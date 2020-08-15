У вас на даче все в порядке? Нарушения могут привести не только к штрафу, но и к самым печальным последствиям

Покупая дачу, человек приобретает и определенные обязательства, указанные в законах. Поэтому при покупке стоит интересоваться не только документами на дом и участок, но и своими обязанностями дачевладельца. Требования к частному дому в черте города и к дачному дому — одинаковые в плане безопасности, однако на практике при приобретении дачи люди не считаются с возможностями дома и игнорируют требования пожарной безопасности.

Многие полагают, что если дом не имеет статуса жилого, к некоторым обременительным требованиям можно отнестись без особого внимания. Тем не менее, старая печка, которая прослужила десятки лет, может оказаться неподходящей под современные требования безопасности, в сарае может храниться способный к самовозгоранию хлам. Так ли важно, есть у дома статус жилого или нет, если из искры вдруг разгорится пламя?..

В плане безопасности нельзя идти на уступки, поскольку от выполнения требований напрямую зависят здоровье и жизнь людей.

Проверка всех систем

”Бывает, но крайне редко, что люди не пускают проверяющих к своим гаражам, сараям, домовым печам, баням. В таких случаях можно вызвать констебля. Мы же приходим не просто так, а чтобы удостовериться, что человек живёт в безопасном здании. Инспектор, как психолог, должен знать, как разговаривать с ”клиентом”, — рассказал инспектор Спасательного департамента Юрий Маринец. — Люди часто пускают всё на самотек: ”Авось, со мной ничего не случится”. Но за время долгой эксплуатации здания многое оставляется на потом или забывается. Для этого и нужны проверки Спасательного департамента, и бояться их не надо! Наши инспекторы и эксперты никогда не будут штрафовать, чтобы оштрафовать. Наша цель — объяснить человеку, как обезопасить своё жильё. Но если человек сознательно и неоднократно игнорирует правила пожарной безопасности, то мы можем назначить штраф — от 46 до 3200 евро”.

В ходе рейда спасатели проверили 56 домов, в половине из них были обнаружены нарушения. В 23 домах отсутствовал или не отвечал требованиям дымовой датчик, в 17 случаях отсутствовал проверочный акт от лицензированного трубочиста, который подтверждает соблюдение всех требований обслуживания каминов и печей. Для сравнения, рейды июня прошлого года показали следующие результаты: из 120 проверенных садовых домов с недочетами были 70. В случае 63 строений проблема была с дымовым датчиком, он либо отсутствовал, либо был приобретен, но не установлен, как положено.