15.08.2020, 16:59

У вас на даче все в порядке? Нарушения могут привести не только к штрафу, но и к самым печальным последствиям


Татьяна Писарева
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У вас на даче все в порядке? Нарушения могут привести не только к штрафу, но и к самым печальным последствиям
MK-Estonia

В начале июля инспекторы Бюро по надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра проверили общую пожарную безопасность в садовых товариществах Ида-Вирумаа, а также обратили внимание на выполнение правил безопасности на воде. Целью рейда было убедиться, что в садовых товариществах выполнены элементарные требования безопасности: в домах имеется исправный дымовой датчик, печи и камины обслуживаются согласно требованиям и с помощью лицензированного трубочиста. Спасателей также интересовало, безопасны ли водоёмы около дачных построек, пишет "МК-Эстония".

Покупая дачу, человек приобретает и определенные обязательства, указанные в законах. Поэтому при покупке стоит интересоваться не только документами на дом и участок, но и своими обязанностями дачевладельца. Требования к частному дому в черте города и к дачному дому — одинаковые в плане безопасности, однако на практике при приобретении дачи люди не считаются с возможностями дома и игнорируют требования пожарной безопасности.

Многие полагают, что если дом не имеет статуса жилого, к некоторым обременительным требованиям можно отнестись без особого внимания. Тем не менее, старая печка, которая прослужила десятки лет, может оказаться неподходящей под современные требования безопасности, в сарае может храниться способный к самовозгоранию хлам. Так ли важно, есть у дома статус жилого или нет, если из искры вдруг разгорится пламя?..

В плане безопасности нельзя идти на уступки, поскольку от выполнения требований напрямую зависят здоровье и жизнь людей.

Проверка всех систем

”Бывает, но крайне редко, что люди не пускают проверяющих к своим гаражам, сараям, домовым печам, баням. В таких случаях можно вызвать констебля. Мы же приходим не просто так, а чтобы удостовериться, что человек живёт в безопасном здании. Инспектор, как психолог, должен знать, как разговаривать с ”клиентом”, — рассказал инспектор Спасательного департамента Юрий Маринец. — Люди часто пускают всё на самотек: ”Авось, со мной ничего не случится”. Но за время долгой эксплуатации здания многое оставляется на потом или забывается. Для этого и нужны проверки Спасательного департамента, и бояться их не надо! Наши инспекторы и эксперты никогда не будут штрафовать, чтобы оштрафовать. Наша цель — объяснить человеку, как обезопасить своё жильё. Но если человек сознательно и неоднократно игнорирует правила пожарной безопасности, то мы можем назначить штраф — от 46 до 3200 евро”.

В ходе рейда спасатели проверили 56 домов, в половине из них были обнаружены нарушения. В 23 домах отсутствовал или не отвечал требованиям дымовой датчик, в 17 случаях отсутствовал проверочный акт от лицензированного трубочиста, который подтверждает соблюдение всех требований обслуживания каминов и печей. Для сравнения, рейды июня прошлого года показали следующие результаты: из 120 проверенных садовых домов с недочетами были 70. В случае 63 строений проблема была с дымовым датчиком, он либо отсутствовал, либо был приобретен, но не установлен, как положено.

”В зимний период батарейки в датчиках могут разрядиться, но весной следует проверить и при необходимости заменить батарейки, — объяснили в Спасательном департаменте. — Многие, увы, недостаточно хорошо контролируют датчики”.

Проверки проводятся постоянно, на разных объектах и в разное время. ”Всегда можно самому позвать к себе инспектора по номеру 1524, чтобы он проверил, например, дачный кооператив, — говорит Маринец. — Мы советуем в дачных кооперативах организовывать добровольную пожарную дружину, чтобы избежать серьёзных пожаров”.

Юрий Маринец напомнил, что с 2018 года во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование, обязателен датчик угарного газа. Обязательна и проверка электросистемы, после которой выдается свидетельство. Также теперь обязательна чистка отопительной системы один раз в пять лет профессиональным трубочистом.

”Дымоход — как автомобиль”

”По сравнению с Ида-Вирумаа положение в Харьюмаа с печными трубами обстоит лучше, — рассказал трубочист из Korstnapühkija Keit Lullu. — Однако в дачных районах, где дома сидят друг на друге, например, в Кийза или Маарду, тоже хватает нерадивых владельцев. Я иногда участвую в рейдах спасателей, я говорю — вы же здесь живете с маленькими детьми, у вас постройки так тесно стоят, вам обязательно нужно делать чистки, проверки. Но люди боятся инспекторов — ”ой, я не пущу!” — боятся, что их оштрафуют, но и ничего не делают”.

Чистка дымохода и печи обеспечит более экономный расход топлива, т. к. в нечищеных отопительных системах потеря тепла составляет от 20 до 40 процентов, а во‑вторых, нечищеная труба является источником большой опасности при возникновении пожара: накапливание сажи может привести к тому, что дымоход полностью забьется, особенно на поворотах, а это опасно, так как дымоход может воспламениться.

По словам Луллу, люди обычно заказывают чистку труб, когда начинаются проблемы с тягой или служба спасения проверяет дом. Но отопительные системы подобны автомобилю, который необходимо проверять, чтобы убедиться, безопасно управлять им или нет, и вовремя обслуживать. Здесь то же самое, надо знать, безопасно ли нагреваться или нет, и вовремя выполнять профилактику.

”Не все трубочисты работают одинаково добросовестно, — отмечает Кейт. — Бывает, ко мне обращается клиент, я спрашиваю, давно ли чистили дымоход, и кто это делал. Называют имя, и я уже знаю, что могу увидеть там в трубе, и даже ехать на вызов не хочется. Чрезвычайно важно ответственно подходить к выбору трубочиста, получить рекомендации от знакомых или почитать отзывы в интернете, ведь вы вверяете трубочисту свой покой, свою безопасность”.

Рвы, канавы и пруды

Так как в этом году в водоёмах Эстонии утонули уже 36 человек, как за весь прошлый год, Спасательный департамент во время подобных рейдов обращает внимание и на водоёмы, которые находятся на дачных участках или около них. Во время проверки были обнаружены две канавы с опасными мостами.

Чрезвычайно важно, чтобы через канавы и рвы были установлены безопасные мосты. То же относится и к прудам, от куда берут воду для полива. Безопасность человека никогда не будет цениться меньше, чем политая грядка или меньшее количество проделанных шагов, отметили в департаменте.

Подобные контрольные рейды будут продолжаться и в будущем по всей стране.

Топ‑10 нарушений, которые наиболее часто совершают владельцы дач

1. Постройка или перестройка здания без строительного проекта, без документов по ведению строительства. Другими словами — самострой.
2. В садовом домике, бане или даче неправильно построена печь и нет акта о проверках квалифицированного трубочиста.
3. Строится незаконная постройка менее, чем в 8 метрах от другого здания, например, дровник или деревянный парник. Огонь может быстро перейти на соседнее здание.
4. Сжигание весной сухих веток и мусора с химией.
5. После топки печки некоторые выбрасывают угли в мусорный контейнер, из-за чего случается пожар. Угли надо залить водой или положить в металлический ящик.
6. Люди ставят заборы на дороге, чтобы огородить свою частную территорию. Из-за этого спасательной машине часто очень сложно добраться к месту происшествия. Также машине сложно доехать, если нет точного адреса, номера дома или дорога узкая (меньше 3.5 м).
7. Отсутствие датчиков дыма или угарного газа.
8. Несанкционированные мусорные свалки.
9. Отсутствие пожарного водопровода для тушения пожара.
10. Некошеная трава. По ней очень быстро распространяется огонь!

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