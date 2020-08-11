11.08.2020, 09:15

Тратить меньше или зарабатывать больше? Жители Эстонии стремятся найти дополнительные источники дохода


Татьяна Писарева
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Тратить меньше или зарабатывать больше? Жители Эстонии стремятся найти дополнительные источники дохода
Foto: Madis Veltman

Исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank, показало, что 33% жителей Эстонии за последний год ничего не предпринимали, чтобы заработать дополнительно, но хотели бы сделать это в будущем. Столько же жителей получают дополнительный доход, и только четверть жителей не заинтересованы в его получении, пишет "МК-Эстония".

Особенно актуален вопрос дополнительного заработка для граждан, работающих в условиях неполной занятости или у кого под влиянием коронакризиса заметно уменьшился доход.

Сегодня, согласно исследованию, самым популярным видом подработки в Эстонии является оказание различных услуг — перевод текстов, оформление веб-страниц, исполнение музыки, фотографирование, выполнение работ по хозяйству (уборка, ремонтные работы, присмотр за детьми), продажа продуктов питания собственного изготовления или собранных даров природы.

Больше всего заинтересованы в получении дополнительных средств молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители с чистым доходом до 550 евро или от 1250 до 1500 евро, квалифицированные рабочие, офисные работники и чиновники. Думают о дополнительных заработках и люди, которые не удовлетворены своей текущей работой и доходом.

”Если сравнивать последние результаты с прежними, выясняется, что заинтересованность людей в получении дополнительного дохода с годами снижается. Опрос показал, что более половины жителей удовлетворены доходом, который они получают от своей основной работы, и это также может быть причиной снижения интереса к дополнительному заработку”, — приводит Postimees слова руководителя Института финансов Swedbank Кати Воометс.

31% респондентов заработали за последний месяц дополнительно до 100 евро, 36% — от 100 до 400 евро, а каждый десятый из опрошенных заработал более 800 евро. 37% жителей готовы были бы посвятить свое время и энергию зарабатыванию дополнительных средств, если бы ежемесячный дополнительный доход составил 500 евро или больше. Опрос показал, что большинство людей хотят зарабатывать дополнительно, предоставляя различные услуги и работая фрилансерами, с учетом их интересов и навыков. Самый большой мотиватор для дополнительного заработка — получение более высокого дохода. Также считается важным иметь возможность выбрать подходящее время и место для подработки.

”Основным препятствием для людей, зарабатывающих дополнительный доход, является нехватка времени. По сравнению с предыдущими исследованиями, страх людей перед возможной неудачей также увеличился, у них возросла неуверенность в своих навыках. Почти четверть респондентов говорят о законах и налоговой системе, которые не способствуют зарабатыванию дополнительных средств”, — пояснила Кати Воометс.

Исследование было проведено в июне компанией Norstat по заказу Института финансов Swedbank. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

Где найти подработку

В поисках подработки в первую очередь стоит обратиться туда, куда стекаются все предложения о работе. Это даст представление о том, какие навыки сейчас востребованы и где может пригодиться профессиональный опыт.

В Кассу по безработице для поиска работы могут обращаться все желающие, если человек работает и хочет найти подработку, он может зарегистрироваться в качестве соискателя работы и искать работу (это могут быть студенты, работающие люди, пенсионеры и др.), советует пресс-секретарь Кассы по безработице Екатерина Калиничева. Также все желающие могут пользоваться порталом Кассы по безработице в интернете, разместить там свое резюме, искать предложения о работе — по состоянию на 9 июля на сайте кассы было более 3 500 вакансий. Также в начале коронакризиса, когда во многих сферах у людей не было работы, а другие сферы нуждались в дополнительных рабочих местах, Касса по безработице открыла портал временных вакансий https://www.onlineexpo.com/ru/vremennaia-rabota/ На этом сайте можно напрямую написать работодателю в чате и договориться о трудоустройстве.

Обычно весна-лето всегда являлись периодом активного поиска работы и предложений сезонных работ, как правило, в секторах обслуживания и туризма. Этот год отличается от других, но дополнительную работу все же можно найти в других секторах, это зависит от того, может ли человек совмещать несколько рабочих мест и что умеет делать.
По словам руководителя услуг для работодателей Кассы по безработице Ливии Лаас, сейчас ситуация на рынке труда очень быстро меняется и нельзя точно сказать, что по какой-то специальности работники вообще не требуются. Конечно, сейчас самым актуальным является сектор сельского хозяйства, где высокая потребность в рабочей силе обусловлена просто тем, что сейчас сезон. Спрос на рабочие руки в секторе торговли и обслуживания вырос уже во время чрезвычайного положения, и он не снизился. В обрабатывающей промышленности по-прежнему наблюдается нехватка рук, там она наблюдалась и до начала чрезвычайного положения (по данным барометра трудовой занятости Кассы по безработице), и хотя ситуация несколько изменилась, то настолько, как боялись, все-таки нехватка работников не выросла.

Как указано и в последнем исследовании OSKA, независимо от сектора, очень востребованы различные цифровые навыки. Также, естественно, востребованы специфические знания по специальности.

Работы всякие нужны

Чтобы поправить своё финансовое положение, можно уменьшить расходы, но можно и увеличить доходы. ”МК-Эстония” расспросила людей, имеющих подработку, о том, как они находят работодателей/клиентов и сколько им удается заработать. Поскольку вопросы о доходах деликатного свойства, наши респонденты отвечали на условиях анонимности, т. е. все имена изменены.

Таксоизвоз

Роберт (работает на производстве)
Есть специальные приложения для смартфонов, с помощью которых можно находить клиентов, которым нужна услуга такси. Многие мои коллеги пользуются такой возможностью, кто-то больше — каждый день, кто-то меньше — только на выходных.
Доход: до 200 евро за выходные
Клиенты: приложение в смартфоне

Переводы, составление и редактура текстов

Анна (учительница)
Помогаю старшеклассникам и студентам переводить рефераты и прочие работы на эстонский язык. Иногда просто перевожу, иногда нужно объяснить, почему так, а не иначе. Вообще, в зависимости от языка, переводчик, как и копирайтер, может заработать от 5 до 25 евро за 1800 знаков, включая пробелы. Это примерно одна страница текста.
Доход: 1 лист А4 — от 5 евро, в зависимости от объема и сложности
Клиенты: ученики и их знакомые, соцсети, Tekstiabi

Местный гид

Алена (продавец в магазине техники)
В Эстонию часто приезжают туристы, для которых это не первый визит в страну, и все достопримечательности из каталогов они уже видели. Им интересны места нераскрученные, ”для местных”. Я предлагаю экскурсии на два часа или больше и показываю свои любимые места в Таллинне или за городом, используя свой автомобиль.
Доход: одна экскурсия от 15 евро с человека, в месяц можно заработать от 100 до 800 евро.
Клиенты: знакомые прежних клиентов, интернет

Няня для домашнего любимца

Галина (ученица гимназии)
Люди уезжают в отпуск, и им не на кого оставить домашних питомцев — в гостиницы берут собак и кошек, а птиц, например, — нет, опять же, гостиницы для животных недешевы. Я прихожу, кормлю, убираю лоток или чищу клетку, гуляю с собакой, играю с котом. Иногда просто нужен кто-то, кто будет выгуливать собаку в обеденное время, когда хозяин на работе. Ключи обычно у соседей, они открывают и закрывают квартиру.
Доход: 5–10 евро в день за одно животное
Клиенты: знакомые знакомых, участники тематических групп в соцсетях

Репетиторство

Ярослава (учительница на пенсии)

Помогаю с домашними заданиями по биологии. Часто нужно вовремя помочь разобраться с одной темой, и дальше ученик ”едет” сам. Если такая помощь не оказывается, потому что родителям кажется стыдным нанимать репетитора или нет на это денег, тогда проблема запускается, и там уже нужны систематические дополнительные занятия.

Доход: от 5 евро за ”растолковать задачу по химии” до 25 евро за урок музыки или языков
Клиенты: тематические группы в соцсетях, рекомендации знакомых, объявления в прессе

Продажа даров природы

Каспер (бармен)
На работе очень устаю от громкой музыки, толпы людей. Когда есть время, езжу в лес с семьей, собираем ягоды, грибы. Есть дача, там бывают излишки урожая — продаем, спрос есть всегда. Очень хорошо продаются усы садовой клубники.
Доход: 200–300 евро в месяц в сезон сбора урожая.
Клиенты: знакомые, интернет, рынки

Помощь с уборкой, мытье окон и т. п.

Анна (работа в сфере медицины)
Многие не любят мыть окна или не могут, особенно если высокий этаж. Я могу помочь.
Доход: 15–20 евро за квартиру
Клиенты: знакомые, интернет

Ремонт и сборка мебели

Евгений (водитель, грузчик)
Могу собрать любую мебель. Цены обговариваются прямо на месте с клиентом, которому я привожу заказ. Раньше работал на мебельном производстве, могу ремонтировать мебель — менять механизмы, обить заново.
Доход: от 100 до 1000 евро в месяц
Клиенты: покупатели мебели

Стрижка травы и кустов

Даниил (повар)
У меня две семьи: команда на работе и — дома. Беспокойно. А когда с косилкой ходишь, отдыхаешь, один с собой, можно думать спокойно. Работа бывает разная — где-то ровный газон, это около 5 евро в час, где-то кочки, клумбы, канавы — там по договоренности. О цене договариваемся на месте.
Доход: до 150 евро за выходные
Клиенты: знакомые, через интернет

Приготовление еды на заказ

Лилия (повар)
Я могу готовить у себя дома или у заказчика, приготовить еду для пикника, могу купить продукты сама или использовать то, что принесет заказчик.
Доход: 15 евро в час
Клиенты: знакомые, интернет, тематические группы в соцсетях

Ремонт компьютеров

Владимир (системный администратор)
Делаю диагностику компьютеров на дому у заказчика, если нужна замена деталей, договариваемся (детали в цену не входят).
Доход: 25 евро в час
Клиенты: интернет

Услуги фотографа, видеооператора

Мария (преподаватель)
Стала доступна хорошая фототехника, но ею надо уметь и пользоваться. Сейчас очень востребованы услуги фотографа для фотосессий, потому что обычный человек не снимет так, чтобы хотелось поставить в рамку и любоваться. Я устраиваю 30-минутные фотосессии на природе с естественным светом.
Доход: от 30 евро за полчаса
Клиенты: знакомые прежних клиентов, тематические группы в соцсетях

Изготовление украшений, вязаных и валяных вещей, игрушек и т. п.

Ольга (воспитатель)
Сейчас в моде ручная работа, а творчество успокаивает нервы, отвлекает от быта. Лучше всего продажа эксклюзивных украшений идет в новогодний период, когда люди покупают подарки.
Доход: от 5 до 300 евро в зависимости от сезона
Клиенты: интернет, различные ярмарки

Планирование путешествий

Артемий (отказался называть место работы)
Мне приходится часто летать, поэтому я хорошо знаком с системами бронирования разных авиакомпаний, гостиниц, и могу подсказать тем, кто редко этим занимается, как удобнее и дешевле путешествовать, могу поделиться промо-кодом. Это не занимает много времени, зато позволяет заработать копейку в карман.
Доход: 20 евро с человека за услугу
Клиенты: интернет

Ремонт квартир

Юрий (строитель)
Любые работы по ремонту квартир… электрика, сантехника, обои, ламинат… Но работаю только по выходным или иногда еще по вечерам.
Доход: до 1000 евро в месяц
Клиенты: сарафанное радио

Ремесленная деятельность

Виктор (учитель на пенсии)
Вырос в деревне, умею такие вещи делать, кто сейчас редко делает, — ульи делаю, хомуты, бочки, корзины. В городе ни к чему, но в селе свой клиент есть.
Доход: до 100 евро в месяц
Клиенты: знакомые, объявления в прессе, ярмарки

Программирование

Леонид (тестировщик)
С началом коронакризиса люди стали переводить свой бизнес в интернет, поэтому простые решения на базе wordpress — сайты-визитки для фирм и флп, простые е-магазины — очень востребованы.
Доход: от 40–50 евро
Клиенты: интернет

Няня, сиделка

Валентина (медработник на пенсии)
Могу оставаться с ребенком круглые сутки или при необходимости возить ребенка на своем авто в школу и в кружки, помогать выполнять домашние задания.
Доход: от 5 до 15 евро в час
Клиенты: знакомые, объявления в газетах

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