опасаясь за свою собственность и не желая обеспокоить соседей. Однако наличие детей и домашних животных не является ограничением, с которым мы часто сталкиваемся при аренде городских квартир. От арендаторов ожидается выполнение основных работ в саду, таких как уход за двором, стрижка газона, полив цветов и т. д.

Дача может заработать деньги

– Обычно в аренду сдают дачи, которые сами владельцы по каким-то причинам не используют. Конечно, сегодня мы говорим о той доле рынка, которая еще не реализовала свой потенциал и поэтому не разработала ценовые диапазоны, – уточняет Юнгас. – Таким образом, каждая ситуация рассматривается индивидуально, а цена обсуждается. Небольшие дачи, например, в районе Харку, стоят около 300 евро в месяц. Эта цена подразумевает возможность приятно провести время в зеленом саду, близость к морю, инфраструктуру, и чтобы дети и домашние животные могли гулять в безопасности.

В более отдаленных районах Харьюмаа можно найти более-менее приличную дачу примерно за 150–200 евро в месяц. За 70 евро можно снять типичную дачку советской постройки.
– Конечно, соотношение цены и качества должно быть разумным. Цена за самый скромный летний домик начинается примерно от 50 евро в месяц, а за современный дом (и хорошее расположение) взимается столько же, сколько и за аренду меньшего дома в пригороде, т. е. около 400–1000 евро в месяц и даже больше, – отмечает Ало Эргма.

Летний дом для отдыха в курортном районе Ида-Вирумаа, рядом с пляжем и магазином, в пик сезона может стоить 1000–4000 евро в месяц. Дачку поскромнее и подальше от моря, но с огородом, там можно нанять по цене от 200 евро в месяц. Добротная дача на берегу Чудского озера, без возможности огородничать, может стоить 1500 евро в месяц и больше.
Люди, возможно, просто не пришли еще к мысли, что пустой летний домик может принести радость другим людям. Если у человека есть дача, куда он не приезжает годами, земельный налог все равно приходится платить. По мнению маклеров, пустующие дачи можно сдавать отдыхающим. Таким образом дом заработает для владельца деньги, кроме этого, съемщики будут косить газон и поддержат в порядке здание. Конечно, нужно искать достойного арендатора.

Арендодатель может оказаться в ситуации, когда съемщики слишком шумны и мешают соседям, иногда ломают инвентарь, портят посадки. Чаще это происходит при аренде домика на короткий срок, например, на выходные. Как правило, такие ситуации исключаются при надлежащих условиях аренды.

Помочь арендодателю найти надежного арендатора может маклер. Закон предоставляет домовладельцу ряд способов защитить себя, и нужно эффективно их использовать.
– Мы проводим подробное анкетирование наших арендодателей, и также создали приличную базу данных потенциально проблемных клиентов. Конечно, никакой контроль не может обеспечить 100% гарантию, но разумно минимизировать риски, – говорит Ало Эргма. – Я бы посоветовал домовладельцам пользоваться помощью маклеров, так как это действительно сэкономит время, деньги и нервы!

Лучший арендатор — посторонний

Владелец дачи в Лауласмаа Сандер сдает ее на один месяц каждое лето. По его мнению, лучше всего сдавать дачу незнакомым людям, так как самые неприятные моменты ему доставили арендаторы-родственники: ”Мы договорились о цене и сроках, однако к концу месяца на мой счет поступила только половина суммы. Мне было сказано, что из-за плохой погоды родственники почти не пользовались дачей. Забавно, что через год у них хватило наглости снова предложить себя в арендаторы. Ну уж нет. С людьми посторонними все происходит четко по договору”.

Алексей сдавал дачу в Суурупи на особых условиях: ”Договорились так с одним гастарбайтером, что он за лето построит на моем участке баню, а я с него за проживание ничего не возьму. Я время от времени приезжал посмотреть, что там на даче делается, все было нормально — баня строилась, сам работяга то был на месте, то еще где-то работал. В конце лета расстались, довольные друг другом, и только потом я обнаружил, что из дома пропали спальный мешок, запас аккумуляторов и еще кое-какие вещи. Но баню он строил по-честному, уже много лет пользуюсь”.

Несколько раз арендовала дачу в Ида-Вирумаа жительница Таллинна Карина: ”Когда берешь дачу в аренду, это замечательно — ты не должен решать никаких связанных с участком и домом проблем, просто наслаждаешься жизнью, гуляешь с ребенком, можно заниматься в свое удовольствие садоводством или огородничеством. Мы каждый год выращивали с дочкой тыкву или кабачки. Думаю, мы не доставляли хозяевам особых хлопот, но наша хозяйка рассказала, что одни арендаторы замучили ее просьбами то приехать и прогнать ужа с участка, то привезти бензина для косилки, то лампочку на веранде заменить”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

"МК Эстония"
Читайте также: