Специалист о рынке труда Ида-Вирумаа: самые большие вызовы — развитие цифровых навыков и знание языка

Сегодня в уезде 5 600 зарегистрированных безработных. В среднем каждый месяц на учет в Ида-Вирумаа приходит 1000 новых клиентов, и примерно столько же людей возвращается обратно на рынок труда. То, что каждую неделю пару сотен человек находят работу, и столько же приходит вместо них, показывает, что на рынке труда постоянно происходит движение. Средняя продолжительность нахождения на учете составляет 122 дня. Позитивно то, что самая большая группа наших клиентов находится на учете Кассы по безработице только 31 день. Количество вакансий 770, в т. ч. более 300 вакансий в промышленности и на производстве. Больше всего не хватает квалифицированных производственных рабочих.

На сегодняшний день Ида-Вирумаа является уездом с самой высокой ставкой безработицы. Показатель зарегистрированной безработицы составляет 9%. Средний показатель безработицы по Эстонии 4,9%. Регион сегодня переживает изменения, которые в Таллинне, Тарту и частично также в других регионах Эстонии произошли много лет назад.

Структура рынка труда меняется, все больше появляется рабочих мест в новых для Ида-Вирумаа секторах, таких как, например, сфера обслуживания и социальная сфера.

На сегодняшний день Ида-Вирумаа стал привлекательным для туризма регионом. Наряду с крупными производственными компаниями появляются также фирмы малого и среднего размера. Однако не так быстро, как в других регионах Эстонии, и вдобавок здесь произошло несколько крупных сокращений.

Для потерявшего работу человека сокращение, как правило, является болезненным ударом, особенно, если трудовые отношения продолжались десятки лет. В более легком положении находятся люди, которым уже приходилось менять работу или которые повышали свою квалификацию.

Обучение в течение всей жизни, может быть, стало уже заезженным выражением, но это реальность — без постоянного развития и переобучения на рынке труда будет трудно. Разумеется, решение о переобучении должно быть продуманное и взвешенное, а также должно отталкиваться от желания человека и его возможностей на рынке труда, но все возможно! В пример можно привести шахтеров, которые стали водителями автобусов или пошли на международные перевозки. Можно также привести пример одной женщины среднего возраста, которая работала на раздаче блюд и пришла к нам с желанием стать сварщицей. Эта женщина была лучшая на курсах, и сейчас она уже оценивает качество работы других сварщиков.

Завтра