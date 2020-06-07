07.06.2020, 19:31

Сотни тысяч жителей Эстонии не используют выделенные государством деньги на стоматологическую помощь


Оксана Авдеева
EST
Sanare hambakliinik
Foto: Priit Simson

По некоторым данным, лишь порядка 25% всего населения Эстонии используют свою компенсацию на лечение зубов. Ежегодно Больничная касса (БК) выделяет каждому взрослому на стоматологическую помощь 40 евро. Пожилым и инвалидам — намного больше. Но почему-то лишь часть населения пользуется этим пособием, а у остальных эти 40 евро каждый год просто сгорают.

”МК-Эстония” решила выяснить, почему же людей не интересуют оставшиеся не потраченными миллионы денег, которые им выделяет государство, и что изменится теперь, после коронакризиса?

Председатель правления SA Tallinna Hambapolikliinik Максим Волков отмечает, что их клиника постоянно проводит мероприятия или принимает участие в больших мероприятиях, поэтому есть статистика, которая, увы, подтверждает, что информирование людей о компенсациях желает лучшего.

”Около половины людей вообще не в курсе, на что они или члены их семей могут рассчитывать, — приводит цифры Волков. — Компенсацией в итоге пользуются только около 20–25% пациентов, и еще четверть опрошенных обычно отвечает, что что-то слышали и даже использовали, но деталей не помнят”.

Капля в море или помощь?

Он полагает, что здесь — две причины. Первая: до кризиса сумма 40 евро на фоне общей стоимости стоматологических услуг для многих казалась слишком незначительной, чтобы разбираться, как этими деньгами воспользоваться.

”И вторая причина — система компенсации в размере 40 евро на взрослого человека достаточно сложна и кажется запутанной. Далеко не у всех клиник есть договоры с Haigekassa, сложно понять, сколько уже использовано, сколько нет, и так далее”, — подчеркивает Максим Волков.

Он добавляет, что сейчас, когда в условиях все более разрастающегося кризиса финансовые возможности людей, к сожалению, уменьшатся, интерес к 40 евро, скорей всего, вырастет.

”С другой стороны, внятное и системное информирование в этой сфере крайне необходимо. Отдельно отмечу тот факт, что нужно также донести до родителей необходимость постоянно водить детей на проверки к стоматологу, тем более что до 19 лет включительно стоматологическая помощь 100% оплачивается государством, кроме эстетической стоматологии”, — напоминает он.

Он добавляет, что проведенные в их клинике осмотры учеников 6–7 классов показали, что в группе из 25 школьников здоровые зубы — лишь у двух-трех человек, а у остальных уже возникли проблемы, которые с возрастом будут только усугубляться.

”Этой частью компенсаций просто грех не пользоваться, — призывает он. — Ведь речь идет о здоровье ваших детей, а оплату на себя берет государство! Осталось только родителям найти время, чтобы поднять трубку и позвонить в клинику, у которой есть договор с Haigekassa”.

Член правления Эстонского союза зубных врачей Анастасия Кулдмаа считает, что положенная государством компенсация остается неиспользованной по двум причинам.

”Одна часть пациентов лечится в клиниках, которые не являются партнерами Больничной кассы, — перечисляет она. — Остальные в течение года вообще не ходят к зубному врачу. К сожалению, таких очень много. Это те пациенты, которые обращаются к врачу только в случае крайней необходимости и опять исчезают после того, как возникшую проблему решают”.

С утверждением, что для многих 40 евро — не та сумма, которая поможет решить их стоматологические проблемы, доктор соглашается: ”Да, это действительно немного, и чаще

всего эту сумму используют за один визит. Если пациент приходит на проверку состояния зубов каждый год, эта сумма почти покрывает их расходы. К сожалению, в тех случаях, когда пациент долго не обращался к врачу или ему предстоит сделать несколько визитов за короткое время, размер пособия кажется очень маленьким”.

Она добавляет, что не так уж много пациентов вообще регулярно приходят на контроль: ”Это очень печально, потому что со стороны государства на лечение зубов жителей Эстонии выделяют миллионы. Более того, даже несмотря на то, что в Эстонии детям до 19 лет лечение зубов оплачивает Больничная касса, очень многие дети не ходят на проверки и не лечат зубы вовремя. Согласно статистике, 30% детей до 6 лет ни разу не были у стоматолога! Можно предположить, что взрослые, которые сами регулярно не посещают зубного врача, не считают важным приводить к врачу и своих детей для контроля гигиены и проверки здоровья зубов”.

Кто хочет — найдет

Когда только вводили эту компенсацию и стало известно, что почти половина клиник не заключили договоры с БК, стали говорить, что теперь от них будут массово уходить пациенты. Однако, как отмечает руководитель клиники Каарли Эвелин Поом, оттока нуждающихся в стоматологической помощи они не заметили, хотя договор с БК на лечение взрослых и не заключали.

”У нас есть договор с БК на лечение детей и протезирование, — отмечает она. — Договора на лечение взрослых у нас действительно нет. Но оттока пациентов мы пока что не заметили”.

Она считает, что люди могут не использовать положенную им компенсацию, например, потому, что это неудобно. Компенсация не прикреплена к пациенту, куда бы он ни пошел, и ее, к сожалению, нельзя использовать во всех клиниках.

”А поскольку многие клиники не захотели заключать договоры с БК на лечение зубов, и некоторые пациенты не согласны менять врача только для того, чтобы получить компенсацию, эти деньги и остаются неиспользованными, — считает она. — Если бы условия использования компенсации были бы более гибкими, то к ней бы прибегало гораздо большее количество людей”.

В БК же считают, что ситуация не настолько плоха, и число тех, кто использует эту компенсацию, с каждым годом только растет.

”Так что утверждение, что люди ходят к зубному реже и не используют компенсацию, не соответствует действительности, — заверяет пресс-секретарь БК Вивика Тамра. — В 2018 году, согласно опросу населения, выросло число тех, кто ходит к зубному минимум раз в год или даже чаще. Компенсацию на лечение зубов начали использовать вновь с июля 2017 года, и с тех пор все больше людей добираются до зубного. Так что нельзя сказать, что число визитов к зубному остается на низком уровне”.

По ее словам, анализ Министерства социальных дел показал, что как только начала действовать новая система компенсаций за лечение зубов, резко уменьшилось число тех пациентов, кому нужна стоматологическая помощь, но они не ходят к зубному из-за недостатка средств. И снизилось неравенство в плане доступности стоматологической помощи, поскольку компенсация помогла людям дойти-таки до врача — именно тем, кто в этом нуждался больше всего.

По ее словам, по всей стране возможность использовать компенсацию есть в 356 клиниках и зубных кабинетах, этого вполне достаточно, чтобы найти себе подходящего доктора. И договор с БК на лечение взрослых заключили более половины всех клиник.

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