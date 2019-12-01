01.12.2019, 15:30

Специалист о рынке труда Ида-Вирумаа: самые большие вызовы — развитие цифровых навыков и знание языка


EST
Töötukassa Ida-Virumaa osakond, Anneki Teelahk osakonnajuhataja, töötukassa Jõhvi büroo
Töötukassa Ida-Virumaa osakond, Anneki Teelahk osakonnajuhataja, töötukassa Jõhvi bürooFoto: Sven Arbet

"Моя первая работа была связана с огурцами – моя семья выращивала огурцы, которые мы возили продавать на рынок в Ленинграде. Я работала в Ида-Вирумаа учителем, частным предпринимателем, руководителем по персоналу", - пишет в "МК-Эстонии" руководитель Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице  Аннеки Теэлахк.

На моей сегодняшней работе я вижу, что уезд Ида-Вирумаа находится в точке, когда будущее, которое казалось далеким, уже здесь, и изменения идут полным ходом. Перемены пугают, но они не исчезнут оттого, что их будут игнорировать.

Вчера

Ида-Вирумаа долгое время был промышленным регионом, где большая часть жителей была связана с энергетикой, добычей полезных ископаемых или текстильной промышленностью. Исторически Ида-Вирумаа был уездом с высоким показателем безработицы, но если оглянуться назад, то видны изменения. Десять лет назад ставка зарегистрированной безработицы в регионе составляла 20%, безработных было более 10 000, а вакансий, которые предлагала Касса по безработице, было всего несколько десятков.

Читайте также:

Значительная часть населения в Ида-Вирумаа всю свою жизнь проработала на одном предприятии, куда люди пришли после окончания техникума или института. Большинство из них проживает недалеко от места работы. Это время уже прошло, и новая реальность такова, что человек в течение своей жизни меняет место работы несколько раз, а также работает на пенсии или вдали от дома.

Сегодня

Сегодня в уезде 5 600 зарегистрированных безработных. В среднем каждый месяц на учет в Ида-Вирумаа приходит 1000 новых клиентов, и примерно столько же людей возвращается обратно на рынок труда. То, что каждую неделю пару сотен человек находят работу, и столько же приходит вместо них, показывает, что на рынке труда постоянно происходит движение. Средняя продолжительность нахождения на учете составляет 122 дня. Позитивно то, что самая большая группа наших клиентов находится на учете Кассы по безработице только 31 день. Количество вакансий 770, в т. ч. более 300 вакансий в промышленности и на производстве. Больше всего не хватает квалифицированных производственных рабочих.

На сегодняшний день Ида-Вирумаа является уездом с самой высокой ставкой безработицы. Показатель зарегистрированной безработицы составляет 9%. Средний показатель безработицы по Эстонии 4,9%. Регион сегодня переживает изменения, которые в Таллинне, Тарту и частично также в других регионах Эстонии произошли много лет назад.
Структура рынка труда меняется, все больше появляется рабочих мест в новых для Ида-Вирумаа секторах, таких как, например, сфера обслуживания и социальная сфера.

На сегодняшний день Ида-Вирумаа стал привлекательным для туризма регионом. Наряду с крупными производственными компаниями появляются также фирмы малого и среднего размера. Однако не так быстро, как в других регионах Эстонии, и вдобавок здесь произошло несколько крупных сокращений.

Для потерявшего работу человека сокращение, как правило, является болезненным ударом, особенно, если трудовые отношения продолжались десятки лет. В более легком положении находятся люди, которым уже приходилось менять работу или которые повышали свою квалификацию.
Обучение в течение всей жизни, может быть, стало уже заезженным выражением, но это реальность — без постоянного развития и переобучения на рынке труда будет трудно. Разумеется, решение о переобучении должно быть продуманное и взвешенное, а также должно отталкиваться от желания человека и его возможностей на рынке труда, но все возможно! В пример можно привести шахтеров, которые стали водителями автобусов или пошли на международные перевозки. Можно также привести пример одной женщины среднего возраста, которая работала на раздаче блюд и пришла к нам с желанием стать сварщицей. Эта женщина была лучшая на курсах, и сейчас она уже оценивает качество работы других сварщиков.

Завтра

Самые большие вызовы для жителей Ида-Вирумаа — это развитие цифровых навыков и, конечно, знание языка. Если человек владеет только одним языком, то его возможности существенно ниже. Сегодня у нас из всех предлагаемых вакансий 55% таких, где необходимо владеть эстонским языком на определенном уровне. Рабочих мест, где знание языка не требуется, меньше и, зачастую, зарплата на них предлагается более низкая. Отношение, что, мол, до сих пор я справлялся без обучения, к сожалению, ни к чему не приведет.

Говоря о шахтерах и энергетиках, можно отметить, что их могла бы заинтересовать работа в производственном секторе. Одно ”но” тут — естественно, зарплата. Размер зарплаты работников сектора энергетики превышает размер средней зарплаты в Ида-Вирумаа. Скорее всего, для сокращенных людей это означает снижение своих пожеланий к зарплате. Такова реальность.

Но, естественно, Ида-Вирумаа есть и останется промышленным регионом. Развитие промышленных парков показывает, что интерес к региону проявляют новые промышленные и логистические компании. Существующие крупные компании в Ида-Вирумаа также развиваются и обновляются. Это компании как в Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, так и в Нарве.

Преимуществом на рынке труда шахтеров и энергетиков является техническое образование и опыт, мотивация и привычка работать, высокая рабочая дисциплина. Это важные качества, которые ищут все работодатели. Но жители Ида-Вирумаа не очень мобильны, и они не очень хотят ехать на работу, находящуюся вдали от своего родного города. Иногда, хотя бы на временный срок, стоит рассматривать и удаленные места работы.

Касса по безработице видела очень разные времена — от экономического бума до кризиса. Эти события многому научили. Предыдущие крупные сокращения в регионе (Nitrofert, VKG, Eesti Energia) были в период с сентября 2015 года по март 2016 года, когда численность безработных в Ида-Вирумаа за короткий период увеличилась на 1500 человек с длительным опытом работы в энергетике и химическом секторе. На сегодняшний день у нас есть опыт быстрого реагирования на крупные сокращения. Как правило, мы встречаемся с сокращаемыми работниками у работодателя еще до того, как их трудовые договоры будут прекращены. Организуем инфочасы, рассказываем про различные возможности и вакансии, которые предлагаются в регионе.

Изменения в экономике и на рынке труда неизбежны, для того чтобы завтра было лучше, чем сегодня, нужно быть готовыми учиться и пробовать новое. Изменения необязательно означают конец чего-то хорошего, это может быть, наоборот, началом чего-то лучшего.

Uudiskirja Üleskutse
"МК Эстония"
Читайте также: