Сохранить и приумножить: куда вложить деньги безопасно и с прибылью

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По всей видимости, те, кто думал открыть вклад в КСО, узнав об истории c ERIAL, находятся в растерянности. Куда же безопасно вложить деньги? И единственное, что приходит на ум, это банк. Несмотря на совсем небольшую доходность, у такого метода сохранения денег все еще много сторонников.

”Общее количество договоров по вкладам в Swedbank составляет около 200 000, — говорит руководитель линии продуктов по сбережению и инвестированию банка Ксения Иполитова. — В свете последних событий у многих возрос интерес к сбережению денег и созданию подушки безопасности, а также к инвестированию. Открытие срочных вкладов стало менее популярным. Клиентов все больше привлекает гибкое банковское решение для сбережения — накопитель, который оказался успешным и получил множество положительных отзывов от клиентов. За полгода к накопителю присоединилось более 95 000 человек”.

Предложенные возможности по сбережению денег, по словам представителя Swedbank, являются безрисковыми. При заключении договора о вкладе устанавливается процентная ставка, которая является для клиента гарантируемой. Это означает, что клиент не рискует своим вложением.

”В дополнение, вклады клиентов в зарегистрированных в Эстонии кредитных учреждениях гарантируются и возмещаются за счет субфонда гарантирования вкладов. Кредитное учреждение, зарегистрированное в Эстонии, в том числе и Swedbank, является кредитным учреждением, имеющим лицензию Финансовой инспекции, — отмечает Ксения Иполитова. — Вклады до 100 000 евро на одного вкладчика имеют 100% гарантию в любом банке. Они возмещаются вместе с процентами, начисленными в день приостановления вклада, но в размере не выше установленного лимита”.

Иполитова объясняет, что схема гарантирования защиты вкладчиков, установленная в Эстонии Законом о гарантийном фонде, соответствует требованиям директивы Европейского союза и спасает вкладчиков от потери денег в случае несостоятельности кредитного учреждения.

Но, несмотря на полную безопасность такого вклада, на доходность, как в КСО, рассчитывать не стоит. ”На сегодняшний день доходность срочного вклада в евро составляет 0,05% при вкладе на пять лет. Процентная ставка по накопителю составляет 0,01%”, — констатирует руководитель линии продуктов по сбережению и инвестированию Swedbank.