Теплая зима сильно ударила по доходам многих жителей Эстонии

Тартуский марафон и лыжные спуски

Из-за отсутствия снега отменен Тартуский лыжный марафон. А на него зарегистрировались многие тысячи человек.

Зимний парк в Отепяэ, спуск в Кивиыли и горки в Нымме сейчас вообще находятся в вынужденном отпуске. На сайте спуска в Кивиыли говорится: ”Откроемся сразу, как позволит погода!”, а его представитель сказал СМИ, что они терпят убытки примерно в 25 000 евро в месяц.

В Нымме две горки из трех ждут снега, открыта только учебная. ”Что белое, холодное и есть только в Нымме? Снег”, — шутят они в Фейсбуке. Его берегут как крупицы золота, хранят под брезентом и надеются, что плюсовая температура продержится недолго.

Продажа лыж

С такой зимой уже не крикнешь: ”Лыжню!” Представитель магазина www.suusad.ee Пеэтер Ноони отмечает, что на них теплая зима очень повлияла: ”Если в декабре продажи были в четыре раза хуже, чем в прошлом году, то в январе — уже в 10 раз хуже! Закрыты спуски в Эстонии, и в Европе и Скандинавии тоже проблемы со снегом”.

Представитель магазина A2K Sport в Пярну Каупо Коплус говорит, что и на них сильно повлияла погода, особенно на продажи товаров, связанных со снегом. И если зимнюю одежду и обувь еще как-то покупают, то лыжи и лыжные ботинки не идут.

”В начале зимнего периода был небольшой оборот, когда покупали в подарок на Рождество или с надеждой, что снег все же выпадет, — добавляет он. — А сейчас все по нулям. С лыжами такие дела, что если снега нет, то скидки не привлекут”.

Все для рыбалки