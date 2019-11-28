28.11.2019, 07:40

Стоит ли вкладывать полученные со второй ступени деньги в недвижимость, и если да, то в какую

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Инна Мельникова
EST 2
Lasnamägi
Kortermaja. Pilt on illustreerivFoto: Madis Veltman

Ажиотаж вокруг отмены второй пенсионной ступени не утихает. Ведь из накопленных 4,5 млрд евро практически у каждого присоединившегося к этой системе в среднем окажется по 6000 евро. Которые можно будет снять. Правда, за вычетом налогов сумма окажется совсем небольшой: 4800 евро. Однако и они могут пригодиться, пишет "МК-Эстония".

Когда на руках оказывается некая сумма денег, очень сложно удержаться от искушения и не потратить ее — ведь нужно купить столько вещей. И вот так, где-то по десять, где-то по сто евро, но от и без того крохотного капитала не остается ничего. А когда спохватываешься, становится поздно.

Конечно, 4800 евро — мало. Но при грамотном подходе можно превратить эту сумму в нечто большее. Первый вариант — обратить деньги в знания. То есть потратить деньги на обучение — будь то изучение чего-то нового или просто повышение квалификации. Но на такие подвиги люди идут неохотно, предпочитая что-то более надежное. А на данный момент самым надежным выглядит недвижимость. Причем даже на такие небольшие средства кое-что можно прикупить и даже заставить работать.

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Тарту догоняет Таллинн

”Конечно, без дополнительного финансирования на такую сумму в столице вы ничего себе позволить не сможете, — рассказывает руководитель бюро недвижимости Ambrosi Kinnisvara Анатолий Амбрози. — Но в небольших городах Эстонии это вполне реально”.

К небольшим городам, к сожалению, не относятся Тарту или Пярну — цены на недвижимость здесь могут запросто поспорить со столичными. Если в Таллинне средняя стоимость квадратного метра жилплощади в июле побила все рекорды, превысив отметку в 2000 евро за квадрат, то Пярну от главного города Эстонии ушел совсем недалеко. Тут метр жилплощади в новостройке, да еще и с видом на море может обойтись в полторы тысячи евро, а то и больше. А Тарту запросто может составить конкуренцию столице.

”В Тарту сложно искать недорогую недвижимость, — рассказывает Майли Горюнова, маклер тартуского отделения бюро недвижимости 1Partner. — Стоимость метра даже самой дешевой квартиры на окраине не будет ниже 1000 евро. В центре города, разумеется, цены еще выше, а стоимость квадратного метра нового жилья может достигать и 2000 евро”.
По словам маклера, средняя цена на нуждающуюся в ремонте однушку в Тарту может составлять 25–30 000 евро. Так что 4800 евро тут, к сожалению, не подойдут — разве что в качестве первого взноса. Если исходить из требуемых 10% самофинансирования, то можно уложиться.

Езжайте в поселки

Второй по популярности город — Пярну. Летняя столица Эстонии радует спокойствием и уютом. Вот только жилье здесь купить также совсем непросто. Терье Вырк, маклер Arcovara по этому региону, тоже затрудняется с поиском недорогих вариантов.

”В Пярну стоимость самых дешевых квартир в среднем 50 000 евро, — рассказывает она. — Конечно, многое зависит от района города, состояния жилплощади, метража. Но приобрести на 4800 евро апартаменты точно не получится. Можно сделать первый взнос, но многое зависит от банка и возраста ходатайствующих. Например, людям в возрасте кредит уже так легко не дадут”.

Стоимость квадратного метра жилплощади тут также варьируется. Можно найти и 800 евро за квадрат (представьте, вы сможете купить 6 метров площади — прихожая, сан-узел или крохотная кухонька). А может достигать и полутора тысяч — это почти балкон, если представить, что его площадь составляет 3,2 квадратных метра.

”А вот если поискать подальше от Пярну, то можно найти более подходящие варианты, — говорит Терье Вырк. — Например, поселки Коонга, Тыстамаа, Ватла. Они не так далеко от моря, но зато жилье там можно купить совсем по другой цене. Например, 10 000 евро. Правда, придется вложиться в ремонт, но все равно такая стоимость выглядит реальнее. На первый взнос как раз пойдет освободившаяся сумма, а остальное выплачивается частями. До Пярну доехать проблем нет — транспортная сеть развита и налажена, жизнь дешевая, а места очень красивые”.

Яника Тоотс, старший маклер тартуского представительства Arcovara добавляет, что действительно, в Пярну и Тарту подыскивать недвижимость за такие деньги далеко не лучший вариант.
”Я рекомендую обратить внимание на Валгамаа, Пылвамаа и Йыгевамаа, — говорит она. — Там относительно недорогая недвижимость и можно подобрать подходящее решение”. Кстати, Йыгевамаа и Пылвамаа расположены на берегу Чудского озера.

Дорогая Нарва

Однако самым перспективным, как это ни странно, маклеры видят именно Ида-Вирумаа. Жилье там совсем недорогое, но это как посмотреть: в Нарве, во‑первых, совсем немного квартир, выставленных на продажу, а во‑вторых, они не такие уж доступные.

”Сложилась довольно интересная ситуация, — рассказывает управляющий директор бюро недвижимости Trianon Grupp Сергей Горлач. — Несмотря на то, что население из Нарвы уезжает, в город приезжает очень много командировочных. Тут же и производство, и структуры государственного управления, и университет. Жизнь кипит. И разумеется, приезжие хотят жить в хороших условиях — скорее всего, компенсации им позволяют снять отремонтированные квартиры. Покупать их не стремятся, а вот аренда расхватана вся, и владельцы этим пользуются”.

Как отмечает Сергей Горлач, сейчас неплохое время вложить деньги в недвижимость — она пользуется спросом. И на сдаче квартиры в аренду можно иметь пусть небольшой, но стабильный доход.

”Хрущевка площадью 40 квадратных метров может стоить 10–11 000 евро, — рассказывает управляющий директор Trianon Grupp. — Конечно, это будет нуждающаяся в ремонте квартира, но отремонтированное жилье обойдется уже в 25 000. Сдать можно примерно за 170 евро в месяц плюс коммуналка. Окупаться будет, конечно, долго, но зато квартира не будет стоять просто так”.

Стоимость квадратного метра нуждающегося в капитальном ремонте жилья может стоить 250 евро — можно сразу приобрести 19 квадратов — как раз половина хрущевки. А квадратный метр в сталинском доме в центре Нарвы плюс ремонт и хороший вид из окна потянет на 900 евро.
”Квартиры пользуются спросом, и цены не снижаются, — подчеркивает Сергей. — У нас на продаже сейчас однушка с видом на две крепости. Ее цена 45 000 евро, то есть квадратный метр стоит примерно 1200–1300 евро”.

Рассмотрите Йыхви

Если хотите вложить деньги сразу, не обременяя себя ипотекой, остается Ида-Вирумаа. Цены на недвижимость тут совсем невысокие, спросом особо не пользуются. Однако…

”В Йыхви и Силламяэ, пожалуй, можно подыскать однушку, стоимость которой более или менее уложится в полученную со второй пенсионной ступени сумму, — говорит руководитель бюро недвижимости Ambrosi Kinnisvara Анатолий Амбрози. — В Йыхви можно даже с ремонтом. Купленные апартаменты вполне реально сдать за 100 евро в месяц. Таким образом вложенные в покупку жилья средства вернутся за пять лет. Конечно, 100 евро не заработок, но деньги хотя бы не потеряются, инфляция их не съест”.

Несмотря на достаточно пессимистичные прогнозы, Анатолий Амбрози видит неплохую перспективу у региона. И отмечает, что люди достаточно регулярно покупают тут недвижимость, причем Йыхви является популярным городом.

”Во-первых, покупают квартиру те, кто когда-то жил здесь, затем переехал в Таллинн, обзавелся жильем в столице, а к пенсии решил вернуться в родной город, — объясняет специалист. — То есть квартира в Таллинне сдается, а хозяева живут в Йыхви. Во-вторых, есть те, для кого жизнь в Таллинне оказалась дорогой. Они также покупают недвижимость подешевле — в провинции, и благополучно переезжают”.

Приобретать в этом регионе дешевые жилплощади в качестве серьезных инвестиций специалисты не рекомендуют — выставленный на продажу объект может прождать покупателя даже год. Хотя бывают исключения.
”Предприниматели покупают квартиры в Кохтла-Ярве и сдают их по 100 евро в месяц украинцам, — рассказывает Анатолий Амбрози. — Такой вариант бизнеса вполне реален, но повторю, что быстро вывести вложенные в такую недвижимость деньги будет сложновато”.

Тем не менее, в Ида-Вирумаа открываются торговые сети, живут люди, стоимость квартир ниже определенного предела точно не опустится… Так что вариант купить квартиру именно здесь вполне реален. Но нужно точно понимать, что вы хотите. Одно дело — обеспечить себе старость или небольшой стабильный доход. Другое дело — попробовать разбогатеть. Но факт в том, что лишь в Ида-Вирумаа есть шанс приобрести квартиру даже за 4800 евро. В Ору, например, жилье есть и по 2000 евро.

Заработать на микрожилье

Столица стоит особняком. Цены тут заоблачные, и стоимость квадратного метра жилплощади заставляет вздрагивать. Несмотря на опасения, что вот-вот разразится очередной кризис, строительство продолжается, количество площадей увеличивается, а цены ниже не становятся. Купить в Таллинне жилье за 4800 евро, конечно же, невозможно.

”Но полученная сумма может подойти в качестве первого взноса, при условии, что банк дает ипотеку, — комментирует Анатолий Амбрози. — Вполне реально приобрести микроквартиру и обратить ее в прибыльный проект”.

Рынок съемного жилья в столице переживает расцвет. Погоду делают ”понаехавшие” — и студенты, и рабочие, и эмигранты. Всем им нужно жилье, и у большинства нет денег на покупку недвижимости. Поэтому остается только одно — аренда. Благодаря чему у счастливых владельцев лишней жилплощади появился шанс немножко заработать — стоимость аренды в Таллинне значительно выше, чем аренда в других регионах Эстонии.

Микроквартиры — это реконструированные и превращенные в отдельные апартаменты бывшие общаги, например, на Сыле или Паэ. Хоть площадь у них невелика — 16 или 12 квадратных метров, спрос на это жилье огромен. Как в аренде, так и покупке — приобрести их сложно, они на рынке не залеживаются. Но если вам повезет, то…

”Микроквартира стоит примерно в два раза дешевле двушки в Ласнамяэ, то есть примерно 30–35 000 евро, — говорит Анатолий Амбрози. — Так что на первый взнос полученной суммы должно хватить. Следующий шаг — сдача в аренду. 200–250 евро за аренду плюс коммуналка — и жилье отхватят с руками. Мы совсем недавно закрыли сделку по такой микроквартирке на Паэ, и новый владелец в тот же день выставил ее в аренду”.

Uudiskirja Üleskutse
"МК Эстония"
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