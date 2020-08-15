Товарищество запретило бесплатно пользоваться кладовками в подвале. Что делать?

"У нас квартирное товарищество. Решением общего собрания когда-то было разрешено тем, кто хочет пользоваться подвалом, сделать там себе кладовки. Прошло несколько лет. И вдруг на общем собрании поднимают вопрос о подвале. Мы отклонили его сначала, так как его не было в повестке дня, но все равно эту тему подняли. Хотят, чтобы мы, владельцы кладовок, платили за эту площадь.

По закону, я являюсь владельцем какой-то общей доли, общей площади дома и территории вокруг него. Я посчитал, что площадь моей кладовки в подвале — это как раз моя доля, которую я имею в общей площади дома. Исходя из этого, должен ли я платить за подвал даже на основании решения общего собрания? Или это моя часть дома, которой я могу пользоваться бесплатно?"

От редакции:

”Вопрос индивидуального пользования долевой собственностью, куда входят в том числе подвальные кладовки, включая плату за их использование, — это установление порядка пользования. И решается этот вопрос соглашением квартирособственников, то есть 100% согласием, а не решением правления или общего собрания”, — отвечает магистр права, юрист Keta Õigusbüroo OÜ Марина Сухнёва.

Если решение собрания квартирного товарищества по данному вопросу не принято 100% собственников, то несогласный владелец квартиры, по словам юриста, вправе не исполнять юридически ничтожное решение, то есть не оплачивать необоснованные суммы.

”Если квартирное товарищество обратится в суд за взысканием долга, то собственник укажет на ничтожное решение. Если же товарищество начнет препятствовать пользованию кладовкой, то нужно обращаться в суд для установления справедливого порядка пользования, — комментирует Марина Сухнёва. — Вначале надо попытаться самому подписать соответствующее соглашение у собственников квартир, а затем представить требование о порядке пользования ко всем несогласным квартирособственникам дома”.