То густо, то пусто: специалистов каких профессий не хватает

Большая нехватка рабочей силы:

Ида-Вирумаа – врачи-специалисты.

Харьюмаа – водители грузового транспорта; кассиры, включая кассиров билетных касс; охранники; программисты приложений; продавцы в магазинах; разработчики Web и мультимедийных приложений; разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений; руководители подразделений в строительстве; системные аналитики; уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах.

Тартумаа – аудиологи и логопеды; буфетчики (бармены), повара, официанты, помощники на кухне; водители грузового и пассажирского транспорта; помощники по уходу в учреждениях здравоохранения; разработчики программного обеспечения; строители; уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах.