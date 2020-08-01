Скорая почта: посылки задерживаются, нервы заканчиваются

”Отдайте сейчас же нашу посылку!” — требовал мультяшный кот Матроскин у почтальона Печкина, но безуспешно. В похожей ситуации оказались сотни, если не тысячи жителей Эс-тонии, ожидающие посылок из-за границы — из интернет-магазинов Китая, Европы, Амери-ки. Заказ есть. Номер слежения есть. А где посылка — неизвестно.

”На ваше имя ничего нет”

”11 посылок я ждала с конца марта. Жду до сих пор. По номеру слежения, часть посылок в ”международном сортировочном центре”, часть уже больше месяца в Эстонии, — написала жительница столицы Таисия Крупенко в соцсети Facebook в начале июня. — Неужели недоставленные посылки где–то лежат столько времени?”

Прошло три недели, и мы поинтересовались у девушки, чем закончилась история. ”Посылок я так и не получила, большинство продавцов слезно просит ещё потерпеть и не открывать спор, — рассказала Таисия ”МК-Эстонии”. — Но что-то мне подсказывает, что ждать уже нече-го. За 10 посылок успели вернуть деньги, по последней посылке продавец продлил защиту заказа. Дождусь ее конца и тоже открою спор. За это время на почте я была несколько раз, и всегда мне говорили, что на мое имя ничего нет. В почтовый ящик также ничего не приходило. И это учитывая, что, по номеру слежения видно: 1,5 месяца назад добрая половина посылок уже успела прибыть в Эстонию. Остальные так и зависли в таинственном ”международ-ном сортировочном центре”.

Таисия написала письмо в службу поддержки клиентов Omniva и получила ответ, что ”все хорошо, вам посылок нет, ожидайте”. ”Думала, что я одна такая невезучая, а потом зашла в группу FB и поняла, что сейчас в принципе все в такой ситуации”, — говорит она.

Таких жалоб действительно много — и в нашей редакционной почте, и в соцсетях. В одной из групп Facebook на вопрос ”кто еще не получает посылки с алиэкспресс” последовало без малого три сотни откликов. И жалобы поступают от клиентов не только китайских, но и европейских магазинов и торговых платформ. Например, в последнее время нарекания вызывает доставка посылок из Великобритании Королевской почтой (Royal Mail):