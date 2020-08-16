У каждой травинки свой секрет: можно ли заработать на сборе трав?

В таком деле, как заготовка лечебных растений, есть свои тонкости. Казалось бы — выдрал с корнем и подвесил пучком где-нибудь в бане или гараже, оно само и высохнет. Высохнуть-то высохнет, но сохранит ли при этом свои ценные свойства? ”МК-Эстония” узнала у специалистов, как сделать свою зеленую аптеку с максимальной пользой для своего здоровья.

Самые полезные в Эстонии

Лекарственных растений, конечно, очень много. Выбор велик, подтверждает эксперт по лекарственным растениям Рейн Сандер с хутора Кубья: ромашка аптечная — ее нет в природе, ее нужно выращивать самостоятельно; мята перечная и другие виды мяты, которые растут в дикой природе; зверобой; липа (цветы с прицветниками); шишки хмеля, душица, боярышник, тысячелистник и многие другие, и каждый может найти то, что ему нужно.

”На данный момент я бы порекомендовал собирать цветы таволги, что является отличным средством от простуды, — рассказал профессор Тартуского университета в области фармакогнозии Айн Раал. По его словам, таволга также может помочь укрепить здоровье в случае возможной второй волны коронавируса. — Чай из ромашки, продаваемый в аптеках, также идеально заменяется натуральной ароматной ромашкой, кстати вместо того, чтобы собирать только соцветия, можно срезать верхнюю часть растения на 2/3 высоты. Можно также подумать о запасе валерианы ближе к концу цветения, так как из-за довольно дождливой погоды она сильно растет. Осенью, конечно, было бы еще лучше, но тогда не так уж легко распознавать увядшие растения. Для валерианы предпочтение следует отдать водочному экстракту, он содержит больше активных ингредиентов”.

Время суток и погода имеют значение

Надземная и подземная части лекарственных растений нуждаются в разных подходах. Цветы, соцветия, плоды, листья и травы необходимо собирать утром или днем в сухую погоду, поскольку влажный от дождя или росы растительный материал может потерять свои качества в сухом виде, объясняет профессор Раал. Растения, содержащие эфирные масла, узнаваемые по их приятному запаху, следует собирать в 9–11 часов утра. При сборе корней и других подземных частей стоит отдать предпочтение вечернему или раннему утреннему времени.