Удачи в сдаче дачи! Весна и карантин — причины оживления на рынке аренды загородной недвижимости

Жителей Эстонии возможность перебраться из города поближе к природе привлекает всегда, весной же этот интерес особенно заметен. Дачи, выставленные на продажу, присматривают и те, кого привлекает типично дачное времяпровождение — пара-тройка грядок, гамак, банька и т. п. , но главным образом ими интересуются люди, в чьи планы входит постройка дома для круглогодичного проживания в районе с уже налаженной инфраструктурой. К летним домикам, которые предлагаются в аренду, интерес особый.

Дачи, как горячие пирожки

По словам маклеров крупных бюро недвижимости, в Эстонии интерес к аренде дач достаточно большой, но предложений немного, и, как правило, чем теплее становится погода, тем быстрее их расхватывают. Зимой интерес хотя и невысок, тем не менее случается, что люди обращаются в бюро в самый ”несезон”. Это делается по двум причинам — одни ожидают, что в период низкого спроса можно будет договориться о более выгодной цене (иногда это срабатывает, но чаще владельцы дач предпочитают подождать весны и запросить цену повыше), другие предъявляют к даче определенные требования и боятся упустить наиболее подходящий вариант.

Кетлин Юндас, профессиональный маклер в агентстве недвижимости Uus Maa, рассказала, что люди заинтересованы в аренде дачи. Они хотят проводить время на природе, когда погода хорошая. Наступление коронавируса в этом году вызвало момент затишья, когда люди хотели получить ясность, но с наступлением солнечных дней эта потребность снова вырастет.

– Обычно дачи берут в аренду те, у кого есть возможность работать в ”домашнем офисе” или у кого хотя бы один член семьи может все лето пробыть дома с детьми, или дети уже достаточно большие, – говорит Юндас. – Цель найма дачи состоит по большей части в том, чтобы держаться подальше от города, уделить себе время, все ищут спокойствия и хотят перезарядить свои батареи.

Маклер бюро недвижимости Arco Vara Ало Эргма рассказал о своих наблюдениях:

– Если просмотреть три крупнейших портала по недвижимости Эстонии, то в каждом из них сейчас около 8–10 объявлений о сдаче в аренду именно дач. Через наш офис мы сдаем в аренду более 10 дач в год, и по статистике видно, что возраст интересующихся возможностью найма дачи людей обычно составляет от 35 до 50 лет, говорящих по-русски среди них немного больше, чем эстонцев. У молодежи это не очень популярно, а люди в возрасте старше 50 лет обычно уже имеют свой домик за городом, унаследованный или построенный за эти годы.