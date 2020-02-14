Тише едешь – дальше будешь? Почему путь на общественном транспорте занимает в разы больше времени

Другая читательница, Ирина, тоже живет в Копли и жалуется на то, что добираться до района Хааберсти не менее неудобно, чем до Ласнамяэ.

”Нет прямого автобуса из Хааберсти в Копли. С остановки ”Хааберсти” в нужном направлении идет только один автобус № 43. Потом приходится ждать 33-й автобус, который ходит редко, особенно в вечернее время. Иногда доезжаю до остановки ”Ристику” и иду на остановку ”Сыле”. 72-й автобус ходит чаще, но как повезет. Раздражает, что он вечно перегружен и заталкиваешь себя хоть куда-то, чтобы не ждать вечность следующего автобуса, — жалуется женщина. — В прошлом году проводили опросы, чтобы сделать линию Копли-Ыйсмяэ. На машине доехать — всего 10–15 минут, а на автобусе с пересадками около часа! Совершенно неудобно добираться до поликлиники и торгового центра Rocca Al Mare”.

Действительно, из Копли добраться без пересадок в Хааберсти невозможно. Несмотря на планы, такой линии нет до сих пор. Проведем эксперимент, сколько займет дорога от остановки ”Мадала” до ”Хааберсти” (ТЦ Rocca al Mare) вечером в будний день.

В 17:43 вместо 17:41 на остановку приезжает автобус № 33. Чтобы добраться до ”Рокка-аль-Маре”, удобнее именно на 33-м доехать до остановки ”Лилле”, тогда для пересадки не нужно никуда ходить.

Останавливаясь на всех остановках, впуская и выпуская пассажиров, автобус оказывается на ”Лилле” в 17:51 — на две минуты позже запланированного. Учитывая, что в 17:51 от ”Лилле” отходит 22-й, который едет в ”Рокка-аль-Маре”, счет идет на секунды. По счастливой случайности автобусы не разминулись, и нам удается втиснуться в 22-й. Таким образом, на остановке ”Хааберсти” автобус оказывается в 18:01.

Получается, что путь от остановки ”Мадала” до ”Хааберсти” на двух автобусах занял 18 минут. Можно сказать, что повезло, потому что в среднем, как показывают карты, на это уходит 22–24 минуты. На машине этот же путь занимает 11 минут. А вот обратная дорога после 19 часов вечера оказалась гораздо труднее. 22-й уже не ходит, в 19:21 садимся на остановке ”Хааберсти” в 43-й. На ”Лилле” он прибывает в 19:29. И тут встает выбор: 26-й автобус уже не ходит, ждать 33-й до 19:47 или идти на улицу Сыле в надежде на 72-й? Остаемся ждать. В 19:49 наконец садимся в автобус № 33, и на остановке ”Мадала” он оказывается в 19:56. Итого — 35 минут на дорогу, которую автомобиль преодолевает за 11.

Машина всегда быстрее

Конечно, это не единственные маршруты, на которые жалуются пассажиры. Анита, живущая в Ласнамяэ на Паэкааре, возит двоих детей на каток в Тондираба с пересадкой, на 44-м и 66-м автобусах, которые ходят редко. Несмотря на то, что расстояние это небольшое, выходить из дома семье приходится за 45 минут, так как только пересадка занимает минут 20–25.