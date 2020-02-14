14.02.2020, 14:55

Тише едешь – дальше будешь? Почему путь на общественном транспорте занимает в разы больше времени


Ирина Петрова
EST
Tallinna busside liinitablood ei tööta
Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

Чиновники активно ратуют за то, чтобы жители Таллинна и окрестностей пересаживались с личных автомобилей на общественный транспорт. Тем не менее те, кто регулярно пользуется автобусами, трамваями и троллейбусами, недовольны — дорога занимает уйму времени, а в нужные места попросту не проложены маршруты. ”МК-Эстония” сравнила, сколько времени занимает путь на общественном транспорте и на автомобиле в разных направлениях, и узнала, что думают по этому поводу городские чиновники.

В столице сейчас действует 75 автобусных, 4 трамвайные и 4 троллейбусные линии. Они охватывают весь город, но все равно не могут соединить все его части. Из-за этого, чтобы добраться из одной точки в другую, приходится ехать с пересадками. А расписания составлены таким образом, что, приехав на остановку, где необходимо пересесть, пассажиры зачастую узнают, что нужный им автобус, трамвай или троллейбус ушел пару минут назад. Ожидание следующего может составлять от 15 до 25 минут, что увеличивает время в пути в два, а то и в три раза. В итоге туда, куда на автомобиле можно добраться за 15–20 минут, на общественном транспорте приходится ехать почти час. Но чиновники все равно призывают отказываться от машин.

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Автобусом дольше, чем трамваем

”Недавно пересел с автобуса на автомобиль. Раньше работал в Ласнамяэ, сам живу у Штромки. Путь до работы утром занимал 1 час и 10 минут, после работы — 1 час и 30 минут. В сумме 2 часа и 40 минут в день приблизительно. На машине этот вопрос решается туда-обратно за 50 минут. 1 час и 50 минут экономии в день!” — поражается один из читателей ”МК-Эстонии”.

Несмотря на то, что недавно появился 66-й автобус, который соединил районы Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ, его маршрут подходит не всем. Например, чтобы добраться до редакции ”МК-Эстонии”, то есть фактически до Петербургского шоссе, нужно все равно ехать с пересадкой. Проверим, сколько времени это занимает. От остановки ”Эхте”, что в Пельгулинне, добраться до редакции можно двумя способами — пересев в центре на трамвай номер 2 или на автобус 54-го маршрута. Попробуем оба варианта.

Итак, 40-й автобус отходит от остановки ”Эхте” в 9:08. Несмотря на то, что в 9:25 он прибывает на ”Лайкмаа”, это не позволяет пересесть на трамвай, который отходит в 9:26, потому что до него нужно еще дойти, преодолев перекресток. Таким образом, следующего трамвая приходится ждать практически 10 минут до 9:35. Благополучно дождавшись его, приходится еще почти 20 минут провести в пути, подъехав на ”Вяйке-Паала” в 9:52. Итого время в пути от остановки до остановки — 44 минуты.

Возможно, комбинация с 54-м автобусом окажется удачнее? Выезжаем точно так же с ”Эхте” в 9:08, но выходим на остановке ”Эстония” в 9:23. Время на то, чтобы выйти из автобуса, на то, чтобы перейти все дороги и дойти до нужной остановки — и вот 54-й автобус уже ушел в 9:25. Следующего приходится ждать почти 20 минут — до 9:42. И только в 9:55 автобус наконец прибывает на остановку ”Вяйке-Паала”. Итого — 47 минут в пути от одной остановки до другой. Даже дольше, чем в комбинации с трамваем.

На автомобиле тот же маршрут можно легко преодолеть через улицы Техника и Фильтри за 16–18 минут. При наличии небольших пробок — за 20–25 минут. Это в два, а порой и в три раза быстрее, чем на общественном транспорте.

Вечером сложнее

Другая читательница, Ирина, тоже живет в Копли и жалуется на то, что добираться до района Хааберсти не менее неудобно, чем до Ласнамяэ.
”Нет прямого автобуса из Хааберсти в Копли. С остановки ”Хааберсти” в нужном направлении идет только один автобус № 43. Потом приходится ждать 33-й автобус, который ходит редко, особенно в вечернее время. Иногда доезжаю до остановки ”Ристику” и иду на остановку ”Сыле”. 72-й автобус ходит чаще, но как повезет. Раздражает, что он вечно перегружен и заталкиваешь себя хоть куда-то, чтобы не ждать вечность следующего автобуса, — жалуется женщина. — В прошлом году проводили опросы, чтобы сделать линию Копли-Ыйсмяэ. На машине доехать — всего 10–15 минут, а на автобусе с пересадками около часа! Совершенно неудобно добираться до поликлиники и торгового центра Rocca Al Mare”.
Действительно, из Копли добраться без пересадок в Хааберсти невозможно. Несмотря на планы, такой линии нет до сих пор. Проведем эксперимент, сколько займет дорога от остановки ”Мадала” до ”Хааберсти” (ТЦ Rocca al Mare) вечером в будний день.

В 17:43 вместо 17:41 на остановку приезжает автобус № 33. Чтобы добраться до ”Рокка-аль-Маре”, удобнее именно на 33-м доехать до остановки ”Лилле”, тогда для пересадки не нужно никуда ходить.

Останавливаясь на всех остановках, впуская и выпуская пассажиров, автобус оказывается на ”Лилле” в 17:51 — на две минуты позже запланированного. Учитывая, что в 17:51 от ”Лилле” отходит 22-й, который едет в ”Рокка-аль-Маре”, счет идет на секунды. По счастливой случайности автобусы не разминулись, и нам удается втиснуться в 22-й. Таким образом, на остановке ”Хааберсти” автобус оказывается в 18:01.
Получается, что путь от остановки ”Мадала” до ”Хааберсти” на двух автобусах занял 18 минут. Можно сказать, что повезло, потому что в среднем, как показывают карты, на это уходит 22–24 минуты. На машине этот же путь занимает 11 минут. А вот обратная дорога после 19 часов вечера оказалась гораздо труднее. 22-й уже не ходит, в 19:21 садимся на остановке ”Хааберсти” в 43-й. На ”Лилле” он прибывает в 19:29. И тут встает выбор: 26-й автобус уже не ходит, ждать 33-й до 19:47 или идти на улицу Сыле в надежде на 72-й? Остаемся ждать. В 19:49 наконец садимся в автобус № 33, и на остановке ”Мадала” он оказывается в 19:56. Итого — 35 минут на дорогу, которую автомобиль преодолевает за 11.

Машина всегда быстрее

Конечно, это не единственные маршруты, на которые жалуются пассажиры. Анита, живущая в Ласнамяэ на Паэкааре, возит двоих детей на каток в Тондираба с пересадкой, на 44-м и 66-м автобусах, которые ходят редко. Несмотря на то, что расстояние это небольшое, выходить из дома семье приходится за 45 минут, так как только пересадка занимает минут 20–25.

”Да и 49-й ходит раз в полчаса. Если нужно из Ласнамяэ в Пирита на работу, то, будь добр, успей. А если ребенок в саду начнет капризничать или с воспитателем нужно переговорить, то все — не успел, жди следующий 30 минут. Что это за график? Хотя народу едет очень много”, — жалуется другая мама маленького ребенка.
Таких историй те, кто регулярно пользуются общественным транспортом, могут рассказать массу. В условиях небольшого города, без сомнения, обидно тратить на дорогу столько времени. Тем не менее, чиновники активно призывают пересаживаться с машин на автобусы, трамваи, и троллейбусы. Есть ли в этом смысл?

”Путь общественным наземным транспортом из пункта А в пункт В всегда занимает больше времени, чем на автомобиле, просто потому, что общественный транспорт вынужден делать множество остановок по пути, — констатирует вице-мэр столицы Андрей Новиков. — Подземный транспорт, например, метро, всегда быстрее наземного. Это данность, которая существует во всех городах мира”.

Светофоры помогают автобусам

Таллинн, по словам Новикова, старается улучшить ситуацию несколькими способами. И прежде всего, это создание отдельных полос для общественного транспорта.

”Также на светофорах общественному транспорту дают приоритет — зеленый свет зажигается для него на несколько секунд раньше, чем ожидающим рядом автомобилям. Такое практикуется, например, на перекрестке Лийвалайа и Пярнуского шоссе, на Пирита теэ возле ”Русалки”, — отмечает Андрей Новиков. — Для трамваев приоритет дают не только светофором, но и исключая для автомобилей возможность правого поворота через трамвайные пути. Так сделано на Тартуском шоссе”.

Почему город ратует за то, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт? Вице-мэр отвечает, что все логично — в автобусе могут ехать 100 человек, а в автомобиле — 4–5. При этом, фактически в автомобиле передвигаются в одиночку или по двое.

”Дорожное покрытие используется неэкономично, — говорит Андрей Новиков. — Сегодня автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Город же проектировался в те времена, когда автомобиль еще был роскошью, когда требовалось простоять несколько лет в очереди только на право получить автомобиль. И это было всего лишь 30–40 лет назад! Сегодня автомобиль на ходу можно купить даже за 1500 евро, что сравнимо по цене с компьютером или дорогим смартфоном”.
Вице-мэр добавляет, что Таллинн уже с 2006 года выстраивает свою политику таким образом, чтобы пропагандировать зеленый образ жизни. С 2012 года ввели бесплатный общественный транспорт, что является продолжением общей стратегии.

”Мы предлагаем людям не запретами, а мотивирующими методами пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт. Мы попросту не можем расширять имеющиеся и бесконечно строить новые дороги, чтобы уместить туда всех желающих. Например, улица Лийвалайа находится на максимуме своей пропускной способности, улица Техника в час пик стоит, Ярвевана тоже. Мы исчерпали все возможности”, — заявляет Новиков.
Он добавляет, что количество жителей в соседних с Таллинном областях растет быстрыми темпами, автомобилей на семью там больше, чем среди тех, кто живет в центре столицы. И это очень влияет на загруженность дорог.

Молодежь отказывается от машин

”Общественный транспорт по своей сущности не может соревноваться в скорости с автомобилем. Хотя бы потому, что он делает остановки, — соглашается руководитель Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич. — Но многие люди приезжают на работу, целый день работают и едут домой. Это неэффективное использование семейного бюджета — траты на машину, ее обслуживание, парковку. Я знаю, что многие молодые люди сегодня уже не хотят покупать автомобиль, а используют высвободившиеся деньги на другие цели. В случае необходимости они просто арендуют машину и едут за город”.

Эту тенденцию подтверждает и Андрей Новиков: количество получаемых прав людьми в возрасте 18–20 лет в Хельсинки, Стокгольме и даже Москве сокращается. В Таллинне этот сдвиг пока совсем небольшой.
”Да, я сам пользуюсь общественным транспортом, — отвечает на прямой вопрос вице-мэр столицы. — Как правило, на выходных. И совершенно искренне считаю, что это удобно. Ежедневно по работе я все-таки пользуюсь автомобилем, потому что так я не привязан к маршрутам и расписаниям и могу больше успеть. Хотя если у меня дела в центре, я сажусь на трамвай или иду пешком. Среди моих коллег, я думаю, примерно 50% ездят на общественном транспорте”.

Автобусов три года ждут

Сейчас в планах города, по словам Новикова, реорганизация сети общественного транспорта. Для этого необходимо присоединить уездный транспорт к столичному.

”Сегодня у нас автобус идет из Маарду, и начиная с границы с Таллинном движутся два дублирующих маршруты друг друга автобуса. Это экономически нецелесообразно. Мы хотим удлинить некоторые маршруты, сделав их доступными и для таллиннцев, и для жителей уезда. Кроме того, мы хотим сократить количество пересадок, создав побольше линий, которые пронизывали бы весь город. При этом такие линии должны иметь примерно одинаковую заполняемость по всему маршруту”, — отмечает Андрей Новиков.

Также Таллинн в ближайшие три года планирует очень серьезные инвестиции в общественный транспорт — порядка 200 млн евро.
”В декабре мы подписали исторический договор на 100 новых автобусов. Никогда Эстония не закупала так много! Наш автобусный парк — это 500–600 единиц техники. За 3 года мы закупим всего 350 совершенно новых автобусов с кондиционерами и всеми удобствами, то есть более половины нашего автопарка будет обновлено, — делится планами вице-мэр. — В то же самое время появится порядка 8 или даже 15 новых трамваев. Если один автобус — это 250–300 тысяч евро, то один новый трамвай — это 3,5–4 млн евро”.

Денис Бородич добавляет, что TLT как оператор хочет сделать общественный транспорт не вынужденной мерой, а удобным выбором для горожан.

”Мы хотим обновить свой парк, чтобы пассажирам было приятно ездить. Мы видим это на примере новых современных и удобных трамваев, которыми все довольны. Сейчас такие же планы в отношении автобусов. Они придут новые, свежие, с USB-портами. Мы понимаем людей, которые не хотят ездить на автобусах, потому что в них некомфортно. Поездка должна быть приятной, и со своей стороны мы постараемся сделать для этого все”, — заявляет руководитель Tallinna Linnatranspordi AS.

В качестве одного из способов сокращения времени в пути TLT сейчас пробует приучить пассажиров в часы, когда транспорт не загружен, а на остановках нет пассажиров, нажимать кнопку ”Стоп”, чтобы сигнализировать водителю о намерении выйти.

”Это обычная практика в других странах и городах, она применяется в Тарту, Вильянди, на Маардуских линиях, просто никогда не использовалась в Таллинне, — объясняет Бородич. — Мы смотрим, какой это даст результат, где повлияет на графики, потому что с опережением у нас ехать нельзя. Возможно, где-то стоит пересмотреть графики, чтобы было эффективнее и быстрее. Понемногу мы хотим приучить людей нажимать на ”Стоп”. Нет смысла делать остановки там, где они не нужны. Кроме того, это повлияет на более эффективный расход топлива и более плавное движение”.

"МК Эстония"
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