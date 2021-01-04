Специалисты бьют тревогу: нас скоро будет некому лечить, учить, спасать и защищать!

Проанализировав причины, по которым учителя решают покинуть профессию, специалисты выяснили, что многие уходят из-за того, что не получают достаточно поддержки, им не
подходит атмосфера в коллективе или в организации или не по нраву решения, принимаемые руководством. Если учителя не чувствуют, что их ценят, если у них отсутствуют возможности для профессионального роста и развития, то все усилия, приложенные на улучшение ситуации в сфере образования, могут оказаться безрезультатными.
”Проблему нехватки учителей требуется решать комплексно и на разных уровнях. Ответственность за то, чтобы школа была привлекательным местом работы, ложится как на государство, так и на местные самоуправления, и на директоров школ, и даже, если смотреть шире, на общество в целом”, — констатирует Земскова.
Врач
Доход: средняя зарплата 2657 евро
Количество: 0,6 семейного врача на 1000 человек
Средний возраст: 55,5 лет
На фоне общей нехватки врачей-специалистов наблюдается и высокий средний возраст семейных врачей. В Эстонии, по данным Департамента здоровья, 786 семейных врачей, им помогают 1642 медсестры.
Но если в 2013 году только 2% семейных были старше 70 лет, то сейчас уже 10%. На подходе и армия 60–69-летних докторов, которых сейчас больше всего — 37%. И еще 33% — врачи в возрасте 50–59 лет.
При этом количество молодых врачей — до 39 лет — остается на прежнем уровне, 7%.
В Департаменте здоровья при этом отмечают, что интерес к профессии семейного врача велик, и заказ на обучение растет из года в год.
Тем не менее, ежегодно в среднем 26 семейных врачей отказываются от своего списка — то есть выходят на пенсию.
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