У женщины забарахлил новый смартфон, но фирма-продавец лишила его гарантии. Почему и что делать?

Екатерина отмечает, что изначально телефон продавали за 1400 евро. Но в рамках кампании цена была снижена, к тому же можно было получить дополнительную скидку, отдав свой старый телефон, поэтому предмет мечтаний обошелся покупательнице в 1037 евро.

”Мой телефон оценили в 150 евро, в подарок дали смарт-часы и наушники, — рассказывает женщина, — так что ушла я из магазина очень довольная. И пять дней сдувала с него пылинки. Он не падал — это точно. И никаких механических повреждений не было. Поэтому, когда появилось на экране маленькое зеленое пятнышко, я понесла телефон обратно в магазин. Мало ли, заводской брак или китаец при сборке уронил. Думала, телефон починят по гарантии, и никаких проблем. Но в магазине меня отправили в фирму MTTC OÜ, которая является официальным партнером Samsung в Эстонии. А там после осмотра вдруг стали утверждать, что это механическое повреждение — мол, я сама виновата, сама, дескать, испортила телефон. Или песчинка попала, а я ее не заметила и крышку (телефон складывается пополам. — Прим. ред.) закрыла”.

Настойчивое предложение

Екатерина отмечает, что, когда ей в фирме MTTC OÜ предложили отремонтировать телефон за 730 евро, она отказалась.

”Я решила: ну что же делать? Значит, буду так и пользоваться, не обращая внимания на это пятнышко, — рассказывает женщина. — Они еще спросили: ”Может быть, у вас страховка есть?” Страховка есть, но я не согласна платить 150 евро за совершенно гарантийный случай. И как только я отказалась, они через 10 минут прислали мне письмо, что вообще тогда снимают телефон с гарантии!”

”Я считаю, что это незаконно, — говорит муж Екатерины Кирилл. — Допустим, действительно там какая-то песчинка попала, она ее не заметила. Но почему из-за негарантийного случая они вообще аннулируют гарантию на телефон? Представьте, вы купили машину, и вдруг у вас пробило колесо. Вы едете в сервис и просите заменить по гарантии. Вам говорят: ”Нет, это не гарантийный случай”. Вы соглашаетесь и меняете за свои деньги. Спустя какое-то время у вас летит коробка передач, и это уже гарантийный случай, но из-за того, что у вас когда-то до этого пробило колесо, гарантия на машину уже больше не действует. Это же незаконно!”