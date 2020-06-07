Старикам тут не место? Реально ли сейчас пенсионеру устроиться на работу

Объявлений о работе на соответствующих сайтах много. В основном это предложения для квалифицированных специалистов, но возраст не указывают нигде. На сайте объявлений Okidoki.ee также есть раздел с вакансиями. Там по большей части ищут разнорабочих — сварщиков, строителей, садовников. Это тяжелый физический труд, который не каждому пенсионеру будет под силу. Хотя есть и подходящие предложения — дворники, уборщики.

Все пенсионеры на кассах

”У нас много лет был один и тот же дворник, но годы берут свое, ему уже тяжело стало справляться со своими обязанностями, и он ушел окончательно на пенсию. Хоть сейчас зима была теплая, работы было не так много, но пожилому человеку с каждым годом все сложнее справляться в любом случае. Мы стали искать нового дворника. Несмотря на безработицу, на кризис, молодые не проявляли интереса. А нашли в итоге нового дворника через сарафанное радио — человек остался без работы, попросился к нам. Тоже пенсионер”, — рассказывает член правления одного из столичных квартирных товариществ Виктория.

Много пенсионеров работало и продолжает работать в супермаркетах, где в кризис испытывали особую нехватку рабочих рук. Магазины Maxima, где работает много пенсионеров, средний возраст которых 68 лет, и сейчас набирают персонал. В супермаркеты сети в разных уголках Эстонии требуются кассиры и работники зала.

Похожая ситуация и в других торговых сетях — везде работают пенсионеры. Хотя ни в одной компании не подбирают персонал, исходя из возраста, все смотрят только на навыки и возможности работников.

”У нас в магазине большинство кассиров — пенсионеры и люди предпенсионного возраста, — рассказывает Елена (имя изменено. — Прим. ред.), которая работает в Grossi. — Может быть, сейчас и будут молодые устраиваться, но до этого, наоборот, никто не хотел идти к нам работать. Аппараты старые, постоянно с ними какие-то проблемы, люди в очереди нервничают, ты тоже нервничаешь, ждешь старшую по смене… Я работала в разных магазинах, молодые идут туда, где все новое и красивое, где удобно работать. А куда работников не найти, туда набирают пенсионеров”.