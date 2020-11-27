Телефонные мошенники не унимаются: пенсионерка лишилась нескольких тысяч евро после звонка ”из банка”

Все произошло 30 сентября. Татьяне (имя изменено, настоящее имя редакции известно. — Прим. ред.) позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и сказал, что со счета пенсионерки пытаются украсть деньги, и чтобы это предотвратить, карточку надо заблокировать.

Час на ограбление

Процедура ”блокировки” заняла почти целый час. Все это время Татьяна была на связи и делала все, что ей говорили. А говорили ей, что нужно подтвердить действия, которые якобы сотрудник банка совершает для блокировки карты, PIN-кодом в ее Smart-ID. Таких ”блокировок” за час удалось сделать целых три, пока домой не вернулась дочь Татьяны Светлана.

”Я зашла, мама говорила по телефону. Сказала, что это ей звонят сотрудники безопасности банка, нужно карту заблокировать. Я сразу заподозрила неладное и сказала маме положить трубку. Но она возразила, что специально проверила в интернете номер, с которого ей звонят, и номер телефона 631 010 действительно принадлежит Swedbank, — рассказывает Светлана. — В итоге я сама вырвала телефон у мамы из рук и нажала на кнопку! Мы сразу полезли в банк и обнаружили, что мошенники успели украсть в общей сложности 6270 евро”.

По горячим следам мать с дочерью стали пытаться хоть что-то сделать. Так как деньги были забронированы, но не списаны, они в первую очередь обратились в Swedbank. Но там ответили, что банк сделать уже ничего не может, поскольку операции были подтверждены PIN-кодами. Татьяна написала заявление в полицию, но вернуть деньги это не поможет.

Светлана стала выяснять, куда ушли деньги ее матери. Все три транзакции вели на украинский электронный кошелек Liqpay, через который преступники оплатили покупки в украинских интернет-магазинах Citrus — 1225,06 евро и Komfi — 2603,21 евро. Оба торгуют электроникой и бытовой техникой. Светлана пыталась связаться с магазинами, объяснить ситуацию, но результатов не добилась.

”Я понимаю, что мама сама подтвердила эти транзакции. Но почему банки не блокируют такие подозрительные операции? Да и деньги были на брони, они еще не ушли. Неужели нельзя было остановить транзакцию? — возмущается девушка. — Мне кажется, учитывая, как легко это сделать, банки должны продумать систему безопасности, которая защищала бы их клиентов от таких мошенников. Ведь люди видят телефонный номер банка и верят”.