29.10.2020, 08:50

Сколько денег уйдет из семейного бюджета на ежедневное использование защитных масок


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Foto: Jaanus Lensment

Тема коронавируса сотрясает весь мир, а защитные маски во многих странах уже вошли в повседневную моду. В Эстонии тоже с каждым днем на улицах становится все больше людей в масках. ”МК-Эстония” подсчитала, в какую сумму может обойтись регулярное использование защитных средств.

Все больше людей считают ношение маски необходимым средством безопасности. Не исключено, что эта мера может стать и обязательной для всех. Во всяком случае, на государственном уровне ношение масок регулярно обсуждается. Медики тоже не устают просить жителей страны использовать маски, чтобы защитить себя и окружающих от свирепствующего вируса.

”Любой медик сегодня скажет, что от этого есть польза. У нас нет никаких споров по поводу того, что ношение масок не только снижает риск заражения, но и облегчает симптомы. Если заражение произойдет, то количество вируса, которое получит человек, будет меньше по сравнению с заражением без маски. Тогда возникают более серьезные симптомы”, — сказал глава кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов телеканалу ETV.

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Он также выразил уверенность в том, что люди будут прислушиваться к мягким рекомендациям правительства и врачей, поэтому жесткие приказы и запреты могут и не потребоваться.

”Люди должны потихоньку привыкнуть к тому, что маска работает. Она как раз и должна стать существенным средством в нашей жизни. Я считаю, что это довольно эффективное средство наряду с дистанцированием. И если выбирать между дистанцированием и маской, то я почему-то считаю, что маска выиграет. Но работать должно и то, и другое”, — сказал руководитель кризисного штаба.

Цена защиты

Однако есть одно ”но”. Маски в нашей стране, увы, не бесплатные. И даже самый дешевый их вариант может для кого-то оказаться серьезной статьей расходов, если придется носить маски регулярно. Подсчитаем, во сколько обойдутся разные варианты масок для семьи с детьми и для одинокого пожилого человека.

Предположим, что семья — это два взрослых работающих человека и двое детей школьного возраста. Один из взрослых 8 часов в сутки проводит на работе в офисе, второй по 8 часов работает в каком-либо общественном месте. Дети проводят в школе в среднем по 6 часов в день и еще по 2 часа тратят на дополнительные занятия, хобби и т. п. В выходные дни семья посещает общественные места, например, торговый центр, кинотеатр или парк развлечений. Допустим также, что один день в неделю никто из членов семьи не посещает многолюдных мест и не пользуется масками.
Одноразовые маски, которые продаются во всех аптеках, сейчас стоят 35 евро за упаковку в 50 штук. Получается, что одна маска обойдется в 70 центов. Каждую такую маску можно использовать не дольше трех часов.
Если предположить, что каждый из родителей находится на работе по 8 часов в день, то на это время им понадобится по 3 маски. К этому стоит добавить, что кто-то из них, возможно, добирается на работу на общественном транспорте, а также после работы заходит за покупками в магазин. Прибавим еще 2 маски.

Детям же на школьные часы понадобится не менее 2 масок каждому. На дополнительные занятия нужно еще по одной маске. К этому прибавим по маске на проезд в общественном транспорте.

В итоге, по самым скромным подсчетам, выходит 16 масок на семью в один рабочий день, за пять дней набегает 80 масок. Предположим, что на выходных каждый член семьи тратит по 2 маски на поход в какое-то многолюдное место.

Таким образом, за месяц набегает примерно 352 маски. Учитывая, что продаются маски в упаковках по 50 штук, семье понадобится 7 упаковок в месяц, а это 245 евро.

У пожилого человека расход масок, возможно, будет не таким большим, но, тем не менее, ему это тоже влетит в копеечку.

Предположим, что пенсионер три раза в неделю ходит в магазин и обратно. Два раза в неделю посещает поликлинику. Раз в неделю ездит в гости к внукам. И еще пару раз посещает какие-то общественные места или встречи. Очень вероятно, что пенсионер еще может иметь подработку, скажем, по вечерам. Сколько же одноразовых масок ему понадобится?
Понедельник: Поход из дома в магазин и обратно — понадобится 1 маска. Вечерняя подработка на 3–4 часа — понадобится 1–2 маски.

Вторник: Визит в поликлинику длиной в 1–2 часа — понадобится 1 маска. Встреча вне дома с друзьями или занятие хобби в многолюдном месте — 1–2 маски.
Среда: Поход из дома в магазин и обратно — понадобится 1 маска. Вечерняя подработка — понадобится 1–2 маски.
Четверг: Посещение бассейна — маска нужна для проезда в транспорте туда и обратно — 2 маски. Вечерняя подработка — понадобится 1–2 маски.
Пятница: Поход из дома в магазин и обратно — понадобится 1 маска. Визит в поликлинику — 1 маска. Поход в гости, маска нужна в общественном транспорте — 2 маски.

Суббота: Встреча и прогулка с внуками, поход в кафе — 1–2 маски.
Воскресенье: отдых дома.
Все рассчитано с учетом того, что пенсионер в каждом случае пользуется общественным транспортом. В итоге выходит, что человек использует около 19 масок в неделю и 76 в месяц. Это более чем полторы упаковки одноразовых масок. Соответственно, в месяц понадобится купить 1–2 упаковки масок по 50 штук, что обойдется в 35–70 евро.

Многоразовые варианты

Есть и другие варианты, в частности, многоразовые маски, использовать которые можно повторно после чистки (стирка, дезинфекция). Использование этих масок обойдется дешевле.

Если предположить, что семье понадобится в день на каждого до пяти масок, которые затем можно постирать и заново использовать на следующий день, то экономия получается неплохая.

Многоразовая маска может быть с фильтром или без. Как правило, фильтры тоже многоразовые. Стоимость таких масок варьируется от 3 евро и выше в зависимости от дизайна, материала и других особенностей. Обычно такую маску тоже можно носить не более трех часов. Некоторые маски рекомендуется надевать не дольше, чем на час-два. Если купить каждому члену семьи по 5 многоразовых масок, то это обойдется примерно в 60 евро.

Еще один вариант защиты — респираторы. В зависимости от классификации респираторы можно носить от 4 до 8 часов. Они также могут быть одноразовыми и многоразовыми. А цены варьируются от нескольких евро до нескольких десятков евро.
Пенсионеру же в день необходимо 1–2 маски. Если цена одной — 3 евро, то экономия очевидна.

Обратная сторона медали

Нужно ли делать использование защитных масок обязательными — это вопрос спорный. Но если все же это станет правилом нашей жизни, не случится ли обратного эффекта? Не может ли постоянный контакт с маской негативно отразиться на здоровье человека?

”Если человек не имеет хронических заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой системы, то ношение обычной медицинской маски никакого неудобства не принесет, — заверяет семейный врач Андрей Борисов. — У хронических же больных, например, астматиков, ношение маски может вызвать определенные трудности, т. к. этим людям и без того тяжело получать кислород”.

Врач отмечает, что астматикам следует носить маску с промежутками, т. е. должны быть периоды свободного дыхания без маски. Конечно, ее надо носить правильно и периодически менять, т. к. намокшая маска хуже пропускает воздух.

”Материал, из которого изготавливают маски, обычно гипоаллергенный и вызывать аллергий не должен. Как правило, ношение маски — это дело привычки: чем чаще используешь, тем меньше дискомфорта. Но я бы не советовал носить маску без надобности по восемь часов подряд. Также не советую носить ее на улице, где поблизости нет людей”, — добавляет врач.

Борисов придерживается мнения, что на данном этапе развития пандемии ношение масок следует сделать обязательным, в первую очередь — для посетителей медицинских учреждений, общественного транспорта, магазинов и других мест, где возможно людское столпотворение.
”Считаю, что маска обычно мало защищает здорового человека от заражения, но позволяет больному меньше выделять вирус и заражать окружающих. К сожалению, больной коронавирусной инфекцией может не сразу понять, что он заражен. Поэтому очень важно, чтобы маски носили все, т. к. мы все можем быть потенциальными распространителями вируса”, — подытожил Борисов.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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