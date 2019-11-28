Стоит ли вкладывать полученные со второй ступени деньги в недвижимость, и если да, то в какую

К небольшим городам, к сожалению, не относятся Тарту или Пярну — цены на недвижимость здесь могут запросто поспорить со столичными. Если в Таллинне средняя стоимость квадратного метра жилплощади в июле побила все рекорды, превысив отметку в 2000 евро за квадрат, то Пярну от главного города Эстонии ушел совсем недалеко. Тут метр жилплощади в новостройке, да еще и с видом на море может обойтись в полторы тысячи евро, а то и больше. А Тарту запросто может составить конкуренцию столице.

”В Тарту сложно искать недорогую недвижимость, — рассказывает Майли Горюнова, маклер тартуского отделения бюро недвижимости 1Partner. — Стоимость метра даже самой дешевой квартиры на окраине не будет ниже 1000 евро. В центре города, разумеется, цены еще выше, а стоимость квадратного метра нового жилья может достигать и 2000 евро”.

По словам маклера, средняя цена на нуждающуюся в ремонте однушку в Тарту может составлять 25–30 000 евро. Так что 4800 евро тут, к сожалению, не подойдут — разве что в качестве первого взноса. Если исходить из требуемых 10% самофинансирования, то можно уложиться.

Езжайте в поселки

Второй по популярности город — Пярну. Летняя столица Эстонии радует спокойствием и уютом. Вот только жилье здесь купить также совсем непросто. Терье Вырк, маклер Arcovara по этому региону, тоже затрудняется с поиском недорогих вариантов.

”В Пярну стоимость самых дешевых квартир в среднем 50 000 евро, — рассказывает она. — Конечно, многое зависит от района города, состояния жилплощади, метража. Но приобрести на 4800 евро апартаменты точно не получится. Можно сделать первый взнос, но многое зависит от банка и возраста ходатайствующих. Например, людям в возрасте кредит уже так легко не дадут”.

Стоимость квадратного метра жилплощади тут также варьируется. Можно найти и 800 евро за квадрат (представьте, вы сможете купить 6 метров площади — прихожая, сан-узел или крохотная кухонька). А может достигать и полутора тысяч — это почти балкон, если представить, что его площадь составляет 3,2 квадратных метра.

”А вот если поискать подальше от Пярну, то можно найти более подходящие варианты, — говорит Терье Вырк. — Например, поселки Коонга, Тыстамаа, Ватла. Они не так далеко от моря, но зато жилье там можно купить совсем по другой цене. Например, 10 000 евро. Правда, придется вложиться в ремонт, но все равно такая стоимость выглядит реальнее. На первый взнос как раз пойдет освободившаяся сумма, а остальное выплачивается частями. До Пярну доехать проблем нет — транспортная сеть развита и налажена, жизнь дешевая, а места очень красивые”.