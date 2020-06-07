Сотни тысяч жителей Эстонии не используют выделенные государством деньги на стоматологическую помощь

”МК-Эстония” решила выяснить, почему же людей не интересуют оставшиеся не потраченными миллионы денег, которые им выделяет государство, и что изменится теперь, после коронакризиса?

Председатель правления SA Tallinna Hambapolikliinik Максим Волков отмечает, что их клиника постоянно проводит мероприятия или принимает участие в больших мероприятиях, поэтому есть статистика, которая, увы, подтверждает, что информирование людей о компенсациях желает лучшего.

”Около половины людей вообще не в курсе, на что они или члены их семей могут рассчитывать, — приводит цифры Волков. — Компенсацией в итоге пользуются только около 20–25% пациентов, и еще четверть опрошенных обычно отвечает, что что-то слышали и даже использовали, но деталей не помнят”.

Капля в море или помощь?

Он полагает, что здесь — две причины. Первая: до кризиса сумма 40 евро на фоне общей стоимости стоматологических услуг для многих казалась слишком незначительной, чтобы разбираться, как этими деньгами воспользоваться.

”И вторая причина — система компенсации в размере 40 евро на взрослого человека достаточно сложна и кажется запутанной. Далеко не у всех клиник есть договоры с Haigekassa, сложно понять, сколько уже использовано, сколько нет, и так далее”, — подчеркивает Максим Волков.

Он добавляет, что сейчас, когда в условиях все более разрастающегося кризиса финансовые возможности людей, к сожалению, уменьшатся, интерес к 40 евро, скорей всего, вырастет.

”С другой стороны, внятное и системное информирование в этой сфере крайне необходимо. Отдельно отмечу тот факт, что нужно также донести до родителей необходимость постоянно водить детей на проверки к стоматологу, тем более что до 19 лет включительно стоматологическая помощь 100% оплачивается государством, кроме эстетической стоматологии”, — напоминает он.

Он добавляет, что проведенные в их клинике осмотры учеников 6–7 классов показали, что в группе из 25 школьников здоровые зубы — лишь у двух-трех человек, а у остальных уже возникли проблемы, которые с возрастом будут только усугубляться.