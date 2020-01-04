04.01.2020, 16:55

Стоит ли родителям рассчитывать на медали и гонорары, отдавая ребенка в спорт в Эстонии?


Яна Малышева
EST 8
Palupere mini-arena
Palupere mini-arenaFoto: Raivo Tasso

Спорт больших достижений начинается с малого – хоккейной коробки во дворе или шахматного кружка. А продолжиться в сторону медалей и пьедесталов под музыкальное сопровождение национального гимна он может только с помощью системы подготовки спортсменов, организованной на государственном уровне. Есть ли такая в Эстонии и могут ли родители мечтать увидеть своего отпрыска чемпионом хоть какой-то части мира – разбирались вместе с тренерами, чиновниками и родителями, разбиралась "МК-Эстония".

Спорт в Эстонии децентрализован, подчиняется Министерству культуры, и напрямую государству не принадлежит ни одной спортивной организации. Клубы, федерации и объединения являются независимыми в принятии своих решений.

Цель — догнать и не перегнать

Принятые в 2015 году в Рийгикогу ”Основы политики Эстонии в области спорта до 2030 года” установили такую цель — к 2030 году уровень духовного и физического баланса жителей Эстонии должен соответствовать уровню благосостояния Северных стран, а в Эстонии к этому сроку должна быть создана жилая среда, способствующая физической активности, продлению жизни, сохранению здоровья, самореализации и экономическому росту.

За спорт больших достижений в стране отвечает Олимпийский комитет Эстонии (EOK). В него входят 69 спортивных союзов, 15 уездных спортивных союзов, 4 городских спортивных союза и 18 общегосударственных спортивных объединений. Олимпийский комитет работает в сфере подготовки эстонских спортсменов к Олимпийским играм и организации участия эстонской сборной в летней и зимней Олимпиадах, Европейских играх и юношеских олимпийских соревнованиях. Сам для себя EOK определяет область работы даже шире:

”Являясь ведущей организацией эстонского спорта, мы отвечаем за управление спортивной системой в целом, а также за развитие спорта высших достижений и воспитание новых поколений эстонских профессиональных спортсменов, защищая принципы честной игры и чистый спорт”, — гласит информация на сайте Комитета.

Миллионные инвестиции

Спортивный директор ЕОК Мартти Раю рассказал подробнее о финансовой стороне вопроса. Деньгами принято поддерживать виды спорта, относящиеся к программе Олимпийских игр. Начиная с этого года также финансируются пять неолимпийских видов, популярных в Эстонии, — шахматы, танцы, спортивное ориентирование, ралли и автоспорт. Деньги делятся на основе результатов.

”В 2019 году ЕОК инвестировал в спорт высших достижений 4,9 млн евро, а в 2020 году мы планируем вложить 6,9 млн евро, — пояснил Раю. — В годовой бюджет входят: поддержка олимпийской подготовки спортсменов (заработная плата и расходы на подготовку), зарплаты тренеров, система поддержки молодежи, спортивная медицина, антидопинг, поддержка командных видов спорта, поездки на Олимпийские игры и Европейские игры, медальные бонусы спортсменам и тренерам на Олимпийских играх, медали чемпионатов мира и европейских чемпионатов и другое”.

Кроме того, ЕОК инвестирует в молодежные проекты (стипендии выдающимся юным спортсменам, таким как чемпионка мира по фехтованию Юлия Беляева, фристайл-лыжница Келли Сильдару, теннисистка Анетт Контавейт и многим другим участникам проекта ”Märka järgnevat põlvkonda”, поездки на юношеские Олимпийские игры и Европейские юношеские олимпийские фестивали, различные стипендии и проекты для спортсменов) — в этом году 405 000 евро. Также финансируются и образовательные проекты (в том числе университетские стипендии для спортсменов, спортивные научные проекты и т. д.) — в этом году 415 000 евро.

Источниками финансирования являются государственный бюджет, олимпийское движение и спонсоры.

Молодых спортсменов, по словам Мартти Раю, поддерживают с помощью специальной программы. Перспективные ребята в возрасте до 22 лет (как правило, начиная с 14) могут претендовать на стипендию 3000 евро в год, которая начисляется и обосновывается ежеквартально. Спортсмены, которые получат стипендию, выбираются на основании результатов соревнований международного уровня. Выбранные молодежные тренеры этих спортсменов получают 1500 евро стипендии в год.

Естественный отбор

Эстонские национальные сборные в самых разных видах спорта добиваются неплохих результатов на международном уровне. Больше всего медалей по летним видам у борцов, легко- и тяжелоатлетов. В зимних видах высоких мест спортсмены достигали только в лыжных гонках.

Готовят кадры для этих выступлений 437 спортивных школ. Тренировки в большинстве видов спорта начинаются с 6–7 лет, но конкуренция за детей иногда приводит и к более раннему старту, лет с 4–5. Спортивные школы стараются набрать группы с раннего возраста, начинают раньше тренировать, работают в детских садах, отбирают самых талантливых. Большинство детей, что вполне похвально и объяснимо, занимается спортом просто для здоровья и досуга, но через 10 лет тренировок в спорте остаются около 10% от первоначального набора.

По словам мамы юного футболиста Илоны Мяэару, дети, которые действительно горят спортом и хотят продвинуться в нём, находят поддержку тренеров и применение своим талантам:

”Стивену скоро 14, из них он футболом занимается уже 10 лет, из первой своей группы он один и остался, — рассказывает Илона. — С самого начала говорил: ”Хочу работать футболистом”. И по-прежнему рвётся на тренировки в любую погоду и время года. Летних отпусков или каникул у нас никогда не было. Он говорит: ”У меня лагерь”, ”У меня соревнования”, ”У нас чемпионат, как я поеду?”. С этого учебного года по рекомендации тренера перешел футбольный класс в Tallinna Arte Gümnaasium, старается успевать по всем направлениям. Он понимает главное — надо постоянно тренироваться, слушать тренера и показывать себя. Мне, конечно, хочется, чтобы он был в первую очередь здоров, а футбол — спорт травматичный. Ни на каких достижениях я не настаиваю, но это, безусловно, приятно, когда твой сын получает награды”.

Денег нет, но вы держитесь

Среди самых популярных и результативных в Эстонии видов спорта специалисты называют разные единоборства, фехтование, греблю. Но даже в тех областях, где у страны никогда не было особенных успехов, всегда стремятся к лучшему и надеются на большее.

Михаил Артюхов, руководитель футбольного клуба ”Легион”, говорит, что серьезная сборная появится в стране лет через 10–15 — именно такой срок понадобится на взращивание спортсменов в условиях улучшенной материально-технической базы:

”Несмотря на то, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, в Эстонии он никогда не был в приоритете, — поясняет Михаил Артюхов. — Климат у нас неподходящий. Но сейчас появляются крытые поля, а это значит, что у молодежи есть шанс на качественный рост. Как тренер молодежной сборной U-17 могу сказать, что уже сейчас мы работаем очень качественно. У нас хорошие результаты — обыграли Францию, Испанию, Швецию, в следующем году в Эстонии пройдет чемпионат Европы среди молодежных команд. И мы не будем там мальчиками для битья”.

Но тренировочная база — не единственное условие достижения спортсменами высоких результатов. Большую роль играет высокая конкуренция между видами спорта за талантливых учеников и отсутствие к спорту денежного интереса со стороны спонсоров.

Надо признать, что материальная составляющая — важный стимул, которым руководствуются родители, направляющие своего ребенка в спорт. Ведь всем кажется, что профессиональный спортсмен уж точно зарабатывает выше среднего.

”В эстонской высшей лиге нормальные тренировочные условия, хорошая спортивная инфраструктура, но контракты и оклады в сравнении с другими странами Европы очень скромные, — рассказывает Артюхов. — У молодых игроков зарплаты до 1000 евро. А когда тебе 18–20 лет, у тебя есть девушка, ты хочешь купить новые джинсы, куда-нибудь сходить с друзьями и всё такое. У футболистов постарше — зарплата до 3000 евро в месяц максимум. В России, Украине, других странах Европы — там люди бы сильно удивлялись таким деньгам. Так что мы здесь еще играем и тренируем больше из любви к футболу и спорту, и стараемся привить молодежи такое же отношение к своему любимому делу”.

Плавать научитесь — нальём воды

О необходимости улучшения условий тренировок для достижения высоких результатов говорят представители разных видов спорта. Тренер по плаванию клуба ”Арго” Александр Розенблат отводит важную роль строительству олимпийского бассейна в Таллинне:

”Чтобы добиться конкурирующего результата, нужны условия, — объясняет Александр Розенблат — И тут получается замкнутый круг: государство и Олимпийский комитет финансируют какие-то наши активности, а результатов особо нет. А когда просишь еще денег, на бассейн или соревнования, Олимпийский комитет говорит: ”Зачем вам деньги, если нет результатов?”. Так откуда появятся эти результаты, если нет изначальных условий? Олимпийский бассейн — это одна из возможностей для страны достичь чего-либо на международной арене. Сейчас на всю Эстонию есть два подходящих бассейна — один в Тарту, но он не олимпийский. Другой — ”Калев” в Таллинне. Он для соревнований не используется, там только тренироваться можно в определенной его части, эстонские клубы плавания арендуют в этом бассейне так называемую ”длинную воду” (бассейн длинной 50 метров) и тренируются”.

С другой стороны медали

Если смотреть на ситуацию с молодежным спортом с точки зрения государственной поддержки, то всё выглядит прекрасно. Олимпийский комитет рапортует об успешной работе спортивной гимназии Audentes для талантливых спортсменов в Таллинне и Отепя. В этом центре представители разных видов спорта могут совмещать образование со спортивными занятиями. Для ребят, которые были приняты в Спортивную гимназию, обучение, тренировки, проживание и питание бесплатны.

С другой стороны, мы видим, что далеко не для всех видов спорта такая поддержка гарантируется. Василий, отец 14-летнего пловца Дениса, сожалеет о том, что у ребенка нет возможности гибко совмещать плотный график тренировок с уроками в обычной школе:

”Десять лет назад Денис начинал тренироваться три раза в неделю по 45 минут, — вспоминает Василий. — Сейчас он тренируется 14 часов в неделю. В бассейне практически живет. Утром перед школой тренировки, вечером, на воде, в зале — выходной только в воскресенье. Но по-другому в плавании не добиться результата, конкуренция очень высокая. К сожалению, спортивной школы для пловцов нет. Иногда Денису приходится пропускать уроки, когда в то же время тренировки. Мы подавали в школу ходатайство, чтобы его отпускали. Думаю, в специализированной школе подобных проблем бы не было. Дети бы тренировались и учились по согласованному расписанию”.

Кроме того, Василий сетует на то, что расходы на развитие талантливого юного спортсмена ложатся всё-таки на родителей. Прежде, чем у спортсмена появятся результаты международного уровня, от которых отталкивается Олимпийский комитет, чтобы профинансировать молодой талант, нужно сначала вложить немало денег, времени и нервов — на поездки, экипировку, сборы и дополнительные занятия в возрасте от 5 до 15 лет.

”Когда Денис начинал заниматься плаванием, плата за секцию была 28 евро в месяц, сейчас — 65 евро, — рассказывает Василий. — Иногда бывает, что у него по три выступления на соревнованиях в месяц. Если в Таллинне, это ладно — 25–30 евро. Но если едет куда-то за границу — плюс транспортные расходы. Если нужно поехать в Словакию в лагерь, это минимум 800 евро. Если сборы здесь у нас в Эстонии, это 300–350 евро. А без соревнований и сборов спортсмену невозможно развиваться. Как родитель, я больше склоняюсь к тому, что если придется выбирать между образованием и спортом, перевесит всё-таки образование. Слишком уж ненадежна спортивная карьера, и поддержки никакой нет. Единственный, кто нам помогает — клуб плавания ”Гарант”. Они делают всё возможное для своих воспитанников — не повышают стоимость абонемента с увеличением часов тренировок, помогают покупать инвентарь со скидкой”.

Да, медали — это, скорее всего, не главное, особенно когда мы говорим о детях, которые пока что только учатся плавать в нарукавниках или гоняют мячик просто потому, что им нравится бегать. Но сама суть и природа спорта в том, чтобы соревноваться, становиться быстрее, выше, сильнее. Если не думать о медалях вообще, не развивать систему поддержки молодежи, которая еще не успела попасть в поле зрения Олимпийского комитета, можно потерять всю мотивацию работать в этом направлении. И тогда все планы Рийгикогу мощно развить сограждан физически к 2030 году могут натолкнуться на одно небольшое препятствие — нам не на кого будет равняться. Потому что никто не хотел акцентироваться на медалях.

"МК Эстония"
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