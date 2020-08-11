Тратить меньше или зарабатывать больше? Жители Эстонии стремятся найти дополнительные источники дохода

Особенно актуален вопрос дополнительного заработка для граждан, работающих в условиях неполной занятости или у кого под влиянием коронакризиса заметно уменьшился доход.

Сегодня, согласно исследованию, самым популярным видом подработки в Эстонии является оказание различных услуг — перевод текстов, оформление веб-страниц, исполнение музыки, фотографирование, выполнение работ по хозяйству (уборка, ремонтные работы, присмотр за детьми), продажа продуктов питания собственного изготовления или собранных даров природы.

Больше всего заинтересованы в получении дополнительных средств молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители с чистым доходом до 550 евро или от 1250 до 1500 евро, квалифицированные рабочие, офисные работники и чиновники. Думают о дополнительных заработках и люди, которые не удовлетворены своей текущей работой и доходом.

”Если сравнивать последние результаты с прежними, выясняется, что заинтересованность людей в получении дополнительного дохода с годами снижается. Опрос показал, что более половины жителей удовлетворены доходом, который они получают от своей основной работы, и это также может быть причиной снижения интереса к дополнительному заработку”, — приводит Postimees слова руководителя Института финансов Swedbank Кати Воометс.

31% респондентов заработали за последний месяц дополнительно до 100 евро, 36% — от 100 до 400 евро, а каждый десятый из опрошенных заработал более 800 евро. 37% жителей готовы были бы посвятить свое время и энергию зарабатыванию дополнительных средств, если бы ежемесячный дополнительный доход составил 500 евро или больше. Опрос показал, что большинство людей хотят зарабатывать дополнительно, предоставляя различные услуги и работая фрилансерами, с учетом их интересов и навыков. Самый большой мотиватор для дополнительного заработка — получение более высокого дохода. Также считается важным иметь возможность выбрать подходящее время и место для подработки.

”Основным препятствием для людей, зарабатывающих дополнительный доход, является нехватка времени. По сравнению с предыдущими исследованиями, страх людей перед возможной неудачей также увеличился, у них возросла неуверенность в своих навыках. Почти четверть респондентов говорят о законах и налоговой системе, которые не способствуют зарабатыванию дополнительных средств”, — пояснила Кати Воометс.