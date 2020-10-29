Сколько денег уйдет из семейного бюджета на ежедневное использование защитных масок

Все больше людей считают ношение маски необходимым средством безопасности. Не исключено, что эта мера может стать и обязательной для всех. Во всяком случае, на государственном уровне ношение масок регулярно обсуждается. Медики тоже не устают просить жителей страны использовать маски, чтобы защитить себя и окружающих от свирепствующего вируса.

”Любой медик сегодня скажет, что от этого есть польза. У нас нет никаких споров по поводу того, что ношение масок не только снижает риск заражения, но и облегчает симптомы. Если заражение произойдет, то количество вируса, которое получит человек, будет меньше по сравнению с заражением без маски. Тогда возникают более серьезные симптомы”, — сказал глава кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов телеканалу ETV.

Он также выразил уверенность в том, что люди будут прислушиваться к мягким рекомендациям правительства и врачей, поэтому жесткие приказы и запреты могут и не потребоваться.

”Люди должны потихоньку привыкнуть к тому, что маска работает. Она как раз и должна стать существенным средством в нашей жизни. Я считаю, что это довольно эффективное средство наряду с дистанцированием. И если выбирать между дистанцированием и маской, то я почему-то считаю, что маска выиграет. Но работать должно и то, и другое”, — сказал руководитель кризисного штаба.

Цена защиты

Однако есть одно ”но”. Маски в нашей стране, увы, не бесплатные. И даже самый дешевый их вариант может для кого-то оказаться серьезной статьей расходов, если придется носить маски регулярно. Подсчитаем, во сколько обойдутся разные варианты масок для семьи с детьми и для одинокого пожилого человека.

Предположим, что семья — это два взрослых работающих человека и двое детей школьного возраста. Один из взрослых 8 часов в сутки проводит на работе в офисе, второй по 8 часов работает в каком-либо общественном месте. Дети проводят в школе в среднем по 6 часов в день и еще по 2 часа тратят на дополнительные занятия, хобби и т. п. В выходные дни семья посещает общественные места, например, торговый центр, кинотеатр или парк развлечений. Допустим также, что один день в неделю никто из членов семьи не посещает многолюдных мест и не пользуется масками.

Одноразовые маски, которые продаются во всех аптеках, сейчас стоят 35 евро за упаковку в 50 штук. Получается, что одна маска обойдется в 70 центов. Каждую такую маску можно использовать не дольше трех часов.

Если предположить, что каждый из родителей находится на работе по 8 часов в день, то на это время им понадобится по 3 маски. К этому стоит добавить, что кто-то из них, возможно, добирается на работу на общественном транспорте, а также после работы заходит за покупками в магазин. Прибавим еще 2 маски.