Создание фонда врачебных ошибок пока застопорилось

Пресс-секретарь Министерства социальных дел Анна Тислер поясняет, что на данный мо-мент обсуждается, откуда будут выплачивать компенсации – из бюджета Больничной кассы или государства.

«Этот вопрос решает рабочая группа по финансированию системы страхования пациентов, в которую входят министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, министр юстиции Райво Аег и министр социальных дел Танель Кийк», – добавляет она.

Согласно планам, максимальная сумма страхового возмещения для пациента будет состав-лять 100 000 евро. Максимальный лимит морального вреда составит 30 000 евро. Последнее включает, например, внезапную потерю близкого человека.

Присоединение к системе будет обязательным для всех медицинских учреждений Эстонии – от стоматологических кабинетов до больниц. Пострадавшему будут выплачивать компенса-цию так быстро, насколько это возможно. Сумма компенсации будет зависеть от степени тя-жести врачебной ошибки. Страхование пациентов будут осуществлять частный и государ-ственный фонды, в которые сможет легко обратиться любой человек.

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