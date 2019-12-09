Соседи постоянно шумят и не дают жизни: что делать?

"То они ругаются, причем бывает, что и в час, и в два ночи. Если не ругаются, то громко слушают музыку. Если музыку не слушают, то ночью даже что-то гремит, падает, стиральная машинка стирает… Мы пытались действовать через председателя, а он только руками разводит — выясняйте сами между собой отношения, я ничего сделать не могу. Вопрос: что нам делать? Мы так жить тоже не можем, это не жизнь".

От редакции:

Это так, квартирное товарищество в общем случае не занимается выяснением отношений между его членами, это не входит в обязанности председателя. Можно попробовать поговорить с жильцами или побеседовать напрямую с собственником квартиры, если жильцы — всего лишь арендаторы.

Согласно закону, нарушать покой нельзя с 22 до 6 часов утра, а в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье — с полуночи до 7 утра. Во время ночного покоя запрещается шум и световые эффекты, которые могут потревожить горожан. Ограничение не действует в День независимости, Иванову ночь и Новый год. Также существует допустимый уровень шума, установленный постановлением Министерства внутренних дел: днем — 40 децибел, ночью — 30.

Если кто-то этот режим нарушает, следует обратиться в полицию. Полицейские приезжают на место и проводят разъяснительную беседу с нарушителем. Однако полиция не может проконтролировать, чтобы виновник беспокойства не взялся за свое снова, и часто бывает так, что как только патруль уезжает, шум возобновляется. Юристы же советуют не просто вызывать патрульных, а подавать письменные заявления в полицию с изложением всех фактов. Если нарушения продолжаются и ничего не помогает, можно обратиться в суд.