Тратить меньше или зарабатывать больше? Жители Эстонии стремятся найти дополнительные источники дохода

Няня для домашнего любимца
Галина (ученица гимназии)
Люди уезжают в отпуск, и им не на кого оставить домашних питомцев — в гостиницы берут собак и кошек, а птиц, например, — нет, опять же, гостиницы для животных недешевы. Я прихожу, кормлю, убираю лоток или чищу клетку, гуляю с собакой, играю с котом. Иногда просто нужен кто-то, кто будет выгуливать собаку в обеденное время, когда хозяин на работе. Ключи обычно у соседей, они открывают и закрывают квартиру.
Доход: 5–10 евро в день за одно животное
Клиенты: знакомые знакомых, участники тематических групп в соцсетях
Репетиторство
Ярослава (учительница на пенсии)
Помогаю с домашними заданиями по биологии. Часто нужно вовремя помочь разобраться с одной темой, и дальше ученик ”едет” сам. Если такая помощь не оказывается, потому что родителям кажется стыдным нанимать репетитора или нет на это денег, тогда проблема запускается, и там уже нужны систематические дополнительные занятия.
Доход: от 5 евро за ”растолковать задачу по химии” до 25 евро за урок музыки или языков
Клиенты: тематические группы в соцсетях, рекомендации знакомых, объявления в прессе
Продажа даров природы
Каспер (бармен)
На работе очень устаю от громкой музыки, толпы людей. Когда есть время, езжу в лес с семьей, собираем ягоды, грибы. Есть дача, там бывают излишки урожая — продаем, спрос есть всегда. Очень хорошо продаются усы садовой клубники.
Доход: 200–300 евро в месяц в сезон сбора урожая.
Клиенты: знакомые, интернет, рынки
Помощь с уборкой, мытье окон и т. п.
Анна (работа в сфере медицины)
Многие не любят мыть окна или не могут, особенно если высокий этаж. Я могу помочь.
Доход: 15–20 евро за квартиру
Клиенты: знакомые, интернет
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