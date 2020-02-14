Тише едешь – дальше будешь? Почему путь на общественном транспорте занимает в разы больше времени

”Да и 49-й ходит раз в полчаса. Если нужно из Ласнамяэ в Пирита на работу, то, будь добр, успей. А если ребенок в саду начнет капризничать или с воспитателем нужно переговорить, то все — не успел, жди следующий 30 минут. Что это за график? Хотя народу едет очень много”, — жалуется другая мама маленького ребенка.
Таких историй те, кто регулярно пользуются общественным транспортом, могут рассказать массу. В условиях небольшого города, без сомнения, обидно тратить на дорогу столько времени. Тем не менее, чиновники активно призывают пересаживаться с машин на автобусы, трамваи, и троллейбусы. Есть ли в этом смысл?
”Путь общественным наземным транспортом из пункта А в пункт В всегда занимает больше времени, чем на автомобиле, просто потому, что общественный транспорт вынужден делать множество остановок по пути, — констатирует вице-мэр столицы Андрей Новиков. — Подземный транспорт, например, метро, всегда быстрее наземного. Это данность, которая существует во всех городах мира”.
Светофоры помогают автобусам
Таллинн, по словам Новикова, старается улучшить ситуацию несколькими способами. И прежде всего, это создание отдельных полос для общественного транспорта.
”Также на светофорах общественному транспорту дают приоритет — зеленый свет зажигается для него на несколько секунд раньше, чем ожидающим рядом автомобилям. Такое практикуется, например, на перекрестке Лийвалайа и Пярнуского шоссе, на Пирита теэ возле ”Русалки”, — отмечает Андрей Новиков. — Для трамваев приоритет дают не только светофором, но и исключая для автомобилей возможность правого поворота через трамвайные пути. Так сделано на Тартуском шоссе”.
Почему город ратует за то, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт? Вице-мэр отвечает, что все логично — в автобусе могут ехать 100 человек, а в автомобиле — 4–5. При этом, фактически в автомобиле передвигаются в одиночку или по двое.
”Дорожное покрытие используется неэкономично, — говорит Андрей Новиков. — Сегодня автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Город же проектировался в те времена, когда автомобиль еще был роскошью, когда требовалось простоять несколько лет в очереди только на право получить автомобиль. И это было всего лишь 30–40 лет назад! Сегодня автомобиль на ходу можно купить даже за 1500 евро, что сравнимо по цене с компьютером или дорогим смартфоном”.
Вице-мэр добавляет, что Таллинн уже с 2006 года выстраивает свою политику таким образом, чтобы пропагандировать зеленый образ жизни. С 2012 года ввели бесплатный общественный транспорт, что является продолжением общей стратегии.
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