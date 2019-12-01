Шок: женщина выселяет на улицу собственного отчима, продавшего ради нее свою квартиру

Идти Рудольфу Ивановичу некуда. Много лет назад Рудольф Иванович Косолапов женился на женщине с тремя дочерьми. Воспитывал девочек как своих. Когда они подросли, и младшая, Валентина, захотела недвижимость в новом доме, она попросила продать те две квартиры, которые были у супругов, деньги отдать ей, а самим перебраться в ее квартиру.

Рудольф Иванович с женой решили, что молодые все же, надо помогать, и согласились.

”Это было в 2003 году, — рассказывает пенсионер. — Валя пришла к нам и сказала: так и так, мы — она с ее новым мужем — хотим купить квартиру в новом доме, на Кольде. Можете нам помочь? У нее была двухкомнатная квартира на Сыле, а у меня — квартира в Кийза, доставшаяся в наследство, плюс мы с супругой жили на Питерском шоссе. И она предложила квартиры в Кийза и на Питерском шоссе продать, деньги отдать ей, а самим переехать в ее квартиру на Сыле”.

Рудольф Иванович с женой согласились. Дочка обещала переоформить квартиру на Сыле на них. Но так и не переоформила.

”Мы переехали, деньги от продажи двух квартир отдали им, — рассказывает Рудольф Иванович. — Несколько раз мы с женой заводили разговор о том, чтобы она переписала все же недвижимость на Сыле на нас. Но дальше обещаний дело не шло”.

Годы шли, здоровье лучше не становилось, и супруга Рудольфа Ивановича слегла. Он ухаживал за ней, дочки особо не появлялись.

”Когда мать лежала при смерти, Валентина даже не появлялась, — рассказывает он. — В итоге помогали посторонние люди”.

Три года назад Мария Яковлевна умерла. Рудольф Иванович остался один. Говорит, что ему сложно — ноги почти не ходят, один глаз не видит. Но дочери жены, которых он воспитывал как своих и которым они всячески помогали, им даже не интересуются. Помогает ему с продуктами и уборкой бывший зять — первый муж сестры Валентины, Леонид, с которой они давно уже развелись.

А в начале февраля Валентина внезапно появилась на пороге без звонка.

”У нее были ключи от квартиры, — рассказывает Рудольф Иванович. — Зашла с какой-то другой женщиной. Ходят везде, смотрят, фотографируют. Они молчат, и я молчу. Потом так же молча ушли”.

Буквально на следующий же день появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры на Сыле, 37. Вторая женщина, как оказалось, была маклером.

”Самое печальное, — говорит Леонид, — что почти все документы о сделках купли-продажи пропали. А ключи от квартиры были только у Валентины. Перед смертью супруга дала ему папку с документами, сказала, что это его защита. Но потом эта папка пропала. Что там было — неизвестно”.

”МК-Эстония” тогда связалась с Валентиной, чтобы узнать, почему она решила так поступить. Но женщина ответила, что она не собирается ничего комментировать, и это — их личная жизнь.

Варианты и последствия

Известно, что Валентина пыталась выписать отчима из квартиры, но без решения суда, если это — единственное место жительства, это законным способом невозможно. Тогда она подала в суд.