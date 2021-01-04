04.01.2021, 07:30

Специалисты бьют тревогу: нас скоро будет некому лечить, учить, спасать и защищать!

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Оксана Авдеева
EST
Võhma küünlavabrikus oli tulekahju
Võhma küünlavabrikus oli tulekahjuFoto: Kenno Soo

Представьте: вы ночью просыпаетесь от шороха и понимаете – кто-то чужой ходит по вашей квартире. Запираетесь в комнате и набираете 112. Называете адрес, просите прислать патруль и в ответ слышите: все патрули заняты, ждите!

Сколько ждать — неизвестно. Или горит квартира соседей по этажу, вы звоните в Центр тревоги, чтобы вызвать спасателей, а в ответ слышите, что бригада находится на другом вызове и неизвестно, когда освободится. Или вам стало плохо с сердцем, вы набираете скорую, а вам и говорят: все бригады на вызовах, ждите! Согласно последним данным, это не страшная фантастика, а довольно близкое, если ничего не изменится, наше будущее. Почему же у нас может скоро не хватать полицейских, спасателей, врачей и учителей, хотя у них довольно хорошие зарплаты, выясняла ”МК-Эстония”.

Население Эстонии стареет, а заодно повышается и средний возраст тех, кто каждый день обеспечивает нам защиту, порядок, медицинскую помощь и учит наших детей. Недавний рапорт Госконтроля подробно изучает эту проблему.

В чем же проблема нехватки нужных специалистов — даже при очень хороших зарплатах? И сколько их вместе с помощниками и добровольцами приходится на тысячу жителей?

Полицейский

Доход: средняя зарплата — 1711 евро

Количество: 4 полицейских на 1000 жителей

Средний возраст: 39 лет

На данный момент в Департаменте полиции и погранохраны служат 4180 чиновников полиции. Из них почти половина, 2071 человек, — в возрасте старше 40 лет. И еще 361 из них — старше 50 лет.

Нехватка полицейских уже не за горами, это подтверждает и средний возраст полицейского уже сейчас — 39 лет. Согласно прогнозам Департамента полиции и погранохраны, в 2020–2022 годы на пенсию может выйти 279 человек.

”Этой темой мы занимались и активно занимаемся и сейчас, — говорит заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны, подполковник полиции Янне Пикмa. — Новых полицейских мы можем получить тремя путями. Первый — из числа выпускников Академии внутренних дел по специальности ”полицейский”. Второй — приняв на работу людей, уже имеющих другое высшее образование. Третий — трудоустроив людей, которые хотят поменять специальность: например, человек может прийти к нам на работу и пойти учиться в Академию внутренней защиты”.

Еще один способ попасть на работу в полицию — стать для начала помощником полицейского. Сейчас свой вклад в безопасность Эстонии на добровольных началах вносят 1149 помощников полицейских. Помощники вызываются принимать участие в работе полиции, и это нередко становится первой ступенькой их карьеры в департаменте. В прошлом году на службу в полицию из рядов помощников полицейских пришли 56 человек, в этом году по состоянию на конец ноября — 54 человека.

Ежегодно десятки помощников полицейских меняют профессию и поступают на службу уже в качестве чиновника полиции. Cредний возраст кандидатов в помощники полицейских — примерно 20–30 лет, но среди активных помощников полицейских есть люди всех возрастов.

Для Департамента полиции и погранохраны, подчеркивает она, критически важно, чтобы всем людям, которые заинтересованы в работе в полиции и отвечают требованиям, были бы гарантированы учебные места в Академии внутренних дел. Сейчас же мест для всех не хватает, и очередь на заочное обучение по специальности достигает осени 2021 года.

”Если мы сейчас примем на работу человека без специального полицейского образования, то почти на протяжении девяти месяцев мы не сможем его направить в патруль обеспечивать безопасность, так как его обучение задерживается, — отмечает Пикма. — Для решения этой

проблемы уже второй год подряд Департамент полиции и погранохраны финансирует открытие дополнительных учебных групп в Академии внутренних дел, но мы видим, что и эти места не смогут покрыть нужды, которые возникнут в будущем. В ближайшие 5–6 лет нам потребуется 50–75 дополнительных учебных мест ежегодно”.

Еще одно из возможных решений — привлечь к решению части задач, возложенных сейчас на полицию, партнеров или технологию. Например, заниматься разбирательствами по ДТП, которые закончились только с материальным ущербом и в которых не пострадали люди, могли бы страховые компании. А подать ходатайство о новых документах уже сейчас можно по интернету, скоро появится и пункт электронного пограничного контроля.

”Уменьшить число полицейских и не потерять при этом в безопасности невозможно, — подчеркивает Пикма, — но мы можем направить наших сотрудников туда, где они наиболее необходимы. Для нас важно, чтобы люди, которые уже работают у нас, оставались у нас. Мы хотим повысить зарплаты своим сотрудникам, но это зависит от того, какие бюджетные средства будут выделены департаменту. Наша цель — прийти к тому, чтобы минимальная зарплата полицейского составляла 120% от средней зарплаты по Эстонии”.

Поэтому в приоритете также — мотивировать людей и другими факторами, например, хорошей рабочей средой, возможностями развиваться, делать карьеру, заниматься спортом, работать по гибкому графику.

”А чтобы наши сотрудники при желании могли перейти на новую работу внутри организации, мы обращаем большое внимание на душевное и физическое здоровье наших людей”, — добавляет замгендиректора.

Спасатель

Доход: средняя зарплата 1177 евро

Количество: 2,75 спасателя на 1000 жителей

Средний возраст: 41 год

Сейчас в Эстонии работают 1589 профессиональных спасателей. Плюс 2070 спасателей-добровольцев. Средний возраст профессионального спасателя — 41 год. И тут ситуация немного лучше — в ближайшие три года пенсионного возраста достигнет только 21 спасатель.

При желании они могут продолжить работать — например, сейчас в Спасательном департаменте трудятся девять спасателей пенсионного возраста.

”Средняя зарплата спасателей сейчас, к сожалению, на 250 евро ниже средней по стране, — отмечает пресс-секретарь Спасательного департамента Cильвер Куусик. — Тем не менее, нас как работодателя очень ценят работники, и это подтверждает количество людей, которые хотели бы стать спасателями. Последние конкурсы показали, что на одно место спасателя претендуют в среднем 35 человек”.

Куусик добавляет, что средний возраст спасателя только растет, поэтому Спасательный департамент сфокусировался на сохранении и поддержании хорошей физической формы своих работников и их душевном здоровье.

”Для нас важно, чтобы люди могли работать в Спасательном департаменте столько, сколько они хотят, а не пока им здоровье позволяет, — подчеркивает он. — От знаний и умений работников со стажем выигрывает вся наша сфера. Но, конечно, смотрим мы и в будущее. И оно таково: в ближайшие годы молодежи на рынке труда будет на треть меньше, чем десять лет назад. И за них конкурирует вся сфера внутренней безопасности, поэтому Спасательный департамент уже сейчас делает все от себя зависящее, чтобы они хотели прийти работать именно к нам”.

Учитель

Доход: средняя зарплата — 1581 евро

Количество: 100 учителей на 1000 учеников

Средний возраст: 48 лет

Многие родители во время весенней волны в полной мере ощутили, как чувствует себя учитель. А представьте, что скоро большинство учителей выйдет на пенсию, и так будет всегда?

При этом количество рабочих мест учителей в школах — меньше, чем реальное число людей, работающих учителями, то есть учителей в общеобразовательных школах в 2019/2020 году –

15 843, а рабочих мест с полной нагрузкой — 13 216. При этом учеников — аж 158 734. И выходит, что реально на одного учителя 10 учеников, а если смотреть по количеству рабочих мест — 12.

В среднем в 2019/2020 году нагрузка педагогов составила 0,83. C частичной нагрузкой в прошлом году работало 42% учителей. 93% трудятся в одной школе, 6% — в двух, 1% — в трех и даже четырех одновременно.

Cредний возраст учителей в Эстонии — 48 лет. И в 2019/2020 учебном году в общеобразовательных школах работали 2084 учителя в возрасте 63 лет и старше, что составляет 13% от общего числа педагогов.

”Если предположить, что в следующем учебном году новых учителей не прибавится и старые учителя не уйдут с работы, то есть сохранится тот же состав учителей, то в 2020/2021 году пенсионного возраста достигнет 376 учителей (тем, кому в 2019/20 учебном году — 62 года), в 2021/2022 году — 445 учителей (в 2019/20 учебном году им был 61 год), а в 2022/2023 году — 451 учитель (в 2019/20 учебном году им было 60)”, — говорит представитель Департамента образования Елена Земскова.

При этом средний возраст выхода учителей на пенсию за последние 10 лет составляет 68 лет. То есть многие работают сколько могут.

Нехватка учителей в школах страны неоднородна — в регионах положение разное, играет роль размер школы, в каких школьных ступенях работают педагоги, преподает ли учитель один или несколько предметов. На количество учителей в школах влияют и демографическая ситуация, и общая обстановка в регионах, а также специфика подготовки учителей.

”Требуется время, чтобы предпринимаемые меры оказали влияние на ситуацию. Быстрых решений для этой проблемы, к сожалению, не существует”, — подчеркивает Земскова.

Она добавляет, что учителей у нас гораздо больше, чем рабочих мест, то есть очень многие учителя работают с частичной нагрузкой. Причины этому разные — это может быть выбором самого учителя, может зависеть от количества учеников в школе и специализации педагога.

”Поэтому содержателям школ (в большинстве случаев ими являются местные самоуправления) следует всерьез задуматься о том, как лучше всего распорядиться имеющимися ресурсами — предоставить возможности тем, кто этого хочет, работать с полной нагрузкой, и напротив — предлагать частичную занятость тем, кому подходит именно такой формат работы. Также следует обратить внимание на количество школ в регионах, заняться реорганизацией школьной сети и направить освободившиеся за счет сокращения административных расходов средства, например, на повышение зарплат учителей в своем регионе”, — рекомендует она.

При этом ожидается и свежая кровь: число желающих учиться на педагогических специальностях в вузах в последние пару лет выросло. В Минобре надеются, что это свидетельствует о том, что кандидаты сделали сознательный выбор в пользу профессии учителя и заинтересованы в работе именно в этой области. Ведь в длительной перспективе большее количество выпускников вузов может улучшить ситуацию на рынке труда.

Чтобы стать учителем, нужно пять лет учиться в университете. Университеты адаптируют свои учебные программы таким образом, чтобы они и по содержанию, и по форме больше соответствовали ожиданиям студентов к учебе в вузе и ожиданиям школ по отношению к молодым учителям.

”Если мы хотим, чтобы учителями становились не только вчерашние выпускники школ, но и чтобы больше взрослых людей, уже работающих по какой-либо специальности, решались на перемены и приходили в профессию, то обучение должно быть более гибким — и ожидания, и возможности получения специальности у этих групп очень разные, — отмечает Земскова. — Ежегодно в школы приходит порядка 1000 новых учителей, что свидетельствует о том, что эта работа представляет интерес. Однако проблема в том, что большая часть молодых учителей в первые годы работы все же решает из школы уйти. Часть учителей покидает школы, отправляясь на пенсию, однако при этом уходят и учителя, которые могли бы проработать в школе еще много лет”, — говорит она.

Проанализировав причины, по которым учителя решают покинуть профессию, специалисты выяснили, что многие уходят из-за того, что не получают достаточно поддержки, им не

подходит атмосфера в коллективе или в организации или не по нраву решения, принимаемые руководством. Если учителя не чувствуют, что их ценят, если у них отсутствуют возможности для профессионального роста и развития, то все усилия, приложенные на улучшение ситуации в сфере образования, могут оказаться безрезультатными.

”Проблему нехватки учителей требуется решать комплексно и на разных уровнях. Ответственность за то, чтобы школа была привлекательным местом работы, ложится как на государство, так и на местные самоуправления, и на директоров школ, и даже, если смотреть шире, на общество в целом”, — констатирует Земскова.

Врач

Доход: средняя зарплата 2657 евро

Количество: 0,6 семейного врача на 1000 человек

Средний возраст: 55,5 лет

На фоне общей нехватки врачей-специалистов наблюдается и высокий средний возраст семейных врачей. В Эстонии, по данным Департамента здоровья, 786 семейных врачей, им помогают 1642 медсестры.

Но если в 2013 году только 2% семейных были старше 70 лет, то сейчас уже 10%. На подходе и армия 60–69-летних докторов, которых сейчас больше всего — 37%. И еще 33% — врачи в возрасте 50–59 лет.

При этом количество молодых врачей — до 39 лет — остается на прежнем уровне, 7%.

В Департаменте здоровья при этом отмечают, что интерес к профессии семейного врача велик, и заказ на обучение растет из года в год.

Тем не менее, ежегодно в среднем 26 семейных врачей отказываются от своего списка — то есть выходят на пенсию.

И чтобы снизить нагрузку, уже сейчас часть обязанностей семейного врача перекладывают на медсестру, а в будущем, отмечает Госконтроль, не исключен вариант, что у людей вообще не будет своего семейного врача — они могут начать постоянно меняться. Или вообще начнут вести прием по интернету.

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