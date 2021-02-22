Сохранить и приумножить: куда вложить деньги безопасно и с прибылью

Сегодня многие знают, что хранить деньги под матрасом невыгодно. Во-первых, не так уж это и безопасно, а во‑вторых, прибыли не приносит никакой. В то же время недавняя ситуация с кредитно-сберегательным обществом ERIAL, вкладчики которого пока не могут получить обратно свои кровные, заставляет жителей страны меньше доверять различным финансовым организациям. Почему держать вклад в банке не так выгодно, как в КСО, гарантирован ли возврат вложенных денег на уровне закона и какие способы инвестирования стоит изучить — разбиралась ”МК-Эстония”.
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По всей видимости, те, кто думал открыть вклад в КСО, узнав об истории c ERIAL, находятся в растерянности. Куда же безопасно вложить деньги? И единственное, что приходит на ум, это банк. Несмотря на совсем небольшую доходность, у такого метода сохранения денег все еще много сторонников.
”Общее количество договоров по вкладам в Swedbank составляет около 200 000, — говорит руководитель линии продуктов по сбережению и инвестированию банка Ксения Иполитова. — В свете последних событий у многих возрос интерес к сбережению денег и созданию подушки безопасности, а также к инвестированию. Открытие срочных вкладов стало менее популярным. Клиентов все больше привлекает гибкое банковское решение для сбережения — накопитель, который оказался успешным и получил множество положительных отзывов от клиентов. За полгода к накопителю присоединилось более 95 000 человек”.
Предложенные возможности по сбережению денег, по словам представителя Swedbank, являются безрисковыми. При заключении договора о вкладе устанавливается процентная ставка, которая является для клиента гарантируемой. Это означает, что клиент не рискует своим вложением.
”В дополнение, вклады клиентов в зарегистрированных в Эстонии кредитных учреждениях гарантируются и возмещаются за счет субфонда гарантирования вкладов. Кредитное учреждение, зарегистрированное в Эстонии, в том числе и Swedbank, является кредитным учреждением, имеющим лицензию Финансовой инспекции, — отмечает Ксения Иполитова. — Вклады до 100 000 евро на одного вкладчика имеют 100% гарантию в любом банке. Они возмещаются вместе с процентами, начисленными в день приостановления вклада, но в размере не выше установленного лимита”.
Иполитова объясняет, что схема гарантирования защиты вкладчиков, установленная в Эстонии Законом о гарантийном фонде, соответствует требованиям директивы Европейского союза и спасает вкладчиков от потери денег в случае несостоятельности кредитного учреждения.
Но, несмотря на полную безопасность такого вклада, на доходность, как в КСО, рассчитывать не стоит. ”На сегодняшний день доходность срочного вклада в евро составляет 0,05% при вкладе на пять лет. Процентная ставка по накопителю составляет 0,01%”, — констатирует руководитель линии продуктов по сбережению и инвестированию Swedbank.
Деньги любят риск
Почему же при сравнении КСО и банка мы видим такую огромную разницу в процентах по вкладу? Можно ли получить существенный доход, сведя при этом к минимуму риски?
”У нас, как и в любой стране с рыночной экономикой, проценты определяются рынком. Всегда надо понимать, что чем выше доходность, тем выше риск, и наоборот, — комментирует инвестор со стажем Дмитрий Фефилов. — Поэтому, когда люди реагируют на большие процентные ставки, они должны отдавать себе отчет в том, что чем выше процент они хотят получать, тем больше работы по изучению всех рисков они должны проделать”.
Именно потому, что в банке вклад обеспечен стопроцентной гарантией, объясняет специалист, там такие низкие ставки: вы там ничего не заработаете, но и ничего не потеряете.
”Почему КСО предлагают 7%, а иногда и 12%? Потому что есть определенные риски. И вы как человек, дающий свои деньги под большой процент, должны все эти риски изучить. В противном случае вы еще больше их увеличиваете, — говорит инвестор. — Когда вы все проверили и сочли, что эти риски приемлемы и реализуются при маловероятных обстоятельствах, вы более смело можете давать деньги взаймы КСО. Но если вы даете деньги только потому, что кто-то сказал, что это хорошая контора, риски становятся в два раза выше, так как вы не понимаете, кому и на каких условиях эти деньги отдаете”.
Дмитрий Фефилов настаивает на том, что необходимо как минимум пообщаться с руководством организации, выяснить, куда идут деньги, какие проекты были у фирмы. Кроме того, нужно участвовать в собраниях, ведь кредитно-сберегательным обществом управляют вкладчики.
”При этом нередко вкладчики не участвуют в собраниях, и решения за них принимают управляющие, — отмечает Фефилов. — Если вы хотите большой процент, надо работать — участвовать в собраниях, контролировать, спрашивать, анализировать, изучать. Если вы не хотите вникать, то лучше предпочесть низкую доходность банковского депозита или поручить свои инвестиции профессиональным инвестиционным управляющим за дополнительную плату”.
Больше знаешь — больше получишь
Тем, кто готов изучать что-то новое для приумножения своих денег, инвестор советует рассмотреть облигации или акции на Таллиннской бирже.
”Это более сложные инструменты, с ними надо познакомиться. Но, например, под 6% дать в долг банку LHV — несравнимо меньший риск, чем отнести деньги в КСО, — констатирует Дмитрий Фефилов. — Также стоит обратить внимание на инвестиционные фонды, которые у многих ассоциируются с пенсионными деньгами. Отчасти они похожи, но, если это ваши личные деньги, вы сами можете выбрать из сотен, если не тысяч, биржевых инвестиционых фондов (ETF) тот, который вам больше нравится. И здесь придется делать выбор самому: индексные фонды, фонды разных экономических секторов или стран и т. п. ”.
Более рисковый вариант, о котором говорит Фефилов, это краудфандинг (способ на специальных интернет-площадках вложить средства в какой-то проект или бизнес. — Прим. ред.). Самая крупная интернет-площадка для краудфандинга в странах Балтии — это Mintos.
”Риски на таких площадках существеннее, но и проценты выше — от 6 до 20 и даже больше. Участвовать разрешается с пяти евро, так что можно рискнуть небольшой суммой и посмотреть, как это работает. Суть заключается в том, что вы даете кредит частным лицам или фирмам, — поясняет инвестор. — Но в любом случае нужно изучать вопрос. Можно существенно приумножить свои деньги, а можно потерять часть или даже все. Вкладывая куда-то деньги, люди уже считают, какую прибыль могут получить, но не думают о том, сколько могут потерять. На практике бывает больше убытков, а прибыль так и остается теоретической”.
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