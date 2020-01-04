Стоит ли родителям рассчитывать на медали и гонорары, отдавая ребенка в спорт в Эстонии?

”Стивену скоро 14, из них он футболом занимается уже 10 лет, из первой своей группы он один и остался, — рассказывает Илона. — С самого начала говорил: ”Хочу работать футболистом”. И по-прежнему рвётся на тренировки в любую погоду и время года. Летних отпусков или каникул у нас никогда не было. Он говорит: ”У меня лагерь”, ”У меня соревнования”, ”У нас чемпионат, как я поеду?”. С этого учебного года по рекомендации тренера перешел футбольный класс в Tallinna Arte Gümnaasium, старается успевать по всем направлениям. Он понимает главное — надо постоянно тренироваться, слушать тренера и показывать себя. Мне, конечно, хочется, чтобы он был в первую очередь здоров, а футбол — спорт травматичный. Ни на каких достижениях я не настаиваю, но это, безусловно, приятно, когда твой сын получает награды”.

Денег нет, но вы держитесь

Среди самых популярных и результативных в Эстонии видов спорта специалисты называют разные единоборства, фехтование, греблю. Но даже в тех областях, где у страны никогда не было особенных успехов, всегда стремятся к лучшему и надеются на большее.

Михаил Артюхов, руководитель футбольного клуба ”Легион”, говорит, что серьезная сборная появится в стране лет через 10–15 — именно такой срок понадобится на взращивание спортсменов в условиях улучшенной материально-технической базы:

”Несмотря на то, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, в Эстонии он никогда не был в приоритете, — поясняет Михаил Артюхов. — Климат у нас неподходящий. Но сейчас появляются крытые поля, а это значит, что у молодежи есть шанс на качественный рост. Как тренер молодежной сборной U-17 могу сказать, что уже сейчас мы работаем очень качественно. У нас хорошие результаты — обыграли Францию, Испанию, Швецию, в следующем году в Эстонии пройдет чемпионат Европы среди молодежных команд. И мы не будем там мальчиками для битья”.

Но тренировочная база — не единственное условие достижения спортсменами высоких результатов. Большую роль играет высокая конкуренция между видами спорта за талантливых учеников и отсутствие к спорту денежного интереса со стороны спонсоров.

Надо признать, что материальная составляющая — важный стимул, которым руководствуются родители, направляющие своего ребенка в спорт. Ведь всем кажется, что профессиональный спортсмен уж точно зарабатывает выше среднего.

”В эстонской высшей лиге нормальные тренировочные условия, хорошая спортивная инфраструктура, но контракты и оклады в сравнении с другими странами Европы очень скромные, — рассказывает Артюхов. — У молодых игроков зарплаты до 1000 евро. А когда тебе 18–20 лет, у тебя есть девушка, ты хочешь купить новые джинсы, куда-нибудь сходить с друзьями и всё такое. У футболистов постарше — зарплата до 3000 евро в месяц максимум. В России, Украине, других странах Европы — там люди бы сильно удивлялись таким деньгам. Так что мы здесь еще играем и тренируем больше из любви к футболу и спорту, и стараемся привить молодежи такое же отношение к своему любимому делу”.

Плавать научитесь — нальём воды