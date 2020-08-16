У каждой травинки свой секрет: можно ли заработать на сборе трав?

Мыть или не мыть
Рейн Сандер не рекомендует собирать пыльные или грязные растения, которые пришлось бы отмывать. По словам профессора Раала, промывают только подземные части холодной водой перед резкой и сушкой. Чтобы предотвратить продолжение биологических процессов в собранном растении (развитие корневых почек), промытый холодной водой растительный материал должен постоять в течение короткого времени (10–15 секунд) в кипящей воде, а затем его нужно снова промыть холодной водой с последующими (при необходимости) измельчением и сушкой.
Сушить по правилам
Правильная температура сушки зависит от химического состава лекарственного растения, а также от части растения. Растения, которые содержат эфирное масло или имеют хороший запах, должны быть высушены при температуре, не превышающей 30–40 градусов, потому что в противном случае значительное количество самого эфирного масла само улетучится вместе с влагой.
В других случаях этот диапазон составляет до 50–60 градусов, потому что вне этих условий активность большинства ферментов прекращается или замедляется, а это значит, что химические процессы, которые полезны для нас при сушке растительного материала, не происходят. Травы легче всего сушить при комнатной температуре, но наилучшее сохранение активных ингредиентов все же обеспечивается повышением температуры, но также важен хороший воздухообмен, потому что влажный воздух должен постоянно заменяться сухим воздухом.
Долго не хранится
Сушеные травы должны быть защищены от воздуха, влажности, высоких температур, света, насекомых и грызунов. Для небольшого количества идеальным решением является стеклянная банка с металлической крышкой, которая помещается в темный шкаф, расположенный подальше от кухни или сауны. Цветы, соцветия, листья и травы хранятся 2 года, корни, клубни и плоды 3 года. Со временем целесообразно прекратить их употребление внутрь, но, по словам профессора, их все равно можно использовать для ванн, компрессов, воды в сауне или даже для маринадов. Важно, чтобы травы не измельчались перед сушкой, это делается непосредственно перед приготовлением чая или других настоев. В измельченных препаратах активные ингредиенты разлагаются быстрее.
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