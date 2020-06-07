Старикам тут не место? Реально ли сейчас пенсионеру устроиться на работу

Статистика показывает, что с каждым годом уровень трудовой занятости среди людей пожилого возраста становится все выше. Даже после пенсии люди продолжают работать. В ситуации коронакризиса, когда безработица растет еженедельно, страдают все, и пожилые не исключение. Ведь на те места, которые раньше были для них свободны на рынке труда, теперь претендуют сокращенные более молодые соискатели. Где сейчас найти работу пенсионеру и какую помощь предлагает государство — узнала ”МК-Эстония”.
Объявлений о работе на соответствующих сайтах много. В основном это предложения для квалифицированных специалистов, но возраст не указывают нигде. На сайте объявлений Okidoki.ee также есть раздел с вакансиями. Там по большей части ищут разнорабочих — сварщиков, строителей, садовников. Это тяжелый физический труд, который не каждому пенсионеру будет под силу. Хотя есть и подходящие предложения — дворники, уборщики.
Все пенсионеры на кассах
”У нас много лет был один и тот же дворник, но годы берут свое, ему уже тяжело стало справляться со своими обязанностями, и он ушел окончательно на пенсию. Хоть сейчас зима была теплая, работы было не так много, но пожилому человеку с каждым годом все сложнее справляться в любом случае. Мы стали искать нового дворника. Несмотря на безработицу, на кризис, молодые не проявляли интереса. А нашли в итоге нового дворника через сарафанное радио — человек остался без работы, попросился к нам. Тоже пенсионер”, — рассказывает член правления одного из столичных квартирных товариществ Виктория.
Много пенсионеров работало и продолжает работать в супермаркетах, где в кризис испытывали особую нехватку рабочих рук. Магазины Maxima, где работает много пенсионеров, средний возраст которых 68 лет, и сейчас набирают персонал. В супермаркеты сети в разных уголках Эстонии требуются кассиры и работники зала.
Похожая ситуация и в других торговых сетях — везде работают пенсионеры. Хотя ни в одной компании не подбирают персонал, исходя из возраста, все смотрят только на навыки и возможности работников.
”У нас в магазине большинство кассиров — пенсионеры и люди предпенсионного возраста, — рассказывает Елена (имя изменено. — Прим. ред.), которая работает в Grossi. — Может быть, сейчас и будут молодые устраиваться, но до этого, наоборот, никто не хотел идти к нам работать. Аппараты старые, постоянно с ними какие-то проблемы, люди в очереди нервничают, ты тоже нервничаешь, ждешь старшую по смене… Я работала в разных магазинах, молодые идут туда, где все новое и красивое, где удобно работать. А куда работников не найти, туда набирают пенсионеров”.
Так что же сейчас происходит на рынке труда и куда можно устроиться пенсионеру? И возможно ли вообще пожилым получить место, учитывая такое количество новых безработных?
Конкуренция стала выше
”К сожалению, в условиях любого кризиса трудоустройство довольно непростое дело для всех групп людей, будь то молодежь, люди среднего возраста или пенсионеры. Нынешняя ситуация осложнена пандемией, когда каждый задумывается о том, какую работу он хотел бы и мог бы выполнять, соблюдая все меры предосторожности”, — комментирует специалист по поиску персонала рекрутинговой компании Manpower Елена Полещук.
Она добавляет, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, вакансий в Эстонии достаточно много, и они открыты для всех.
”Стоит заметить, что соискателей прибавилось, значит, и конкуренция стала выше. Однако не стоит отчаиваться. Главное — наберитесь терпения и не сидите сложа руки. Есть масса
возможностей удаленно доказать работодателю, что вы именно тот человек, который ему подходит, — обращает внимание Елена Полещук. — Обычно в объявлениях о работе не указывается возраст кандидата, т. к. в первую очередь важны навыки и опыт соискателя. В то же время не стоит переоценивать себя, больше внимания уделяйте деталям, старайтесь максимально соответствовать требованиям работодателя, не забывая о своих навыках. Например, в сельском хозяйстве, где на данный момент большое количество вакансий, пожилые люди имеют несомненное преимущество перед молодежью, т. к. они обладают длительным опытом и преданностью делу”.
Потрясение карантинными мерами, добавляет специалист по поиску персонала, привело к изменениям в экономике: часть профессий теряет актуальность и уходит в прошлое, другие же, наоборот, зарождаются или получают новые возможности.
”Важно, чтобы соискатель был достаточно гибкий и смог быстро адаптироваться к изменениям. Если ваша сфера пострадала от вируса и кризиса, ищите максимально похожие должности, где ваши компетенции пригодятся. Стабильными и даже немного растущими остаются товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, фармацевтика, медицина, сельхозтовары. Среди специальностей без опыта и квалификации сейчас наблюдается небывалый всплеск спроса на сортировщиков и курьеров. Доставка нужна во всех городах и малонаселенных пунктах”, — отмечает представитель компании Manpower.
Можно зарегистрироваться безработным
Главный специалист по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева говорит, что пенсионеры могут зарегистрироваться в качестве соискателей работы в их ведомстве. Все вакансии, которые есть на портале Кассы по безработице, предназначены для всех соискателей.
”В случае каждого объявления о работе нужно смотреть требования и то, какая работа предлагается, подходит ли она пенсионеру. Зачастую пенсионеры ищут работу с частичной занятостью на несколько часов в день или на несколько дней в неделю, — комментирует Екатерина Калиничева. — Если сравнить ситуацию на рынке труда в апреле 2019 года с апрелем 2020 года, то наблюдается тенденция уменьшения количества вакансий. По сравнению с прошлым годом у нас на 14,3% меньше предложений о работе. Это не обязательно может быть связано только с кризисом, так как не все работодатели ищут работников через портал Кассы по безработице, но определенное влияние кризиса тут тоже есть”.
Если говорить про навыки, которые необходимы для работы, по словам Калиничевой, все зависит от конкретного места работы и работодателя, а также от сферы поиска работы в целом.
”Так как на многих рабочих местах, а также для поиска работы, требуются навыки обращения с компьютером, то люди пенсионного возраста сейчас проявляют интерес к компьютерным курсам, которые можно пройти через Кассу по безработице”, — добавляет представитель ведомства.
От редакции "МК-Эстонии":
Что соискатель работы пенсионного возраста может получить в Кассе по безработице?
• обучение для рынка труда;
• поддержка в получении квалификации;
• трудовая практика;
• пособие на начало предпринимательства;
• поддержка предпринимательства (расходы на обучение, связанное со сферой деятельности предприятия, возмещение расходов на индивидуальное консультирование и менторство, а также предоставление возможности принять участие в менторском клубе);
• приспособление рабочих помещений и оборудования;
• предоставление в бесплатное пользование вспомогательного средства, необходимого для работы.
Как платить налоги работающему пенсионеру?
В Эстонии действует не облагаемый налогом минимум 500 евро в месяц, или 6000 евро в год. У работающего пенсионера, который получает как пенсию, так и заработную плату менее 500 евро, есть право учитывать не облагаемый налогом доход в двух местах, и представить заявление с указанием конкретной суммы, не облагаемой налогом, как в Департамент социального страхования, так и работодателю. При подаче заявлений работающий пенсионер должен помнить, что минимум, не облагаемый подоходным налогом, в сумме не должен превышать размера, предусмотренного законом, то есть 500 евро.
Например, пенсионер получает пенсию 416 евро и заработную плату 300 евро. У него есть право подать заявление об учете не облагаемого налогом дохода в размере 416 евро в Департамент социального страхования и в размере 84 евро работодателю. То есть в сумме будет 500 евро.
Источник: Налогово-таможенный департамент
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