Судебный исполнитель арестовал выплаты по больничным: как вернуть деньги?

Яна говорит, что она написала заявление о возврате денег, но судебный исполнитель ей отказал.

”Мол, заявление о возврате денег можно было подавать только в течение трёх дней, — передает беседу она. — Но люди-то об этом не знают! И их уж точно никто не предупреждает, что у вас есть всего три дня. А когда пишешь судебному исполнителю, он отвечает: уже поделать ничего нельзя, и деньги отосланы кредитору. Вот почему так? Неужели это делается специально, чтобы человек не успел или не смог получить свои же деньги?”

Не проспите!

Cудебный исполнитель Татьяна Афанасьева объясняет: ”Об аресте счета и предъявлении денежного требования к Больничной кассе должника извещают путем направления ему акта об аресте. Акт составляют на эстонском языке. Нежелание понять написанное и приводит к тому, что должник не знает о происходящих в его отношении исполнительных действиях”.

По ее словам, в тот день, когда должнику на счет поступает 1 евро от Хайгекассы, остальную сумму по больничным переводят судебному исполнителю.

”И в течение трех (!) рабочих дней, начиная со следующего после удержания дня, то есть когда должнику выплатили 1 евро, у человека есть право предоставить судебному исполнителю заявление о возврате удержанной суммы, — подчеркивает Татьяна Афанасьева. — К заявлению нужно приложить выписку с банковского счета за текущий месяц, чтобы доказать, что в этом месяце не был использован положенный по закону минимум, который не подлежит аресту”.

Почему на подачу заявления дают всего три рабочих дня? А потому, что, по закону, именно столько удержанные деньги и хранятся на административном счете судебного исполнителя. Начиная с четвертого дня судебный исполнитель обязан произвести перевод удержанных денег взыскателю.

”В своей практике мы регулярно рассматриваем подобные заявления. Если должник своевременно связался с судебным исполнителем, проблем не возникает, — говорит она. — Если у должника возникают вопросы относительно его прав и обязанностей в исполнительном производстве, порядка ареста его имущества, или иные связанные с производством вопросы, должник имеет право записаться на прием к судебному исполнителю или предоставить свои вопросы письменно. Срок ответа на письменные запросы составляет 30 дней. Время приема и телефоны для записи к судебным исполнителям можно всегда уточнить на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих www.kpkoda.ee”.