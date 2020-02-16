Теплая зима сильно ударила по доходам многих жителей Эстонии

Есть те, кто радуется теплу за окном, а есть те, кто каждый день ждет снега. Потому что для них такая зима — убытки. Кто же пострадал этой аномально теплой зимой и почему?
Тартуский марафон и лыжные спуски
Из-за отсутствия снега отменен Тартуский лыжный марафон. А на него зарегистрировались многие тысячи человек.
Зимний парк в Отепяэ, спуск в Кивиыли и горки в Нымме сейчас вообще находятся в вынужденном отпуске. На сайте спуска в Кивиыли говорится: ”Откроемся сразу, как позволит погода!”, а его представитель сказал СМИ, что они терпят убытки примерно в 25 000 евро в месяц.
В Нымме две горки из трех ждут снега, открыта только учебная. ”Что белое, холодное и есть только в Нымме? Снег”, — шутят они в Фейсбуке. Его берегут как крупицы золота, хранят под брезентом и надеются, что плюсовая температура продержится недолго.
Продажа лыж
С такой зимой уже не крикнешь: ”Лыжню!” Представитель магазина www.suusad.ee Пеэтер Ноони отмечает, что на них теплая зима очень повлияла: ”Если в декабре продажи были в четыре раза хуже, чем в прошлом году, то в январе — уже в 10 раз хуже! Закрыты спуски в Эстонии, и в Европе и Скандинавии тоже проблемы со снегом”.
Представитель магазина A2K Sport в Пярну Каупо Коплус говорит, что и на них сильно повлияла погода, особенно на продажи товаров, связанных со снегом. И если зимнюю одежду и обувь еще как-то покупают, то лыжи и лыжные ботинки не идут.
”В начале зимнего периода был небольшой оборот, когда покупали в подарок на Рождество или с надеждой, что снег все же выпадет, — добавляет он. — А сейчас все по нулям. С лыжами такие дела, что если снега нет, то скидки не привлекут”.
Все для рыбалки
Теплая погода сказалась и на количестве желающих купить рыболовные снасти и товары для рыбалки. Член правления фирмы Salmo&Luts OÜ (магазины Salmo) Алексей Антипчик отмечает, что плюсовая температура влияет на продажи — особенно классических зимних товаров, таких как ледобуры и санки: они снизились на 50% по сравнению с прошлым годом.
”Но в то же время количество проданных летних товаров значительно превышает продажи за аналогичный период прошлого года, — добавляет он. — Мы уже подготовили свои магазины к теплой погоде, и клиенты, которые не желают расставаться с любимым хобби, остаются довольными и уходят с покупками. Сейчас, например, активно покупают все для ловли на спиннинг. К тому же с первого февраля в водоемах Эстонии снимается запрет на ловлю речной форели. Также хорошо ловится окунь. Достаточно много покупают товаров для фидерной и донной ловли: от прикормок и крючков до удилищ и катушек”.
Фидерная рыбалка сейчас в Эстонии на пике популярности, и люди не хотят терять время и ждать весны, тем более что погода способствует летним видам рыбной ловли.
”К счастью, рыболовные принадлежности — не сметана, до следующего сезона не прокиснут, — улыбается он. — Что-то предложим клиентам по хорошей цене уже сейчас, дадим людям воспользоваться ситуацией. Ведь такая теплая зима скорее исключение, нежели правило. И, может быть, в следующем году она окажется суровой”.
Шины
Пострадал и бизнес, связанный с шинами. Обычно покрышки меняют до декабря, но за последние пару месяцев, говорят представители ”шинного” бизнеса, несколько увеличилось количество желающих поставить себе ламель.
Страдают от теплой зимы, как ни странно, и те водители, у кого стоит шипованная резина. Ведь шипы при езде по асфальту изнашиваются быстрее, чем по снегу.
”Потому что по снегу или при минусовой температуре шипы не работают так, как должны. Они больше мешают, особенно при торможении. Увеличивается и тормозной путь”, — перечисляет представитель фирмы Tireman OÜ (марка Vianor) Алена Ростовщикова.
Представитель фирмы RehvidPluss Индрек Кермoн отмечает, что есть категория людей, которые ждут зимы, чтобы поменять покрышки.
”У них они старые, но ездить месяц-другой осенью еще можно, — говорит он, — и они примерно в январе начинают просить скидку, чтобы шины поменять. Но теплая зима сказалась и на их количестве. И даже если скоро выпадет снег, такие люди подумают: ”Ну подумаешь, месяц потерплю, а в марте уже можно ездить на летней резине”. Поэтому если до этого мы три года продавали зимнюю резину и в январе, то сейчас таких людей уже мало. Да, такая зима вредна для покрышек. Но шипованная резина все равно лучше — на черном льду она тормозит быстрее, чем ламель”.
Представитель магазина Reff в Валга Тимур Грин подтверждает, что в такую погоду настоящие зимние покрышки стираются быстрее, потому что они созданы для работы при более экстремальных температурах.
”Если шина покрыта шипами через весь рисунок протектора, то она стирается медленнее, потому что катится в основном на шипах, — поясняет он. — И на резину оказывается меньше трения. Если шипы только по краям — цена на такие шины ниже — то им приходится на асфальте труднее, и они стираются быстрее. Шипы становятся от такой погоды тупее, нагреваются в своих гнездах больше и нередко теряются даже при самом безобидном торможении или разгоне”.
Шубы
Теплая зима повлияла и на цены на шубы, растопив их в некоторых местах на 30–50%. То есть скидки сейчас — по 1200–1700 евро за шубку, по 200 евро за жилет. Хотя продавцы пока тревогу не бьют и отмечают, что это — обычные скидки.
”Еще до начала февраля будут скидки, а потом цены снова поднимут”, — говорят продавцы, отмечая, что спрос на шубы есть. Но, кажется, шуб в этом году в магазинах висит существенно больше, чем в прошлом, и покупают их пока не очень активно.
В интернет-магазинах шубы тоже пользуются популярностью: ”Эта зима для Kasukas.ee — намного лучше, чем прошлая. Оборот вырос примерно на 35%. И вообще, снег не влияет, потому что шуба — это прекрасная инвестиция. Ее можно носить и при температуре +5”.
Руководитель OÜ Lindante (пошив и переделка шуб) Тармо Каттаго тоже заверяет, что теплая зима на них не повлияла: ”Обычно шуба — это взвешенное решение, единственное только, в такую зиму предпочитают более легкие и короткие”.
Люди
Пострадали и те, чья работа связана с уборкой снега. ”Работы нет, зарплаты нет”, — говорит Михаил.
Дворники на зарплате радуются, что меньше нагрузка, а те, кто на сдельной, — затягивают пояса потуже. Да и некоторым из тех, кто работает на спусках и склонах, пришлось из-за такой зимы искать другое место.
Но большинство народу все же довольны, что зима теплая: во многих магазинах — существенные скидки, и можно купить что-то впрок, до следующей зимы.
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