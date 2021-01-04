Специалисты бьют тревогу: нас скоро будет некому лечить, учить, спасать и защищать!

Сколько ждать — неизвестно. Или горит квартира соседей по этажу, вы звоните в Центр тревоги, чтобы вызвать спасателей, а в ответ слышите, что бригада находится на другом вызове и неизвестно, когда освободится. Или вам стало плохо с сердцем, вы набираете скорую, а вам и говорят: все бригады на вызовах, ждите! Согласно последним данным, это не страшная фантастика, а довольно близкое, если ничего не изменится, наше будущее. Почему же у нас может скоро не хватать полицейских, спасателей, врачей и учителей, хотя у них довольно хорошие зарплаты, выясняла ”МК-Эстония”.

Население Эстонии стареет, а заодно повышается и средний возраст тех, кто каждый день обеспечивает нам защиту, порядок, медицинскую помощь и учит наших детей. Недавний рапорт Госконтроля подробно изучает эту проблему.

В чем же проблема нехватки нужных специалистов — даже при очень хороших зарплатах? И сколько их вместе с помощниками и добровольцами приходится на тысячу жителей?

Полицейский

Доход: средняя зарплата — 1711 евро

Количество: 4 полицейских на 1000 жителей

Средний возраст: 39 лет

На данный момент в Департаменте полиции и погранохраны служат 4180 чиновников полиции. Из них почти половина, 2071 человек, — в возрасте старше 40 лет. И еще 361 из них — старше 50 лет.

Нехватка полицейских уже не за горами, это подтверждает и средний возраст полицейского уже сейчас — 39 лет. Согласно прогнозам Департамента полиции и погранохраны, в 2020–2022 годы на пенсию может выйти 279 человек.

”Этой темой мы занимались и активно занимаемся и сейчас, — говорит заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны, подполковник полиции Янне Пикмa. — Новых полицейских мы можем получить тремя путями. Первый — из числа выпускников Академии внутренних дел по специальности ”полицейский”. Второй — приняв на работу людей, уже имеющих другое высшее образование. Третий — трудоустроив людей, которые хотят поменять специальность: например, человек может прийти к нам на работу и пойти учиться в Академию внутренней защиты”.

Еще один способ попасть на работу в полицию — стать для начала помощником полицейского. Сейчас свой вклад в безопасность Эстонии на добровольных началах вносят 1149 помощников полицейских. Помощники вызываются принимать участие в работе полиции, и это нередко становится первой ступенькой их карьеры в департаменте. В прошлом году на службу в полицию из рядов помощников полицейских пришли 56 человек, в этом году по состоянию на конец ноября — 54 человека.