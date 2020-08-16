16.08.2020, 14:44

У каждой травинки свой секрет: можно ли заработать на сборе трав?


Татьяна Писарева
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У каждой травинки свой секрет: можно ли заработать на сборе трав?
Травы

Июль — макушка лета. Только успевай подставлять ладони под щедрые дары природы — тут и ягоды, и овощи, и ароматная зелень, и прекрасные цветы… И не будем забывать о лекарственных травах, собирать которые сейчас самое время, пишет "МК-Эстония".

В таком деле, как заготовка лечебных растений, есть свои тонкости. Казалось бы — выдрал с корнем и подвесил пучком где-нибудь в бане или гараже, оно само и высохнет. Высохнуть-то высохнет, но сохранит ли при этом свои ценные свойства? ”МК-Эстония” узнала у специалистов, как сделать свою зеленую аптеку с максимальной пользой для своего здоровья.

Самые полезные в Эстонии

Лекарственных растений, конечно, очень много. Выбор велик, подтверждает эксперт по лекарственным растениям Рейн Сандер с хутора Кубья: ромашка аптечная — ее нет в природе, ее нужно выращивать самостоятельно; мята перечная и другие виды мяты, которые растут в дикой природе; зверобой; липа (цветы с прицветниками); шишки хмеля, душица, боярышник, тысячелистник и многие другие, и каждый может найти то, что ему нужно.

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”На данный момент я бы порекомендовал собирать цветы таволги, что является отличным средством от простуды, — рассказал профессор Тартуского университета в области фармакогнозии Айн Раал. По его словам, таволга также может помочь укрепить здоровье в случае возможной второй волны коронавируса. — Чай из ромашки, продаваемый в аптеках, также идеально заменяется натуральной ароматной ромашкой, кстати вместо того, чтобы собирать только соцветия, можно срезать верхнюю часть растения на 2/3 высоты. Можно также подумать о запасе валерианы ближе к концу цветения, так как из-за довольно дождливой погоды она сильно растет. Осенью, конечно, было бы еще лучше, но тогда не так уж легко распознавать увядшие растения. Для валерианы предпочтение следует отдать водочному экстракту, он содержит больше активных ингредиентов”.

Время суток и погода имеют значение

Надземная и подземная части лекарственных растений нуждаются в разных подходах. Цветы, соцветия, плоды, листья и травы необходимо собирать утром или днем в сухую погоду, поскольку влажный от дождя или росы растительный материал может потерять свои качества в сухом виде, объясняет профессор Раал. Растения, содержащие эфирные масла, узнаваемые по их приятному запаху, следует собирать в 9–11 часов утра. При сборе корней и других подземных частей стоит отдать предпочтение вечернему или раннему утреннему времени.

Мыть или не мыть

Рейн Сандер не рекомендует собирать пыльные или грязные растения, которые пришлось бы отмывать. По словам профессора Раала, промывают только подземные части холодной водой перед резкой и сушкой. Чтобы предотвратить продолжение биологических процессов в собранном растении (развитие корневых почек), промытый холодной водой растительный материал должен постоять в течение короткого времени (10–15 секунд) в кипящей воде, а затем его нужно снова промыть холодной водой с последующими (при необходимости) измельчением и сушкой.

Сушить по правилам

Правильная температура сушки зависит от химического состава лекарственного растения, а также от части растения. Растения, которые содержат эфирное масло или имеют хороший запах, должны быть высушены при температуре, не превышающей 30–40 градусов, потому что в противном случае значительное количество самого эфирного масла само улетучится вместе с влагой.

В других случаях этот диапазон составляет до 50–60 градусов, потому что вне этих условий активность большинства ферментов прекращается или замедляется, а это значит, что химические процессы, которые полезны для нас при сушке растительного материала, не происходят. Травы легче всего сушить при комнатной температуре, но наилучшее сохранение активных ингредиентов все же обеспечивается повышением температуры, но также важен хороший воздухообмен, потому что влажный воздух должен постоянно заменяться сухим воздухом.

Долго не хранится

Сушеные травы должны быть защищены от воздуха, влажности, высоких температур, света, насекомых и грызунов. Для небольшого количества идеальным решением является стеклянная банка с металлической крышкой, которая помещается в темный шкаф, расположенный подальше от кухни или сауны. Цветы, соцветия, листья и травы хранятся 2 года, корни, клубни и плоды 3 года. Со временем целесообразно прекратить их употребление внутрь, но, по словам профессора, их все равно можно использовать для ванн, компрессов, воды в сауне или даже для маринадов. Важно, чтобы травы не измельчались перед сушкой, это делается непосредственно перед приготовлением чая или других настоев. В измельченных препаратах активные ингредиенты разлагаются быстрее.

У кого стоит покупать?

У нас в Эстонии есть несколько хороших хуторов, где занимаются выращиванием лекарственных растений, продукция которых отличного качества и надежная. Их продукцию можно найти в аптеках и продуктовых магазинах. ”Я бы не советовал покупать травы на рынке, например, мелиссу там могут подменить крапивой, мяту колосистую мятой перечной или наоборот, а бывает и хуже”, предостерегает профессор. Так что покупайте только растения, которые вы точно знаете. Ни при каких обстоятельствах на рынке и с рук нельзя покупать корни, так как они хуже всего распознаются. И в этом деле ошибки могут быть опасными для жизни.

Общие правила сбора:

собирают листья до цветения растения,

цветы в начале цветения,

травы в начале цветения,

почки в начале раскрытия,

корни, корневища, клубни ранней весной или поздней осенью,

ягоды в начале созревания,

кору ранней весной.

Во время фазы полного цветения собирают тимьян и орегано, потому что в это время необходимые активные ингредиенты этих растений достигают своего пика.

Мелиссу всегда нужно собирать перед цветением, потому что в этом растении самое высокое содержание активных ингредиентов.

Источник: Айвар Сийм

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