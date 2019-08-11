11.08.2019, 17:05

То густо, то пусто: специалистов каких профессий не хватает

 (18)
"МК Эстония"
EST 11
Töö- ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töö- ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Jaanus Lensment

Барометр занятости рассматривает ситуацию по уездам и классифицирует ее по четырем группам: большой избыток рабочей силы, избыток рабочей силы, равновесие, нехватка рабочей силы, большая нехватка рабочей силы. Посмотрим, какая картина сложилась на данный момент (последние данные – по состоянию на апрель).

Большая нехватка рабочей силы:

Ида-Вирумаа – врачи-специалисты.

Харьюмаа – водители грузового транспорта; кассиры, включая кассиров билетных касс; охранники; программисты приложений; продавцы в магазинах; разработчики Web и мультимедийных приложений; разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений; руководители подразделений в строительстве; системные аналитики; уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах.

Тартумаа – аудиологи и логопеды; буфетчики (бармены), повара, официанты, помощники на кухне; водители грузового и пассажирского транспорта; помощники по уходу в учреждениях здравоохранения; разработчики программного обеспечения; строители; уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах.

Пярнумаа – аудиологи и логопеды; ведущие специалисты в области здравоохранения; водители легковых автомобилей, такси и фургонов; неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности; операторы швейного оборудования; повара; помощники по уходу в учреждениях здравоохранения и средний медицинский персонал по уходу; продавцы в магазинах; работники прилавка, обслуживающие посетителей в местах общественного питания; телефонисты.

Ляэне-Вирумаа – повара.

Большой избыток рабочей силы:

Ида-Вирумаа – военнослужащие рядового состава.

Харьюмаа – нет.

Тартумаа – нет.

Пярнумаа – секретари-делопроизводители и секретари-помощники руководителей; специалисты по вводу данных.

Ляэне-Вирумаа – нет.

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"МК Эстония"
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